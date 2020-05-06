Bibifun-1为种植者提供了一种新颖的行动模式，以解决日益增长的抗药性

环保、创新生物农药，可用于收获前和收获后的应用

比利时根特, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV是一家锐意变革的粮食和作物保护公司，今天宣布了首创的突破性生物农药BioFun-1的100多次现场试验的结果，这款产品按计划将于2022年在美国发布，并随后在全球市场推广。Biotalys开发出新一代基于蛋白质的生物防治解决方案，通过防止作物损失并利用可持续且安全的产品来扩展收获后保护，帮助农民保护产量并减少粮食浪费。

2018年，Biotalys研究表明，与商用化学杀菌剂和各种出色的生物制剂相比，在多种作物和多个地区，Biosfun-1均可提供具有竞争力且始终如一的保护 ，有效防治灰霉菌 。2019年，该公司进一步扩展了其测试计划，从而确认与多种病原体、作物和地区的参考商业化学药剂和综合病虫害管理（ IPM）项目相比，该产品具有很高的效率和一致性。

2019年现场试验计划在美国和主要的欧洲国家开展，其中包括50多项针对主要病虫害的功效试验，如灰霉菌和白粉菌。这些病害大大影响到范围广泛的水果和蔬菜作物的产量和质量，并造成收获前和收获后的巨大粮食损失。

在单独应用中，与未经处理的控制方式相比，Biotalys的生物农药BioFun-1可在大多数试验（85%以上）中针对多种病原体提供高效的保护。Bifun-1呈现出一条清晰的剂量反应曲线，并可允许剂量率调制，以适应病害压力条件。在严重的病害压力下，较高的剂量率可提供与化学参考相当的保护，而不会对种植者造成残留的挑战。

在89%的试验中，BioFun-1与商用杀菌剂轮换的IPM方案与标准的化学IPM方案一致，可获得类似的产量、水果质量和收获后的储存寿命；同时，其化学残留物减少高达68%。

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Hans-jyngen Rosslenbroich是公司的独立顾问，在产品开发（包括生物制品）方面拥有30余年的经验。他评论说，“新型Biotalys生物农药的创新作用模式在田间试验中证明了对经济上重要的植物病害（如葡萄孢菌和白粉菌）的剂量依赖性控制。在生物制剂中，通常很少可在现场试验中看到通过剂量对植物病害进行控制的例子，特别是以活生物为基础的试验；这是开发过程中的一个重要步骤，也可能是Biotalys创新生物农药的独特区别因素。”



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下一个现场试验方案已在进行中。2020年的现场试验方案将涵盖欧洲、南非和美国的各种作物和不同环境条件下的150多次实地试验，并将支持监管功效数据包，且将侧重于生物农药的固有活动、现场功效验证和特性鉴定，以及在收获的水果和蔬菜中最后季节定位的影响。本现场试验方案是对正在进行的产品安全研究的补充；这些研究将支持今年晚些时候将在美国和欧洲提交的登记档案以及产品供应链的开发和实施。

Biotals COO Luc Maertens补充说：“这些结果清楚地表明，我们强大的技术平台在提供新的粮食和作物保护解决方案方面具有独特的潜力。我们的首款生物农药为种植者提供了一种可靠、新颖的行动模式产品，可最大限度地提高优质水果和蔬菜的产量。美味、诱人的水果和蔬菜的保质期得以延长，并且残留水平大大降低，很好地满足消费者和种植者的需求，减少粮食浪费和确保全球出口，带来巨大的增加价值。”

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