May 06, 2020 11:45 ET

May 06, 2020 11:45 ET

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 6 mai 2020

CATANA GROUP





Reprise totale des usines françaises

Reprise partielle (50 %) de l’usine HACO (Tunisie)

Le 17 mars dernier, face à une situation sanitaire de plus en plus dégradée ayant conduit l’Etat français à mettre en confinement l’ensemble du pays, la direction de CATANA GROUP avait acté que toutes les conditions n’étaient plus suffisamment maîtrisées pour préserver la santé de ses salariés, décidant ainsi de fermer l’ensemble de ses usines françaises.

Dans la foulée, dans un pays pour l’instant bien moins touché que la France, l’Etat tunisien se voyait également dans l’obligation de mettre en place une politique de confinement imposant notamment la fermeture des usines du pays. L’usine de la filiale HACO fermait donc elle aussi ses portes le 23 mars dernier.

Pendant ces sept semaines de fermeture, le management du Groupe a ainsi travaillé sur un plan de reprise permettant le redémarrage des activités dans un cadre de protection des salariés nettement accru.

Après un test probant de 15 jours sur une partie de l’activité (30 %), toutes les conditions ont donc pu être réunies pour redémarrer depuis cette semaine la totalité des activités des usines françaises à Canet-en-Roussillon (66) et Marans (17).

Par ailleurs, suite à l’annonce la semaine dernière du plan de déconfinement du gouvernement tunisien, 50 % de l’activité de l’usine tunisienne HACO a pu reprendre également avec un peu d’avance sur ce qui avait été anticipé par le management du Groupe. Ce plan de reprise, qui se déroule dans le même cadre de protection sanitaire que les usines françaises, devrait permettre progressivement à cette usine de retrouver 100 % de son activité sous un mois.

A l’instar du plan national, ce plan de reprise nécessitera une vigilance de chaque instant et dépendra non seulement de la qualité des mesures mises en place par la société mais aussi de la responsabilité des salariés sur le respect des gestes barrières aussi bien à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur. La capacité de l’entreprise à se fournir en protections spécifiques contre le COVID-19, ainsi que celles généralement utilisées dans le cadre habituel des activités du Groupe, sera également un point sensible.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

Attachment