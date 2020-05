May 06, 2020 11:35 ET

Blagnac, France, le 06 mai 2020-17h35,

Montréal, Canada

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2020 : - 3,8%

A taux de change constant* : - 4,6%

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2020, clos le 31 mars 2020. Le ralentissement d’activité est lié au COVID-19* et le chiffre d’affaires baisse de 3,8% et de 4,6% à taux de change constant.

* Les variations de change sur la période représente 0,3 M€ contre 1,1 M€ au 2019.

Par division Chiffre d’affaires (M€)

T1-2020 Chiffre d’affaires (M€)

T1-2019



Variation en %



Aerospace



A taux de change constant 33,9



33,6 37,3



37,3 -9,0%



-9,9% Simulation



A taux de change constant 9,2



9,2 7,1



5,6 +29,5%



+29,6% Véhiculier 0,1 0,6 -76,2% Total

43,3 45,0 -3,8% Dont international 24,6 25,8 -4,7%

La division aerospace (78,3% du CA contre 82,8% au T1 2019) : retraitée des effets de base liés au change et au Brexit, la baisse d’activité est limitée à 7,4%, elle est liée à l’impact du COVID-19 qui a provoqué un fort ralentissement dès la mi-mars 2020.

La division simulation (21,3% du CA contre 15,8% au T1 2019) : poursuit sa croissance soutenue à +29,5%, ce sont tous les segments, automobile, ferroviaire et défense, qui progressent.

La division véhiculier (0,3% du CA consolidé contre 1,4% au T1 2019) : retraité des activités intra-groupe, le chiffre d’affaires recule de 29%. La division fait face à une période de creux dans les programmes militaires de contre-minage.

Par zone géographique 2020

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 18,7 43,2% -2,7% Europe 13,2 30,6% -3,3% Amérique 9,5 21,8% -4,2% Asie-Pacifique 1,5 3,5% -23,2% Reste du monde 0,4 0,8% +62,5%

Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.

C’est logiquement la zone Asie-Pacifique, première touchée par la pandémie, qui recule de 23,2% (-0,46 M€). Les autres zones reculent toutes de 3 à 4% en moyenne, seul le reste du monde progresse de 62,5% (+0,13 M€).

Par activité CA 2020

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) Développement 8,7 20,1% -4,3% Série 14,8 34,2% -14,9% Produits 19,8 45,7% +6,9%

Malgré l’effet de base Brexit sur l’activité thermoplastique, le mix d’activité reste favorable aux produits avec une progression de 6,9%. Ceux-ci représentent près de 46% du chiffre d’affaires consolidé. Les activités de services (Développement et Série) concentrent le ralentissement à -11,3%, elles représentent 54,27% du chiffre d’affaires.

Perspectives

Les mesures de confinement prises par chacun de nos 11 pays d’implantation et la très forte baisse de trafic aérien pénaliseront fortement le deuxième trimestre. Le secteur de l’aviation commerciale, qui représente environ 37% de l’activité de SOGECLAIR, pourrait souffrir pendant plusieurs semestres alors que les segments de l’aviation d’affaires, du spatial et de la défense, qui représentent près d’un tiers de l’activité du groupe, devraient repartir dès la fin 2020.

SOGECLAIR est activement mobilisé depuis mi-mars sur les conditions de la reprise d’activité en protégeant la santé de ses collaborateurs. Le Groupe a sécurisé sa trésorerie avec près de 50 M€ disponibles et mobilisables pour adapter son organisation aux nouvelles données du marché.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2ème trimestre 2020, le 22 juillet 2020 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

