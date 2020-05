CAMBRIDGE, Mass., 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarGurus (Nasdaq : CARG), une place de marché automobile mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui une réduction de tarif de 20 % pour le mois de juin à l'intention de ses concessions adhérentes au Canada. CarGurus a été la première des grandes places de marché canadiennes de l'automobile en ligne1 à offrir des réductions aux concessionnaires en avril et continue de proposer des réductions jusqu'au mois de juin.



La remise de juin est destinée à fournir un allègement étendu des coûts, permettant aux concessionnaires canadiens de rester liés aux acheteurs sur la plateforme CarGurus et de bénéficier de la demande accumulée alors que l'été approche. Selon une enquête menée en avril par CarGurus, tandis que 87 % des acheteurs de voitures canadiens interrogés affirment prévoir d'acheter une voiture plus tard qu'ils ne l'avaient prévu, seuls 6 % des consommateurs qui avaient l'intention d'acheter une voiture cette année avant la pandémie retardent leur achat de manière indéfinie. En fait, parmi les acheteurs qui prévoient toujours d'acheter en 2020, plus d'un tiers (33 %) prévoit d'acheter un véhicule au cours des trois prochains mois, et plus de la moitié (53 %) au cours des six prochains mois.

« Nos clients concessionnaires au Canada ont fait preuve d'une énorme résilience pendant cette pandémie, et nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir et les aider à réussir », a déclaré Sam Zales, président et directeur des opérations de CarGurus. « Nous espérons que la remise de juin, ainsi que les autres ressources et services gratuits que nous proposons, pourront aider les concessionnaires à mieux positionner leurs entreprises pour la reprise. »

Alors que les directives pour les entreprises et la sécurité relatives au COVID-19 continuent d'évoluer au Canada, de nombreux concessionnaires clients de CarGurus arrivent toujours à engager les acheteurs en ligne et par le biais de méthodes de socialisation à distance. Pour promouvoir ces capacités, sans frais, plus de 5 000 concessionnaires dans le monde se sont inscrits afin de profiter des nouvelles fonctionnalités de Services sans contact de CarGurus. Les concessionnaires sont en mesure de trouver plus d'informations sur le COVID-19 et découvrent comment CarGurus peut devenir leur partenaire et ressource en cette période, en visitant la section Driving Difference (Différence de conduite) du CarGurus Dealer Resource Center (Centre de ressources des concessionnaires de CarGurus). Pour toute question concernant les tarifs réduits, les concessionnaires peuvent contacter leur représentant CarGurus ou composer le 1-800-CARGURUS.

À propos de CarGurus

Fondée en 2006, CarGurus (Nasdaq : CARG) est une place de marché automobile mondiale en ligne qui connecte les acheteurs et les vendeurs de voitures neuves et d'occasion. La société utilise une technologie exclusive, des algorithmes de recherche et des analyses de données pour apporter confiance et transparence à l'expérience de recherche automobile et aider les utilisateurs à trouver de bonnes affaires chez les concessionnaires les mieux notés. CarGurus est le site d'achat automobile le plus visité aux États-Unis (source : Comscore Media Metrix® , secteur automobile, multi-plateformes – Informations/Ressources, audience globale, T4 2019, États-Unis (l'ensemble concurrentiel inclut : CarGurus.com , Autotrader.com , Cars.com, TrueCar.com )). CarGurus exploite des places de marché en ligne aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus sur CarGurus, rendez-vous sur ca.cargurus.com au Canada.

1 CarGurus établit de grandes places de marché automobiles en ligne au Canada comme ca.CarGurus.com, Kijiji.ca et AutoTrader.ca.

