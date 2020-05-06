 

AUCTION DATE200506
CREDIT RATING CLASS1
FIXED PURCHASE RATE0.55 %
REQUESTED VOLUME2,000 MLN
TOTAL BID AMOUNT325 MLN
ACCEPTED VOLUME 325 MLN
PERCENTAGE ALLOTTED     100.00 %
NUMBER OF BIDS2


AUCTION DATE200506
CREDIT RATING CLASS2
FIXED PURCHASE RATE0.85 %
REQUESTED VOLUME2,000 MLN
TOTAL BID AMOUNT375 MLN
ACCEPTED VOLUME 375 MLN 
PERCENTAGE ALLOTTED     100.00 %
﻿NUMBER OF BIDS2