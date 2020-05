May 06, 2020 09:00 ET

Akciju sabiedrība “Olainfarm” informē, ka 2020.gada 6.maijā ir saņemts SIA "Pharma Invest", reģistrācijas numurs 40003489424, brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums un piedāvājuma prospekts. Akciju sabiedrība “Olainfarm” valde sagatavos atzinumu un paudīs viedokli par piedāvājumu Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pēc tam, kad tiks publicēts sludinājums par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com