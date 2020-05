May 06, 2020 10:15 ET

BioFun-1 bietet Landwirten einen neuartigen Wirkmechanismus zur Bekämpfung der zunehmenden Fungizidresistenz



Umweltfreundliches, innovatives Biofungizid mit Potenzial für Anwendungen vor und nach der Ernte

GENT, Belgien, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, ein transformatives Lebensmittel- und Pflanzenschutzunternehmen, gab heute die Ergebnisse von über 100 Feldversuchen mit seinem ersten bahnbrechenden Biofungizid BioFun-1 bekannt, das plangemäß im Jahr 2022 in den USA und anschließend weltweit auf den Markt gebracht werden soll. Biotalys ist bestrebt, durch die Entwicklung einer neuen Generation an biologischen Pflanzenschutzmitteln auf Proteinbasis Landwirten dabei zu helfen, ihre Ernteerträge zu schützen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren, indem nicht nur Ernteverluste verhindert werden, sondern durch nachhaltige und sichere Produkte der Schutz auch über die Ernte hinaus erhalten bleibt.

Im Jahr 2018 zeigte Biotalys bei verschiedenen Kulturpflanzen in verschiedenen Regionen, dass BioFun-1 im Vergleich zu kommerziellen chemischen Fungiziden einen konkurrenzfähigen und gleichbleibenden Schutz gegen Botrytis cinerea bietet und biologische Pflanzenschutzmittel übertrifft. 2019 weitete das Unternehmen sein Testprogramm aus und bestätigte eine hohe Wirksamkeit und Beständigkeit im Vergleich zu im Handel erhältlichen Referenzchemikalien und integrierten Schädlingsbekämpfungsprogrammen (IPM) über mehrere Erreger, Kulturpflanzen und Regionen hinweg.

Das Feldversuchsprogramm von 2019 fand in den gesamten USA und in wichtigen europäischen Ländern statt, und umfasste mehr als 50 Wirksamkeitsstudien gegen Hauptschädlinge wie beispielsweise Botrytis cinerea und echter Mehltau. Diese Krankheiten haben erhebliche Auswirkungen auf die Erträge und die Qualität einer Vielzahl von Obst- und Gemüsekulturen und sind für erhebliche Nahrungsmittelverluste vor und nach der Ernte verantwortlich.

Bei Einzelanwendungen bot Biotalys' Biofungizid BioFun-1 in den meisten Versuchen (über 85 Prozent) im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle einen hohen Schutz gegen mehrere Erreger. BioFun-1 zeigte eine saubere Dosis-Wirkungs-Kurve, die eine Anpassung der Dosisratenmodulation an den Krankheitsdruck ermöglichte. Bei einem starken Krankheitsdruck bietet eine höhere Dosisrate einen mit der chemischen Referenz vergleichbaren Schutz, jedoch ohne das Problem von Rückständen für die Landwirte.

Bei 89 % der Versuche verlief das IPM-Programm mit BioFun-1 im Wechsel mit kommerziellen Fungiziden genau wie das IPM-Programm mit Standardchemikalien, sodass Ertrag, Fruchtqualität und Haltbarkeit nach der Ernte vergleichbar waren, während die chemischen Rückstände um bis zu 68 % reduziert wurden.

Hans-Jürgen Rosslenbroich, ein unabhängiger Berater des Unternehmens mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Produkten, darunter biologische Pflanzenschutzmittel, kommentierte: „Die innovative Wirkungsweise des neuen Biofungizids von Biotalys zeigte in den Freilandversuchen eine dosisabhängige Kontrolle von wirtschaftlich bedeutenden Pflanzenkrankheiten wie Botrytis und echter Mehltau. Die dosisratenabhängige Kontrolle von Pflanzenkrankheiten in Feldversuchen, die bei biologischen Pflanzenschutzmitteln kaum festzustellen ist, insbesondere wenn sie auf lebenden Organismen basieren, ist ein wichtiger Schritt im Entwicklungsprozess und könnte ein einzigartiges Differenzierungsmerkmal für das innovative Biofungizid von Biotalys sein.“

Das nächste Feldversuchsprogramm ist bereits im Gange. Das Feldversuchsprogramm 2020 umfasst mehr als 150 Feldversuche mit verschiedenen Kulturpflanzen und unterschiedlichen Umweltbedingungen in Europa, Südafrika und den Vereinigten Staaten. Es wird die Regulierungsdaten zur Wirksamkeit unterstützen und sich auf die spezifische Aktivität des Biofungizids, die Validierung und Charakterisierung der Feldwirksamkeit sowie die Auswirkungen der Positionierung am Ende der Saison bei geerntetem Obst und Gemüse konzentrieren. Dieses Feldversuchsprogramm ergänzt die laufenden Studien zur Produktsicherheit, die die Zulassungsdossiers, die im Laufe dieses Jahres in den Vereinigten Staaten und Europa eingereicht werden sollen, sowie die Entwicklung und Umsetzung der Produktlieferkette unterstützen werden.

Luc Maertens, COO von Biotalys, fügte hinzu: „Diese Ergebnisse zeigen deutlich das einzigartige Potenzial unserer leistungsfähigen Technologieplattform zur Bereitstellung neuer Lösungen für den Lebensmittel- und Pflanzenschutz. Unser erstes Biofungizid bietet Landwirten ein zuverlässiges neues Produkt mit einem neuartigen Wirkmechanismus, um den Ertrag von hochwertigem Obst und Gemüse zu maximieren. Die verlängerte Haltbarkeit von schmackhaftem, ansprechendem Obst und Gemüse bei erheblich reduzierten Rückstandsmengen stellt einen erheblichen Mehrwert dar, da sie den Bedürfnissen sowohl der Verbraucher als auch der Landwirte gerecht wird, Lebensmittelabfälle reduziert und den weltweiten Export sichert.“

