Portland, OR, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laut dem von Allied Market Research veröffentlichten Bericht belief sich der weltweite Markt für Kfz-Differentiale im Jahr 2018 auf 19,16 Milliarden US-Dollar und soll bis 2026 28,57 Milliarden US-Dollar einbringen, was einem CAGR von 5,2% von 2019 bis 2026 entspricht.

Die steigende Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und die zunehmende Automobilherstellung haben das Wachstum des globalen Differenzialmarktes für Kraftfahrzeuge angekurbelt. Der Anstieg bei der Herstellung von Fahrzeugen mit In-Wheel-Elektromotoren behindert jedoch den Markt. Im Gegenteil, die Herstellung eines elektronischen Sperrdifferentials wird den Marktteilnehmern in den kommenden Jahren voraussichtlich neue Möglichkeiten eröffnen.

Covid-19-Szenario: Das Aufkommen von Covid-19 hat den globalen Markt für Automobildifferentiale stark beeinflusst.

Laut der von LMC Automotive Limited vorgelegten Covid-19-Folgenabschätzung fehlt rund 78% der Unternehmen genügend Personal, um eine vollständige Produktionslinie zu betreiben.

Da der Großteil der Auto-Lieferkette mit China verbunden ist, würde sich dies negativ auf den Verkauf des Marktes für Kfz-Differentiale auswirken.

Es wird jedoch erwartet, dass staatliche Hilfsfonds die Gesamtauswirkungen auf das Marktwachstum minimieren.



Der globale Markt für Fahrzeugdifferentiale ist nach Antriebstyp, Fahrzeugtyp, Typ und Geografie segmentiert. Basierend auf dem Antriebstyp wird der Markt in Frontantrieb (FWD) und Hinterradantrieb (RWD) unterteilt. Für das AWD-Segment wird im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 6,1% prognostiziert. Das FWD-Segment hielt jedoch 2018 mit einem Marktanteil von mehr als der Hälfte den größten Anteil.

Aufgrund des Fahrzeugtyps ist der Markt in Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Elektrofahrzeuge unterteilt. Für das Segment Elektrofahrzeuge wird im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 13,6% prognostiziert. Das Pkw-Segment dominierte jedoch 2018 den Markt und machte mehr als vier Fünftel des Marktes aus.

Der globale Automobildifferentialmarkt wird in mehreren Regionen wie Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa und LAMEA analysiert. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum hatte 2018 den größten Anteil und trug zu mehr als zwei Fünfteln des Marktes bei. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 6,4% verzeichnet.

Der globale Automobildifferentialmarktbericht enthält eine eingehende Analyse der wichtigsten Marktteilnehmer wie GKN, Dana, Eaton, der Schaeffler Technologies AG und Co. KG, der ZF Friedrichshafen AG, der Continental AG, der BorgWarner Inc., der American Axle & Manufacturing Inc. , JTEKT Corporation und Linamar Corporation.

Avenue, eine benutzerbasierte Bibliothek mit globalen Marktberichtsdatenbanken, bietet umfassende Berichte zu den weltweit größten Schwellenländern. Darüber hinaus bietet es im Handumdrehen einen elektronischen Zugriff auf alle verfügbaren Branchenberichte.

