May 06, 2020 06:03 ET

Coloplast leverede en organisk vækst på 9% og en forbedring af driftsresultatet med 15% til 1.542 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 32%, i andet kvartal af regnskabsåret 2019/20. Selskabet fastholder sine finansielle forventninger til 2019/20.



Coloplast leverede en organisk omsætningsvækst på 9% i andet kvartal af regnskabsåret 2019/20, mens den rapporterede omsætning, målt i danske kroner, steg 10% til 4.823 mio. kr. Den organiske omsætningsvækst er positivt påvirket af lageropbygning primært i Europa på grund af COVID-19-udbruddet. I første halvår blev den organiske omsætningsvækst 8%, og den rapporterede omsætning, målt i danske kroner, steg 9% til 9.535 mio. kr.

Driftsresultatet (EBIT) steg i andet kvartal med 15% i danske kroner til 1.542 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 32% mod 30% i samme periode året før. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) efter skat og før særlige poster blev 46% i andet kvartal mod 44% året før.

“I disse ekstraordinære tider er vores prioriteter klare. Vi vil beskytte vores medarbejdere, samtidig med at vi betjener vores kunder. Vores kunder er afhængige af vores hjælp og støtte, så de fortsat kan håndtere deres kroniske lidelser. Vi har implementeret en lang række nye retningslinjer og sikkerhedsforanstaltninger på tværs af virksomheden med henblik på at opretholde en sikker og stabil forsyning af produkter til brugere og sundhedspersonale, og jeg er meget stolt af det arbejde, vores mange teams verden over udfører,” siger Coloplasts administrerende direktør, Kristian Villumsen og fortsætter:

“Når vi ser på andet kvartal, så leverer vi et solidt resultat. Vores organiske omsætningsvækst er fortsat dobbelt så høj som markedsvæksten, og vi fortsætter med at investere i innovation og kommercielle tiltag, der skal hjælpe os med at vinde markedsandele og forbedre sundhedsvilkårene for vores brugere.”

”Når man ser bort fra Kina, så leverede den kroniske forretning et solidt underliggende resultat i andet kvartal. Vi oplevede desuden en markant positiv effekt fra lageropbygning primært i Europa på grund af COVID-19-udbruddet. Dette forventes gradvist opvejet i takt med, at situationen normaliseres. Som tidligere udmeldt i de reviderede finansielle forventninger den 18. marts 2020 forventes COVID-19-udbruddet også at få en væsentlig negativ indvirkning på urologiforretningen og elektive operationer, primært i USA. De samlede forventninger for Stomi, Kontinens og Hud- & Sårpleje er stort set uændrede.”

I de enkelte forretningsområder blev den organiske vækst i regnskabsårets andet kvartal henholdsvis 10% i Stomi, 12% i Kontinens, 3% i Urologi og 4% i Hud- og Sårpleje.

COVID-19-udbruddet har haft en negativ indvirkning på væksten i stomiforretningen og i sårplejeforretningen i Kina samt i urologiforretningen, hovedsageligt i USA.





Målt på geografiske markeder bidrog de europæiske markeder med en vækst på 9% i andet kvartal, Andre etablerede markeder leverede en vækst på 11%, og Øvrige markeder bidrog med en stigning på 7%. Væksten i Europa var drevet af en solid underliggende udvikling samt af lageropbygning som følge af COVID-19-udbruddet.

Udbruddet af COVID-19

Under COVID-19-udbruddet er vores førsteprioritet fortsat medarbejdernes helbred og sikkerhed samt den fortsatte servicering af vores kunder.

Coloplasts globale fabrikker og distributionscentre fungerer fortsat som normalt, og virksomheden er fuldt ud i stand til at imødekomme efterspørgslen. Coloplast tager fortsat alle nødvendige forholdsregler globalt og vil fortsat overholde og støtte lokale, nationale og globale retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Selskabet har doneret Comfeel-produkter, kontantbeløb og medicinske værnemidler til myndigheder og NGO’er i en række lande.

Finansielle forventninger for 2019/20

Coloplast forventer fortsat en organisk omsætningsvækst på 4-6% i faste valutakurser og en rapporteret vækst på 4-6% i danske kroner. Der forventes fortsat en overskudsgrad på

30-31% i faste valutakurser og en rapporteret overskudsgrad på 30-31% i danske kroner.

Anlægsinvesteringer forventes nu at udgøre ~950 mio. kr. mod tidligere ~850 mio. kr. Den effektive skattesats forventes fortsat at blive omkring ~23%.

Selskabet udbetaler interim udbytte på 5,00 kr. pr. aktie i forbindelse med halvårsregnskabet. Det svarer til en udbetaling på 1.064 mio. kr.





Hoved- og nøgletal (Mio. DKK) 2019/20

2. kvt. 2018/19

2. kvt. Ændring Nettoomsætning 4.823 4.401 10% Driftsresultat (EBIT) 1.542 1.342 15% Overskudsgrad (EBIT-margin %) 32% 30% Periodens resultat 1.067 1.021 5%





Salgsudvikling pr. forretningsområde (DKK mio.) 2019/20

2. kvt. 2018/19

2. kvt. Organisk vækst Rapporteret vækst Stomi 1.920 1.742 10% 10% Kontinens 1.776 1.584 12% 12% Urologi 507 484 3% 5% Hud- & Sårpleje 620 591 4% 5% Omsætning 4.823 4.401 9% 10%





Finansielle forventninger



Forventninger 2019/20 Forventninger 2019/20 (DKK) Salgsvækst 4-6% (organisk) 4-6% Overskudsgrad (EBIT-margin %) 30-31% (faste valutakurser) 30-31% Anlægsinvesteringer - ~950 mio. Skattesats - ~23%

