May 06, 2020 10:00 ET

TORONTO, 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La pandémie du COVID-19 a bouleversé notre société, mettant des millions de personnes au chômage, les soumettant à des difficultés financières et provoquant une remontée brutale de l’insécurité alimentaire au niveau national. Dans certains cas, cette situation est la pire jamais connue depuis la récession de 2008.



Déterminée à soulager la faim au Canada et à redonner à la communauté, Kia Canada a décidé de déployer des véhicules et de faire don de fonds grâce au programme #PouvoirDAider, un partenariat national avec Banques alimentaires Canada et certains bureaux Moisson au Québec.

« Cela fait plus de 20 ans que nous offrons aux Canadiens des moyens de transport en lesquels ils peuvent avoir confiance, » affirme Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada Inc. « Notre partenariat avec Banques alimentaires Canada, dans le cadre du programme #PouvoirDAider, et ses 3 000 banques alimentaires et agences communautaires du pays, mettra nos équipes, nos ressources et nos véhicules au service d’une mission de taille : nourrir les Canadiens dans le besoin pendant cette période difficile. »

Kia Canada et ses concessionnaires prêtent aux employés de Banques alimentaires de Toronto, de Vancouver et de Laval des véhicules neufs haut de gamme qu’elle réserve ordinairement aux journalistes, incluant le Sportage, la Soul, le Sedona et le Telluride. L’objectif est de les soutenir dans leur travail quotidien qui consiste à livrer des denrées alimentaires essentielles aux Canadiens les plus vulnérables. En plus d’un don de 200 000 $ pour commencer, Kia Canada collabore actuellement avec son réseau national de concessionnaires pour que chacun d’eux puisse aider et soutenir leur banque alimentaire locale.

Le leader national de lutte contre la faim

Actuellement, le défi des banques alimentaires est double. Elles font face à une forte demande dans tout le pays en plus de souffrir d’une réduction conséquente de leur capacité d’action. Chris Hatch, chef de la direction de Banque Alimentaires Canada, nous explique : « Pour mettre les choses en perspective, en temps normal, environ cinquante foyers s’approvisionnent chaque semaine dans une banque alimentaire en Colombie-Britannique. Depuis le début de la pandémie, ce chiffre est passé à 300 foyers par semaine. Si vous ajoutez à cela un nombre réduit de bénévoles et une baisse drastique des dons alimentaires dans certaines régions, il résulte que nous avons encore plus besoin de soutien que d’habitude pour que nos voisins puissent se nourrir. »

À Laval, Jean Gagnon, directeur général du Centre de bénévolat et moisson Laval, est heureux d’avoir un support supplémentaire : « Cela fait chaud au cœur de voir tant de Canadiens s’impliquer pour aider à combattre la faim, » explique-t-il. « Grâce à Kia Canada, notre équipe a maintenant une meilleure capacité à livrer les denrées aux personnes vulnérables qui sont confinées, en plus de pouvoir se déplacer en toute sécurité. »

Le pouvoir d’aider

Kia Canada s’efforce actuellement d’aider à tous les niveaux. L’entreprise a pris des mesures importantes pour alléger les difficultés financières de ses clients en travaillant étroitement avec ses partenaires financiers pour créer des options d’aide à leur intention.

Visitez kia.ca/pouvoirdaider pour en apprendre davantage et regarder notre vidéo de remerciements aux Canadiens.

Les Canadiens ayant besoin d’aide peuvent consulter le lien Trouvez une banque alimentaire sur le site de Banques alimentaires Canada

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité et une satisfaction client de classe mondiale grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l’innovation automobile soutenue.



Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d’un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento et la Stinger, et a récemment ajouté le Seltos à sa gamme. Pour en savoir plus sur l’avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est un leader national œuvrant à soulager la faim aujourd’hui et à l’empêcher demain, en collaboration avec un réseau de banques alimentaires dans tout le pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens faisant face à des difficultés pour se nourrir. Plus de 3 000 banques alimentaires et agences communautaires s’unissent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui, selon notre rapport d’impact, ont visité ces organisations 1,1 million de fois chaque mois l’an passé. Au cours des 10 dernières années, nous avons rassemblé et partagé plus de 1,4 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a partagé plus de 90 millions de dollars de fonds pour maximiser l’impact collectif et renforcer notre capacité locale, tout en œuvrant pour réduire les besoins. Notre vision est claire : créer un Canada où personne n’a faim. Visitez www.foodbankscanada.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram pour en apprendre davantage.

