May 06, 2020 08:00 ET

MONTRÉAL, 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga Inc. («Géoméga» ou la «Société») (TSX: V.GMA) (OTC: GOMRF), développeur d’une technologie propre pour le traitement des terres rares provenant des mines et du recyclage, annonce aujourd’hui que la Société a terminé la modification de son usine pilote et a commencé la production de désinfectant pour les mains pour le marché québécois.



Tel qu'indiqué dans le communiqué de presse du 20 avril 2020, la Société a obtenu le numéro de produit naturel («NPN») et toutes les approbations de Santé Canada afin de fabriquer et de distribuer un désinfectant pour les mains en utilisant la formulation recommandée par l'OMS. Les modifications sont maintenant terminées et la production a commencé. La production provient de l'usine pilote de la Société et permet à Géoméga de produire jusqu'à 675 litres par semaine. Cependant, Comme il y a un manque important d'approvisionnement sur le marché, les capacités de production dépendront de la disponibilité des matières premières auprès des distributeurs locaux. La Société s’assurera d’un approvisionnement supplémentaire en matières premières et se concentrera sur la distribution de son désinfectant pour les mains dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les pharmacies et les distributeurs locaux de la province de Québec. La Société fera don de 20% de sa production de désinfectant pour les mains à des centres d’hébergement de soins de longue durée locaux et à d'autres organismes de bienfaisance qui aident les plus vulnérables de notre société pendant cette pandémie. La Société tient à remercier les fournisseurs locaux qui ont pu nous aider et nous soutenir durant cette transition rapide.

La Société souhaite également préciser que la production de désinfectant pour les mains représente une mesure temporaire pour aider à l'approvisionnement local et non d'un changement de modèle d’affaires. Toutes les activités régulières de la Société, notamment les travaux d'ingénierie de l'usine de recyclage des terres rares, se poursuivent en parallèle comme prévu.

À propos de Géoméga ( www.Géoméga.ca )

Basé à Boucherville et à Saint-Bruno, Ressources Géoméga a développé la « technologie ISR » exclusive et respectueuse de l’environnement qui permet de recycler les éléments de terres rares provenant de l’industrie des aimants permanents avec comme objectif de produire quatre éléments de terres rares à forte demande et à fort prix (ÉTRFF - en particulier Nd, Pr, Tb, Dy).

La Société progresse vers la production initiale à partir de son usine de démonstration dans le but d’approvisionner l’Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde en ÉTRFF.

Géoméga est également propriétaire du gisement de carbonatite de terres rares de Montviel et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 19% des actions émises et en circulation de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui fait avancer le projet de cuivre stratiforme Mitchi en Québec.

