May 06, 2020 07:30 ET

May 06, 2020 07:30 ET

WATERLOO, Ontario, 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- eleven-x – chef de file mondial spécialisé dans les solutions complètes entièrement clé en main d’Internet des objets (IdO) de faible puissance – a annoncé une première ronde de financement institutionnel dans le but de poursuivre son expansion. La ronde de financement a été dirigée par le pôle canadien de capital de risque de Crédit Mutuel Equity (anciennement CIC Capital Ventures). Un investisseur stratégique américain reconnu à titre de fournisseur de premier plan en matière d’IdO a également participé à la ronde, de concert avec d’autres investisseurs.



Reconnue mondialement pour son expertise en connectivité sans fil et en matériel informatique, eleven-x offre des solutions complètes d’IdO sans fil qui génèrent de la valeur tout en étant entièrement adaptables à des fins de déploiements à grande échelle.

S’appuyant sur la technologie LoRaWAN®, les solutions offertes par eleven-X sont économiques, faciles à utiliser et génèrent un rendement réel sur le capital investi. Les solutions permettent notamment aux villes, aux campus et aux entreprises de bonifier leur connectivité et de tirer profit de leurs données sans fil en temps réel afin d’accélérer la prise de décisions fondées sur les données. LoRaWAN permet l’utilisation d’appareils peu coûteux à pile qui requièrent très peu d’entretien pendant plus de dix ans.

« C’est très stimulant d’accueillir Crédit Mutuel Equity au sein de notre groupe d’investisseurs alors que nous amorçons une période cruciale pour notre entreprise, a souligné Dan Mathers, président et chef de la direction d’eleven-x. Crédit Mutuel Equity a appuyé avec succès des entreprises technologiques en forte croissance par le passé, notamment celles qui se sont jointes à l’écosystème de LoRaWAN à ses débuts. Il s’agit donc d’un appui de taille pour eleven-x et la reconnaissance de notre stratégie d’affaires. »

« Les besoins du marché et le désir des clients de déployer et d’intégrer des solutions IdO sans fil sont manifestes, comme le démontrent les taux de croissance incroyables lorsqu’ils sont projetés dans un environnement IdO. eleven-x a déjà tissé des liens solides avec des clients importants et elle a également réussi des déploiements clés. eleven-x est déterminée à offrir des solutions et des services qui procurent une grande valeur en surpassant les attentes en matière de rendement sur le capital investi », a précisé Raghu Bharat, directeur de l’investissement, Crédit Mutuel Equity.

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity (anciennement CIC Capital) regroupe l’ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l’amorçage à la transmission – en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d’un véritable réseau d’entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l’assurance de bénéficier de l’expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,0 milliards d’euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’au Canada, aux É-U., en Allemagne et en Suisse.

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de 26,3 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’établissent à 47,1 milliards au second semestre 2019 et son ratio de CET1 s’établit à 17,3 %.

Plus d’information sur creditmutuel.fr

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort de France). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco.

À propos d’eleven-x Inc.

eleven-x simplifie l’IdO et accélère la prise de décisions en la fondant sur des données probantes. Ses systèmes intelligents utilisent la connectivité sans fil et la cueillette de données en temps réel, en vue de soutenir les villes, les campus, les bâtiments et les entreprises. eleven-x offre un dispositif complet pour les solutions infonuagiques de LoRaWAN®, qui comprend des réseaux de capteurs précis et fiables procurant des données sécurisées à ses clients au moyen de tableaux de bord faciles à utiliser et d’API standards dans l’industrie. Les organisations bénéficient de l’expertise de connectivité sans fil d’eleven-x pour offrir des solutions clé en main qui améliorent les opérations, simplifient les processus et génèrent de la valeur dans le monde connecté actuel. Visitez eleven-x.com pour plus d’informations.

Suivez-nous sur Twitter , LinkedIn et YouTube .

La marque LoRaWAN® est utilisée en vertu d’une licence accordée par LoRa Alliance®.

RELATIONS AVEC LA PRESSE

Crédit Mutuel Equity

Mélanie Tardif

RP PELICAN

514 845-2949

media@rppelican.ca

eleven-x Inc.

Mark Hall

eleven-x

1-519-226-887poste 0011

mark.hall@eleven-x.com