May 06, 2020 11:45 ET

May 06, 2020 11:45 ET

Communiqué de presse

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social établie conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 II du code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions au 30 avril 2020

La Motte-Fanjas, le 6 mai 2020 – 17h45 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, annonce aujourd’hui la déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions au 30 avril 2020.

Société déclarante

Dénomination sociale : McPhy Energy S.A.

Siège social : 1115 route de Saint-Thomas – 26190 La Motte-Fanjas

Immatriculée sous le n° 502 205 917 R.C.S. Romans

Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN : FR0011742329 - MCPHY)

Nombre d’actions formant le capital de la Société

Nombre d’actions au premier jour du mois considéré 17 731 800 Nombre d’actions nouvelles créées au cours du mois1

332 569 Nombre d’actions existantes annulées au cours du mois - Nombre d’actions au dernier jour du mois considéré 18 064 369

Nombre de droits de vote

Premier jour du mois Variation Dernier jour du mois Total net des droits de vote 17 754 022 335 526 18 089 548 Actions autodétenues 20 374 -2 957 17 417 Autres actions privées de droits de vote - - - Total brut des droits de vote 17 774 396 332 569 18 106 965

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable.

Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).







1 Dont 280 000 actions nouvelles émises dans le cadre du contrat de la ligne de financement en fonds propres conclu avec Kepler Cheuvreux le 10 avril 2020.





Pièce jointe