May 06, 2020 03:32 ET

Selskabsmeddelelse Nr. 3/2020

København, 6. maj 2020



Kapitalforhøjelse - Udnyttelse af warrants

Conferize A/S udstedte i 2017 warrants til en række ledende medarbejdere, der kan udnyttes i perioden frem til 2036.

Selskabet har modtaget instruktion fra en warrantindehaver om udnyttelse af 320.640 stk., der giver ret til tegning af 320.640 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 til en tegningskurs på DKK 0,10 pr. aktie.

På den baggrund har Selskabet besluttet at gennemføre den dertilhørende kapitalforhøjelse ved udstedelse af nominelt DKK 32.064 nye aktier a nominelt DKK 0,10.

Selskabets aktiekapital udgør herefter nominelt DKK 3.865.228,50 fordelt på 38.652.285 stk. aktier a nominelt DKK 0,10. Registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen sker den 6. maj 2020 og de nye aktier vil blive søgt optaget til handel i Selskabets eksisterende ISIN på Nasdaq First North Growth.

Selskabet har én aktieklasse, og de nye aktier får samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, således giver hver aktie ret til en stemme på Selskabets generalforsamlinger.





Om Conferize

Conferize er en digital platform for arrangører og deltagere i events og konferencer med særligt fokus på den proces hvor events bliver til. Platformen er “Event Creation Software” (ECS) i modsætning til traditionel “Event Management Software” (EMS). Formålet er at events skal skabe mere værdi for deltagerne og i øvrigt være lettere at arrangere. Platformen sætter en unik ramme for såvel fysiske som virtuelle events.

Conferize’s forretningsmodel er gradvis at opbygge en portefølje af tilfredse event arrangører som via abonnementsordninger betaler for brugen af platformen.

Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.



Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com.

