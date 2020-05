May 06, 2020 10:45 ET

May 06, 2020 10:45 ET

LITGRID AB (company code 302564383, registered office address Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) in the Annex below is publishing results for 3 months of 2020.

The individual authorized by LITGRID AB to provide additional information:

Jurga Eivaitė

Communication Division project manager

phone: +370 613 19977

e-mail: jurga.eivaite@litgrid.eu

Attachment