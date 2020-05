May 06, 2020 04:00 ET

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 6.5.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa automaatiojärjestelmän uuteen jätteenpolttolaitokseen Moskovaan. Tilauksen on tehnyt Hitachi Zosen Inova AG (HZI), joka kokonaisurakoitsijana vastaa laitoksen suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta. Kyseessä on kahdestoista kerta, kun HZI valitsee Valmetin automaatioteknologian jätteenpolttolaitosprojektiinsa. Laitoksen omistaa ja sitä operoi Alternative Generating Company-1 (AGC-1).

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Toimitus ajoittuu vuodelle 2021, ja järjestelmä luovutetaan asiakkaalle kesäkuussa 2022.

”Halusimme varmistaa, että HZI:n ensimmäinen jätteenpolttolaitosprojekti Venäjällä onnistuu, joten valitsimme Valmetin automaatiotoimittajaksi. Valmet on tunnettu brändi Venäjän energiateollisuudessa ja uusiutuvan energian markkinoilla. Lisäksi sen paikalliset resurssit ja palvelut tukevat projektin toteutusta. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Valmetin kanssa monissa projekteissa ja olemme oppineet luottamaan Valmetin älykkäisiin teknisiin ratkaisuihin, järjestelmän korkeaan suorituskykyyn, joustavuuteen, avaimet käteen -toimituksiin ja kykyyn ymmärtää asiakasta. Toimittajavalinnassa arvioimme laadun ja tarvittavien tuotteiden ohella kokonaiskustannuksia”, sanoo HZI:n projektipäällikkö Paul Linke.

”Yhtiömme ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2009 lähtien HZI:n projektien ja niiden kustannustehokkuuden edistämiseksi sekä innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi. Valmet DNA -järjestelmä sopii erittäin hyvin HZI:n laitoksille ja täyttää kaikki asiakkaan vaatimukset, mikä helpottaa käyttöönottoa ja operointia. Järjestelmä on skaalautuva, käyttöasteeltaan korkea, laajennettavissa ja päivitettävissä”, sanoo Rene Neubert, myyntijohtaja, Automaatio, Valmet.

Uusi jätteenpolttolaitos otetaan käyttöön vuonna 2022, ja se käsittelee vuosittain 720 000 tonnia yhdyskuntajätettä. Laitoksen lämpöteho on 227,5 megawattia ja sähköteho 75 megawattia. Se on ensimmäinen neljästä laitoksesta, jotka rakennetaan Moskovan alueelle tulevina vuosina. Laitokset vähentävät merkittävästi kaatopaikkojen tarvetta, sillä ne käsittelevät noin viiden miljoonan asukkaan yhdyskuntajätteen. Samalla ne tuottavat sähköä noin 1,5 miljoonalle asukkaalle.

Tietoa Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitus sisältää Valmet DNA -automaatiojärjestelmän ja informaationhallintajärjestelmän, joilla ohjataan uuden laitoksen kattilaa ja apujärjestelmiä.

Tietoa asiakkaasta Hitachi Zosen Inova

Hitachi Zosen Inova AG (HZI) on jätteenpolttolaitosten johtava toimittaja ja osa Hitachi Zosen Corporation -konsernia. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Zürichissä. HZI vastaa kokonaisurakoitsijana ja projektikehittäjänä kokonaisten laitosten ja järjestelmäratkaisujen toimittamisesta jätteessä olevan energian termiseen ja biologiseen talteenottoon. Yhtiön asiakkaina on niin pitkään toimineita jätehuoltoyhtiöitä kuin lupaavia kumppaneita uusilla markkinoilla ympäri maailmaa. HZI on vuodesta 1933 lähtien toimittanut yli 600 projektiin innovatiivisia ja luotettavia ratkaisuja jätteenkäsittelyyn, savukaasujen puhdistukseen, biokaasunjalostukseen ja power-to-gas-toimituksiin.

