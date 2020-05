COCONUT CREEK, Floride, 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ : WLFC) a annoncé aujourd'hui un bénéfice avant impôts de 8,5 millions $ et un chiffre d'affaires total de 81,6 millions $ pour le premier trimestre. Les résultats avant impôts de la Société pour le premier trimestre 2020 ont été affectés à la fois par la baisse des revenus de l'activité principale de location à bail, qui a été influencée par une réduction de l'utilisation rapportée des actifs et la réduction des ventes de pièces détachées, ainsi que par les dépenses ponctuelles associées au refinancement de notre Willis Engine Structured Trust II. Le total des revenus de la location à bail et de la réserve de maintenance s'est élevé à 66,9 millions $ au premier trimestre 2020.



« La Société a enregistré un autre trimestre de rentabilité mais avec des revenus moindres principalement en raison de la baisse du trafic aérien mondial, ce qui a conduit à une baisse des revenus de maintenance et des ventes de pièces détachées », a déclaré Charles F. Willis, président-directeur général. « Nous sommes conscients que la pandémie de COVID exerce beaucoup de pression sur notre clientèle de locataires et nous ne prévoyons pas que cette situation soit corrigée rapidement. Nous restons donc très concentrés sur la protection de notre entreprise tout en continuant à répondre aux besoins de nos clients. »

« Comme le reste du monde, notre entreprise, notre personnel et nos clients ont été affectés par cette incroyable pandémie », a déclaré Brian R. Hole, président. « Mais nous travaillons plus fort que jamais pour assurer que notre plateforme soit en mesure de soutenir nos clients, en fournissant des liquidités par le biais de financements d'actifs, de la gestion d'actifs et de services techniques pour le repositionnement des actifs, des matériaux excédentaires pour réduire les coûts d'entretien et même en ouvrant une nouvelle installation de stockage et de démontage d'avions au Royaume-Uni. »

Faits saillants du premier trimestre 2020 (au ou pour les périodes closes au 31 mars 2020, par rapport au 31 mars 2019 et au 31 décembre 2019) :

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 81,6 millions $ au premier trimestre 2020, soit une baisse de 21,4 % par rapport à 103,8 millions $ au même trimestre de 2019.

Les revenus de location à bail ont atteint 46,4 millions $ au premier trimestre 2020.

Le revenu de réserve de maintenance s'est élevé à 20,5 millions $ au premier trimestre 2020, soit une augmentation de 4,8 millions $, ou 19,0 %, par rapport à 25,4 millions $ au même trimestre de 2019. Le revenu de réserve de maintenance à long terme a augmenté pour atteindre 8,6 millions $ au premier trimestre 2020, par rapport à 7,8 millions $ au trimestre comparable de 2019. Le revenu de réserve de maintenance à court terme, qui est impacté par l'usage des actifs loués, a diminué pour atteindre 11,9 millions $ au premier trimestre 2020, par rapport à 17,6 millions $ à la période précédente comparable.

Les ventes de pièces détachées et d'équipements se sont élevées à 9,1 millions $ au cours du premier trimestre 2020, contre 17,5 millions $ au cours du même trimestre de 2019.

Le gain sur les ventes s'est élevé à 2,1 millions $ au premier trimestre 2020, reflétant la vente de sept moteurs, par rapport à 9,6 million $ au même trimestre de 2019, reflétant la vente de six moteurs, six avions et deux fuselages.

Les autres revenus ont augmenté de 3,5 millions $ au premier trimestre de 2020, par rapport à 3,0 millions $ au même trimestre de 2019, reflétant principalement des produits d'intérêts tirés de nos effets à recevoir.

Le bénéfice avant impôts s'est élevé à 8,5 millions $ au premier trimestre 2020, comparativement à 27,8 millions $ au même trimestre de 2019.

L'équipement détenu pour exploiter notre portefeuille de bail de matériel représentait 1,698 milliard $ au 31 mars 2020, comparativement à 1,651 milliard $ au 31 décembre 2019.

La valeur comptable des actifs de location que nous détenons directement ou par l'intermédiaire de nos coentreprises était de 2,0 milliards $ au 31 mars 2020. Au 31 mars 2020, la Société gérait également 451 moteurs, avions et équipements connexes pour le compte de tiers.

La Société a réalisé un nouveau financement de 366,2 millions $ de Willis Engine Structured Trust V (anciennement connu sous le nom de Willis Engine Securitization Trust II).

La Société conservait 362 millions $ de crédit renouvelable non utilisé au 31 mars 2020.

Le bénéfice moyen pondéré dilué par action ordinaire était de 0,56 $ pour le premier trimestre 2020, par rapport à 3,35 $ pour la même période de 2019.

La valeur comptable pondérée diluée par action ordinaire en circulation a baissé à 57,64 $ au 31 mars 2020, comparativement à 57,83 $ au 31 décembre 2019.

Bilan

Au 31 mars 2020, l'équipement détenu pour exploiter le portefeuille de bail de matériel de la Société représentait 1,698 milliard $, étant composé de 260 moteurs, 10 avions et 11 autres actifs loués. Au 31 décembre 2019, l'équipement détenu pour exploiter le portefeuille de bail de matériel de la Société s'élevait à 1,651 milliard $, étant composé de 263 moteurs, 10 avions et 11 autres actifs loués.

Willis Lease Finance Corporation

Willis Lease Finance Corporation loue des moteurs d'avions commerciaux régionaux et long-courriers, des groupes électrogènes auxiliaires et des aéronefs à de grandes compagnies aériennes, des fabricants de moteurs d'avion et des fournisseurs de maintenance, réparation et révision (MRO) dans 120 pays. Ces activités de location sont intégrées à son activité d'achat-vente de moteurs et d'aéronefs, ses pools locatifs de moteurs et ses services de gestion d'actifs, appuyés par une technologie de pointe via sa filiale Willis Asset Management, ainsi que ses diverses solutions de fin de vie pour les aéronefs, les moteurs et le matériel d'aviation via sa filiale, Willis Aeronautical Services, Inc.

À l'exception des faits historiques, les sujets abordés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui n'apportent que des orientations futures et qui ne sont pas garantis. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication et nous ne nous engageons pas à les actualiser. Nos résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats discutés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant être à l'origine de cette différence comprennent, sans s'y limiter : les conséquences sur le secteur du transport aérien et l'économie mondiale d'événements tels que l'activité terroriste, l'évolution du prix du pétrole et d'autres perturbations des marchés mondiaux ; les tendances dans le secteur du transport aérien et notre capacité à tirer parti de ces tendances, notamment les taux de croissance des marchés et autres facteurs économiques ; les risques associés à la possession et à la location de moteurs à réaction et d'aéronefs ; notre capacité à négocier avec succès les achats d'équipement, les ventes et les baux, de recouvrer les montants impayés et de maîtriser les coûts et les dépenses ; les modifications des taux d'intérêt et la disponibilité de capital, tant pour nous que pour nos clients ; notre capacité à continuer à répondre aux évolutions des demandes de nos clients ; les modifications réglementaires affectant les opérations aériennes, la maintenance des aéronefs, les normes comptables et les taxes ; la valeur marchande des moteurs et des autres actifs de notre portefeuille ; et les risques décrits dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K et d'autres rapports continus déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Résultats consolidés (non vérifiés)

(en milliers, sauf les données par action)

Three months ended March 31, 2020 2019 % Change REVENUE Lease rent revenue $ 46,395 $ 48,369 (4.1 )% Maintenance reserve revenue 20,528 25,350 (19.0 )% Spare parts and equipment sales 9,105 17,502 (48.0 )% Gain on sale of leased equipment 2,067 9,570 (78.4 )% Other revenue 3,514 2,978 18.0 % Total revenue 81,609 103,769 (21.4 )% EXPENSES Depreciation and amortization expense 23,390 20,258 15.5 % Cost of spare parts and equipment sales 6,688 14,412 (53.6 )% Write-down of equipment 2,129 1,105 92.7 % General and administrative 19,567 21,440 (8.7 )% Technical expense 1,127 1,788 (37.0 )% Net finance costs: Interest expense 15,696 17,879 (12.2 )% Loss on debt extinguishment 4,688 — 100.0 % Total net finance costs 20,384 17,879 14.0 % Total expenses 73,285 76,882 (4.7 )% Earnings from operations 8,324 26,887 (69.0 )% Earnings from joint ventures 207 946 (78.1 )% Income before income taxes 8,531 27,833 (69.3 )% Income tax expense 4,245 6,955 (39.0 )% Net income 4,286 20,878 (79.5 )% Preferred stock dividends 810 801 1.1 % Accretion of preferred stock issuance costs 21 21 — % Net income attributable to common shareholders $ 3,455 $ 20,056 (82.8 )% Basic weighted average earnings per common share $ 0.59 $ 3.47 Diluted weighted average earnings per common share $ 0.56 $ 3.35 Basic weighted average common shares outstanding 5,860 5,779 Diluted weighted average common shares outstanding 6,124 5,978

Bilan consolidés (non vérifiés)

(en milliers, sauf les données par action)

March 31, 2020 December 31, 2019 ASSETS Cash and cash equivalents $ 81,360 $ 6,720 Restricted cash 235,879 56,948 Equipment held for operating lease, less accumulated depreciation 1,697,749 1,650,918 Maintenance rights 3,133 3,133 Equipment held for sale 50 120 Receivables, net of allowances 31,123 24,059 Spare parts inventory 41,754 41,759 Investments 57,922 57,936 Property, equipment & furnishings, less accumulated depreciation 32,283 31,520 Intangible assets, net 1,297 1,312 Notes receivable 115,853 38,145 Other assets 28,252 28,038 Total assets $ 2,326,655 $ 1,940,608 LIABILITIES, REDEEMABLE PREFERRED STOCK AND SHAREHOLDERS’ EQUITY Liabilities: Accounts payable and accrued expenses $ 37,010 $ 45,648 Deferred income taxes 113,762 110,418 Debt obligations 1,626,206 1,251,006 Maintenance reserves 112,407 106,870 Security deposits 24,303 20,569 Unearned revenue 10,301 6,121 Total liabilities 1,923,989 1,540,632 Redeemable preferred stock ($0.01 par value) 49,659 49,638 Shareholders’ equity: Common stock ($0.01 par value) 63 64 Paid-in capital in excess of par 6,527 4,557 Retained earnings 352,420 348,965 Accumulated other comprehensive loss, net of tax (6,003 ) (3,248 ) Total shareholders’ equity 353,007 350,338 Total liabilities, redeemable preferred stock and shareholders’ equity $ 2,326,655 $ 1,940,608

