May 06, 2020 08:00 ET

Heeros Oyj: Heeros Oyj vaihtaa hyväksyttyä neuvonantajaa (Certified Adviser)

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 6.5.2020 klo 15.00

Heeroksen uusi hyväksytty neuvonantaja on Alexander Corporate Finance Oy

Heeros Oyj ilmoittaa, että sen uusi hyväksytty neuvonantaja (Certified Adviser, CA) Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla on Alexander Corporate Finance Oy.

Sopimus nykyisen neuvonantajan Ernst & Young Oy:n kanssa päättyy 30.6.2020. Alexander Corporate Finance aloittaa Heeros Oyj:n CA:na 1.7.2020 ja vastaa samoista tehtävistä kuin yhtiön nykyinen hyväksytty neuvonantaja.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros tarjoaa asiakkailleen sähköisen taloushallinnon kokonaisratkaisun, joka kattaa kaikki taloushallinnon perustehtävät paperilaskujen optisesta tulkinnasta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn ja arkistointiin sekä kirjanpidon, palkanlaskennan ja kattavan raportoinnin. Toimitamme tuotteemme asiakkaillemme helppokäyttöisenä ja modulaarisena pilvipalveluna Software-as-a-Service (SaaS) -palvelumallilla, jolloin he voivat valita itselleen tärkeät toiminnallisuudet ja maksaa vain käyttämistään palveluista. Ratkaisuamme käyttää 15 000 yritystä ja yhteisöä yhdeksässä maassa. Kuukausitasolla välitämme yli 500 000 laskua. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.