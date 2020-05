May 06, 2020 08:30 ET

MONTRÉAL, 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Stella-Jones Inc. qui se tiendra :



Le jeudi 7 mai 2020 à 10 h 00 HAE

Les actionnaires pourront écouter l’assemblée par voie de conférence téléphonique et de webdiffusion :

TÉL. : 647-788-4922 (Pour tous les participants de Toronto et d’outre-mer) 1-877-223-4471 (Pour tous les autres participants d’Amérique du Nord) Veuillez téléphoner 15 minutes avant l’heure prévue de la réunion.

WEBDIFFUSION: https://www.stella-jones.com/fr-CA/investor-relations

L’assemblée se tiendra au siège social de Stella-Jones situé au 3100, boulevard de la Côte Vertu, bureau 300, Saint-Laurent, Québec. Toutefois, à la lumière des préoccupations actuelles en matière de santé publique liées à la COVID-19 et afin de se conformer aux mesures imposées par les gouvernements fédéral et provincial, la Société encourage les actionnaires et toute autre personne à ne pas assister à l’assemblée en personne. Nous prions les actionnaires de voter par procuration à l’égard des questions soumises à l’assemblée et de suivre le déroulement de la présentation en ligne, par webdiffusion ou par voie de conférence téléphonique. À la fin de l’assemblée, les actionnaires pourront demander leurs questions à la direction de la Société en appelant la ligne de conférence téléphonique. Selon l’évolution de la situation relative à la COVID-19, la Société pourrait prendre des mesures de précaution additionnelles relativement à l’assemblée.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications nord-américaines, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer à l’échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.



STELLA-JONES TIENDRA UNE TÉLÉCONFÉRENCE

POUR DISCUTER DE SES RÉSULTATS FINANCIERS

DU PREMIER TRIMESTRE 2020

OUVERTE AUX : Investisseurs, analystes, et autres personnes intéressées DATE : Le jeudi 7 mai 2020 HEURE : 13 h 30 HAE TÉL. : 647-788-4922 (Pour tous les participants de Toronto et d’outre-mer) 1-877-223-4471 (Pour tous les autres participants d’Amérique du Nord)

LE COMMUNIQUÉ SERA DIFFUSÉ PAR GLOBENEWSWIRE LE JOUR MÊME DE LA TÉLÉCONFÉRENCE AVANT L’OUVERTURE DES MARCHÉS.



Veuillez téléphoner 15 minutes avant l’heure prévue pour la téléconférence.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 7383225 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du jeudi 7 mai 2020, à compter de 16 h 30, jusqu’à 23 h 59, le jeudi 14 mai 2020.

Les dates provisoires de publication des résultats et les heures des téléconférences pour les deux prochains trimestres sont les suivantes :

Deuxième trimestre 2020 – le mercredi 5 août 2020 (10 h 00 HAE)

Troisième trimestre 2020 – le jeudi 5 novembre 2020 (10 h 00 HAE)

Les communiqués de presse annonçant les résultats trimestriels seront diffusés avant l’ouverture des marchés. Les dates susmentionnées seront confirmées environ quatre semaines avant la date officielle de publication des résultats.

