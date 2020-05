May 06, 2020 09:56 ET

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 26 MAI 2020

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Vélizy-Villacoublay, le 6 mai 2020 – Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos le mardi 26 mai 2020, à 15 heures, à son siège social, 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 17 avril 2020 et peut être consulté sur le site internet de Dassault Systèmes à l’adresse https://investor.3ds.com/fr/shareholders-meeting/home.

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le 22 avril 2020, le Conseil d’administration de Dassault Systèmes a décidé, de modifier le texte des 5e et 8e résolutions figurant dans l’avis préalable de réunion publié au BALO. Le texte modifié des projets de résolutions peut être consulté sur le site internet de Dassault Systèmes à l’adresse précitée.

L’avis de convocation reprenant l’ordre du jour est publié au BALO du 6 mai 2020 et sera également disponible à l’adresse internet précitée.

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée, et notamment les renseignements mentionnés à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont tenus depuis le 5 mai 2020 à la disposition des actionnaires à l’adresse internet précitée. Ils seront également disponibles au siège social de Dassault Systèmes si les restrictions de déplacement liées au Covid-19 sont levées.

Un grand nombre de ces renseignements figurent dans le Document d’enregistrement universel 2019 de Dassault Systèmes, déposé auprès de l’AMF le 19 mars 2020. Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, des informations complémentaires ont été publiées postérieurement à la publication du Document d’enregistrement universel 2019 de Dassault Systèmes :

le communiqué de presse du 1er trimestre 2020 met à jour les informations du chapitre 3.2 « Objectifs financiers » du Document d’enregistrement universel 2019 ;

le rapport complémentaire au rapport sur le gouvernement d’entreprise 2019 met à jour les informations du chapitre 5.1.3 « Politique de rémunération des mandataires sociaux » du Document d’enregistrement universel 2019 ;

l’exposé des motifs adopté par le Conseil d’administration le 22 avril 2020 met à jour les informations du chapitre 7.1 « Exposé des motifs des résolutions proposées par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale du 26 mai 2020 » du Document d’enregistrement universel 2019 ;

le texte des résolutions adopté par le Conseil d’administration le 22 avril 2020 met à jour les informations du chapitre 7.2 « Texte des résolutions proposées par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale du 26 mai 2020 » du Document d’enregistrement universel 2019.

Le Document d’enregistrement universel 2019 ainsi que les documents complémentaires susmentionnés peuvent être consultés sur le site internet de Dassault Systèmes à l’adresse précitée.

