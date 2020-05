May 06, 2020 10:56 ET

Den 29. april 2020 iværksatte Ørsted et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i koncernmeddelelse nr. 17/2020. I henhold til programmet vil Ørsted i perioden fra den 29. april 2020 til og med 12. maj 2020 købe op til 84.000 stk. egne aktier, svarende til 0,02% af Ørsteds aktiekapital. Det maksimale samlede vederlag, Ørsted kan betale for aktierne, er 66 mio. kr. Programmet gennemføres i henhold til ’Safe Harbour’-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016.

I perioden fra 29. april til 5. maj har Ørsted tilbagekøbt i alt 40.140 aktier for et samlet beløb på 27,8 mio. kr.:







Handelsdag Tilbagekøbt

antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb kr. 1: 29.april 2020 15.000 711,91 10.678.638 2: 30. april 2020 4.475 692,77 3.100.162 3: 1. maj 2020 3.567 682,83 2.435.651 4: 4. maj 2020 9.503 675,93 6.423.395 5: 5 maj 2020 7.595 680,60 5.169.127 Akkumuleret for handelsdag 1-5 40.140 692,75 27.806.974

Oplysninger om de enkelte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af det vedhæftede bilag.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations

Ulrik Frøhlke

99 55 95 60

ulrfr@orsted.dk

Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

