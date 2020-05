MONTRÉAL, 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Marketing Sensorial México (MSM), le leader mexicain des solutions marketing au point de vente. Cette entente avec l’entreprise déjà affiliée à Stingray consolide la présence de Stingray Affaires au Mexique.



Partenaire de confiance de Stingray Affaires dans l’offre de services multimédias aux 1500 pharmacies et aux 1500 cliniques exploitées par Farmacias del Ahorro au Mexique, MSM se spécialise dans la production de contenus pour affichage numérique, la musique d’ambiance pour espaces commerciaux, et la vente et la location d’équipement audiovisuel. L’entreprise sert une vaste gamme d’industries (plus de 5800 emplacements), notamment des banques, des pharmacies de détail et des concessionnaires automobiles, et compte de nombreux clients de renom, tels que Grupo Financiero Santander México, Scotiabank México et BMW.

Cette acquisition stratégique soutient le plan d’affaires et la stratégie de croissance de Stingray en offrant aux clients de sa division Stingray Affaires un guichet unique pour tous leurs besoins d’affichage numérique, de musique d’ambiance sur mesure, de messages personnalisés et de sondage de l’opinion de la clientèle propulsé par intelligence artificielle. Ces services s’avèrent particulièrement utiles pour aider les entreprises à divertir et à informer leurs clients en ces temps incertains. En vertu des modalités de l’entente d’acquisition, Stingray deviendra le propriétaire et exploitant exclusif des activités et des actifs de MSM, sous la direction du leadership actuel de la société.

« L’amélioration de l’expérience client en magasin à tous les points de contact est l’essence de la mission de Stingray Affaires », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « L’acquisition de MSM ajoute une corde importante à notre arc, et greffe des marques prestigieuses à notre portefeuille déjà impressionnant de clients. Je suis enchanté de cette occasion de continuer de collaborer avec nos partenaires existants et de travailler avec de nouveaux clients, qui profiteront certainement de l’expertise partagée que nous avons développée avec MSM au fil des années. Forts du soutien continu de l’équipe de direction de MSM, nous pourrons réitérer le statut de Stingray Affaires à titre de premier fournisseur de solutions multimédias numériques de pointe. »

« Nous avons construit au cours des 10 dernières années une entreprise unique qui a servi de nombreuses marques parmi les plus importantes du Mexique », a déclaré Jacobo Jafif, fondateur et PDG de Marketing Sensorial México. « Je suis convaincu que cette acquisition positionnera Stingray comme le leader sur le marché latino-américain et continuera à fournir un excellent contenu, une créativité inégalée et les meilleures solutions multimédias en magasin. »

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter, des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou leur forme négative, ainsi qu’à l’utilisation du conditionnel, y compris les mentions d’hypothèses. Toutefois, l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L’information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2019, que l’on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, toute l’information prospective figurant aux présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s’attend se réaliseront ou que, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets prévus sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective est offerte en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

mpeloquin@stingray.com

1 514 664-1244, poste 2362