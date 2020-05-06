BioFun-1 為種植者提供嶄新作用模式以解決更強的殺真菌劑抗性

環保而創新的生物殺菌劑有可能適用於收成前和收成後

比利時根特, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV 作為具有革命性意義的食品和作物保護公司，今天宣佈其首個突破性生物殺真菌劑 BioFun-1 進行 100 多次實地試驗的結果。產品將於 2022 年率先在美國推出，然後推向全球市場。透過開發新一代基於蛋白質的生物防治解決方案，Biotalys 旨在提供可持續和安全的產品，透過防止農作物損失並擴大收成後保護來幫助農民保護產量並減少食物浪費。

早於 2018 年，Biotalys 已證實，與多個農作物和地區內商業化學殺菌劑和表現優良的生物產品相比，BioFun-1 對灰葡萄孢顯示出其保護成效具競爭性和持續性。在 2019 年，公司進一步擴展其測試計劃，與多種商業性病原體、農作物和地區的參考商業化學品和病蟲害綜合治理 (IPM) 計劃相比，顯示出更高成效和一致性。

2019 年的實地試驗計劃在美國和主要歐洲國家進行，包括針對灰萄葡孢和白粉病等主要害蟲的 50 多次成效試驗。這些疾病在很大程度上影響多種水果和蔬菜作物的產量和質量，並導致收成前和收成後的大量糧食損失。

與未經處理的對照組相比，在單一應用中，Biotalys 的生物殺真菌劑 BioFun-1 可以針對多種病原體提供高度保護（超過 85%）。BioFun-1 顯示出清晰的劑量回應曲線，以便調節劑量率以適應疾病壓力條件。在嚴重的疾病壓力下，較高的劑量率可提供與化學參考產品相當的保護成效，而沒有為種植者帶來殘留物的挑戰。

在 89% 的試驗中，BioFun-1 與商業殺菌劑輪流使用的 IPM 項目與標準化學 IPM 項目成效相當，可實現差不多的產量、果實品質和收成後的保質期，同時化學殘留量最多可減低多達 68%。

本公告隨附的照片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/956a8073-bce8-414e-80dd-21d8081755b5

擁有 30 多年的產品開發經驗，其中包括生物製劑的公司獨立顧問 Hans-Jürgen Rosslenbroich 說：「新型 Biotalys 生物殺真菌劑的創新作用模式證實對經濟上重要的植物病害達到依賴劑量的控制，例如針對在空曠實地試驗的灰葡萄孢和白粉病。在實地試驗中，對植物病害的劑量率依賴控制是生物產品中幾乎無法觀察，尤其是在基於活生物體的情況下，這是開發過程的重要步驟，並可能是 Biotalys 創新生物殺真菌劑的獨特區分功能。」



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下一個實地試驗計劃已在進行中。2020 年實地試驗計劃已在歐洲、南非和美國的 150 種不同農作物和不同環境狀況下進行實地試驗，將支持監管效力數據套件，並將專注於生物殺菌劑的內在活性、實地成效驗證和特徵，以及季末定位對收成蔬果的影響。此實地試驗計劃可補充目前正在進行的產品安全性研究，並將支持按原定計劃於今年稍後在美國和歐洲提交的註冊檔案，以及產品供應鏈的開發和實施。

Biotalys 的首席營運總監 Luc Maertens 補充說：「這些結果清晰顯示出我們強大的技術平台提供全新食品和農作物保護解決方案的獨特潛力。我們的首個生物殺菌劑為種植者提供一種可靠而嶄新的作用模式產品，在最大程度上提高優質水果和蔬菜的產量。滿足消費者和種植者的需求可減少食物浪費並確保全球出口，同時可延長美味誘人的蔬果保質期，大幅減低殘留量，從而增加重要價值。」

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