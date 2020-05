May 06, 2020 11:40 ET

INFORMATION PRESSE

Rubrique : C.A. 1er trimestre 2020 Nanterre, le 6 mai 2020 (après Bourse)

+ 5,4% de croissance organique au 1er trimestre 2020

(en millions d’euros) T1 2019 T1 2020 croissance dont organique Chiffre d’affaires 128,7 135,3 + 5,1% + 5,4%

Réalisations

Malgré le confinement depuis le 17 mars, le groupe a réalisé une croissance organique de + 5,4% au cours du 1er trimestre 2020 (à comparer à + 4,2% sur la même période l’an dernier).

Le résultat opérationnel (*) s’établit à 9,3% du chiffre d’affaires (à comparer à 9,5% pour le 1er trimestre 2019 hors plus-value exceptionnelle).

Au regard du Document d’Enregistrement Universel 2019 (www.neurones.net - Investisseurs), la situation financière (trésorerie nette de 218,3 M€ au 31 décembre 2019) n’a pas connu d’évolution notable.

Perspectives

La croissance organique du 1er trimestre, une proportion significative de contrats récurrents de services managés, une faible exposition aux secteurs sinistrés et une accélération probable de la transformation digitale constituent un contexte favorable. Cependant, la chute du PIB annoncée à - 8% au minimum (pour la France) incite le groupe à prévoir pour 2020 un chiffre d’affaires de l’ordre de 475 M€, avec un résultat opérationnel d’au moins 6%.

Compte tenu des fortes incertitudes exogènes actuelles, cette estimation est naturellement moins précise que celles des années précédentes et pourra être révisée en fonction de l’évolution du comportement, difficilement prévisible, des agents économiques dans les trimestres à venir.

(*) non audité et après 0,2% de charges liées aux actions gratuites.

A propos de NEURONES

Avec 5 400 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Numériques qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation digitale et d’évolution de leur système d’information.

