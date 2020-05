May 06, 2020 12:00 ET

May 06, 2020 12:00 ET

Safe Orthopaedics in exklusiven Verhandlungen über die Übernahme von LCI Medical

Etablierung eines integrierten Players, führend bei gebrauchsfertigen Produkten für die Wirbelsäulenchirurgie

Finanzielles Gleichgewicht der neuen Organisation für Anfang 2022 geplant

Neue Möglichkeiten für Wachstum und industrielle Partnerschaften

Éragny-sur-Oise, France, May 6 2020, 18h00 CET – Safe Orthopaedics (FR0013467123 – ALSAF), ein Unternehmen, das auf die Entwicklung und Vermarktung gebrauchsfertiger Kits spezialisiert ist, einschließlich neuer und steriler Implantate und Einweginstrumente für die minimal-invasive Chirurgie von Wirbelsäulenfrakturen, nimmt exklusive Verhandlungen über die Übernahme des Medizinprodukteherstellers LCI Medical auf (Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frankreich).



Etablierung einer führenden Gruppe im Bereich gebrauchsfertiger Produkte





Als Innovator und Pionier war Safe Orthopaedics der erste Akteur, der Orthopäden „gebrauchsfertige“ Kits (Implantate und Instrumente) für Wirbelsäulenoperationen zur Verfügung stellte. Mit der Einführung dieses Modells in 24 Ländern und der wachsenden Nachfrage möchte das Unternehmen seine Führungsposition durch die Einbeziehung der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion behaupten: Konzeption, Technologie, Produktion, Vertrieb und Krankenhausdienstleistungen.

Als historischer und strategischer Zulieferer von Safe Orthopaedics hat LCI Medical gezeigt, dass es in der Lage ist, hochwertige Implantate und Instrumente unter Berücksichtigung spezifischer Einschränkungen für das gebrauchsfertige Modell zu industrialisieren. Das Unternehmen verfügt über zwei Produktionsstandorte in Frankreich und Tunesien. Das Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz von 2,6 Mio. € und weist seit seiner Gründung ein positives Nettoergebnis auf. Kunden sind Medizinproduktehersteller auf dem Markt für Wirbelsäulen-, Hüft- und Kieferchirurgie. Safe Orthopaedics deckt mehr als 30% des Umsatzes von LCI Medical ab.

Durch den Zusammenschluss mit LCI Medical kann Safe Orthopaedics sein Know-how in anderen orthopädischen Segmenten über verschiedene Kanäle einsetzen: in seinem Auftrag, bei der Vergabe von Unteraufträgen und für Dritte, als Originalhersteller (OEM) oder im Rahmen der gemeinsamen Entwicklung. Die Industrieanlagen von LCI werden verstärkt, um den Innovationsbedarf von Safe Orthopaedics zu decken, aber auch um den derzeitigen Kunden von LCI Medical neue Industriedienstleistungen anzubieten.

Die durch den Zusammenschluss mit LCI Medical erzielten Synergien werden sich letztendlich in einer Verbesserung der Bruttomarge für Safe Orthopaedics-Produkte sowie in einer deutlichen Verringerung des Bedarfs an Betriebskapital aufgrund der minimierten Verzögerungen zwischen Produktion und Verkauf deutlich machen.

Jean-Marc Feige, Vorstandsvorsitzender von LCI Medical, kommentiert: „Seit der Gründung unseres Unternehmens ist Safe Orthopaedics ein wichtiger Kunde, der uns stets angetrieben hat, unsere industriellen Werkzeuge zu innovieren und weiterzuentwickeln, von der Bearbeitung bis zur Fertigstellung medizinischer Implantate und Instrumente, von der Injektion bis zur Lieferung sauberer Komponenten. Parallel dazu ermöglichte unsere internationale Struktur Safe Orthopaedics, Qualitätstechnologien zu entwickeln, die die strengen Kriterien für den einmaligen Gebrauch erfüllen. Wir freuen uns heute über die Fusion unserer beiden Unternehmen. Im Rahmen einer kommerziellen Erfolgsperspektive und eines ständigen Strebens nach Innovation werden wir unsere industriellen Kapazitäten weiter ausbauen, insbesondere an unserem französischen Standort in der Region Lyon, um künftigen Technologien der Gruppe gerecht zu werden und unseren Kunden gleichzeitig einen größeren und besseren Anwendungsbereich anzubieten.“

Pierre Dumouchel, Vorstandsvorsitzender von Safe Orthopaedics, erklärt: «Safe Orthopaedics war ein Pionier, als es die erste gebrauchsfertige Technologie für die Wirbelsäulenchirurgie auf den Markt brachte. Wir sind stolz darauf, dass in nur 6 Jahren mehr als 16500 Patienten in 24 Ländern von unseren Innovationen profitiert haben. Wir haben unseren Kunden zugehört und mehrere Quartale an der Umgestaltung unseres Unternehmens gearbeitet, mit dem Willen, einen kurzen Innovationszyklus sowie innovative Handels- und Logistikdienstleistungen anzubieten. Durch die Akquisition von LCI Medical können wir unsere Führungsposition durch Partnerschaften mit Herstellern und / oder einem industriellen Subunternehmer mit starker Wertschöpfung stärken. Durch die Kombination des organischen Wachstums der Wirbelsäulenaktivität und des Erwerbs einer strukturell profitablen Zuliefertätigkeit können wir voraussichtlich Anfang 2022 ein finanzielles Gleichgewicht erreichen. “

Akquisitionsbedingungen

Der Abschluss der Akquisition wird für Juli 2020 erwartet. Safe Orthopaedics plant, diesen Vorgang in Aktien und in bar zu finanzieren. Die Aktionäre von LCI Médical erhalten neue Safe Orthopaedics-Aktien, deren Preis auf der Grundlage einer Bewertung von Safe Orthopaedics von 6,1 Mio. € festgelegt wird.

Parallel dazu wird Safe Orthopaedics durch die Emission von OCABSA, das ihm derzeit zur Verfügung steht, auf die Finanzierungsvereinbarung zurückgreifen. Über die Ausgabe von Aktien zur Zahlung des Erwerbs wird auf der Hauptversammlung im Juli 2020 abgestimmt.

Über Safe Orthopaedics

Safe Orthopaedics wurde 2010 gegründet und ist ein französisches Medizintechnikunternehmen, das Pionier bei der Entwicklung und Vermarktung innovativer gebrauchsfertiger Technologien (Einwegimplantate und -instrumente) für Wirbelsäulenerkrankungen ist und die sicherste Behandlung von Wirbelsäulenfrakturen bietet. Die Technologien umfassen sterile Implantate und gebrauchsfertige Instrumente, die dem Chirurgen jederzeit und überall zur Verfügung stehen. Sie ermöglichen minimalinvasive Ansätze und verringern das Risiko von Kreuzkontaminationen und Infektionen im Interesse des Patienten. Die SteriSpineTM-Kits sind durch 17 Patentfamilien geschützt und CE-gekennzeichnet, FDA- und CFDA-zugelassen. Safe Orthopaedics hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Paris (95610 Eragny-Sur-Oise - Frankreich) und hat eine Tochtergesellschaft in Großbritannien, Deutschland und den USA gegründet, die 2019 rund 50 Mitarbeiter beschäftigt mit einem Gesamtumsatz von 4,7 Mio. €.



Für weitere Informationen : www.SafeOrthopaedics.com





Contacts

Safe Orthopaedics

François-Henri Reynaud

Chief Financial Officer

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

Investor Relations

NewCap

Mathilde Bohin / +33 (0)1 44 71 94 94 / SafeOrtho@newcap.eu

Press Relations

Ulysse Communication

Bruno Arabian / 06 87 88 47 26 / barabian@ulysse-communication.com

Nicolas Daniels / 06 63 66 59 22 / ndaniels@ulysse-communication.com

Anhang