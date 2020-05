May 06, 2020 12:00 ET

Safe Orthopaedics entre en négociation exclusive pour l’acquisition de LCI Medical

Création d’un acteur intégré leader du prêt-à-l’emploi en chirurgie du dos

Équilibre financier du nouvel ensemble visé début 2022.

Nouvelles opportunités de croissance et de partenariats industriels

Éragny-sur-Oise, France, le 6 mai 2020 à 18h00 CET – Safe Orthopaedics (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation de kits prêts à l’emploi, comprenant implants et instruments à usage unique, neufs et stériles, destinés au traitement mini-invasif des fractures du rachis, entre en négociation exclusive pour l’acquisition du fabricant de dispositifs médicaux LCI Medical (Fleurieux-sur-l'Arbresle, France).

Innovateur et pionnier, Safe Orthopaedics a été le premier acteur à mettre à disposition des chirurgiens orthopédiques des kits « prêt-à-l’emploi » (implants et instruments) destinés aux opérations du rachis. Forte de l’adoption de son modèle dans 24 pays et face à une demande en forte croissance, la société souhaite aujourd’hui asseoir sa position de leader en intégrant l’ensemble de la chaine de valeur : la conception, la technologie, la production, la distribution et les services aux hôpitaux.

Fournisseur historique et stratégique de Safe Orthopaedics, LCI Médical a démontré sa capacité à industrialiser des implants et des instruments de haute qualité dans le respect des contraintes propres au modèle de l’usage unique. La société compte deux sites de productions, en France et en Tunisie. Elle a réalisé un chiffre d’affaire de 2,6M€ en 2019 et affiche un résultat net positif depuis sa création. Ses clients sont des fabricants de dispositifs médicaux dans le rachis, la hanche et en chirurgie maxillo-faciale. Safe Orthopaedics représente plus de 30% du chiffre d’affaires de LCI Medical.





Le rapprochement avec LCI Médical permettra à Safe Orthopaedics de déployer son savoir-faire dans d’autres segments de l’orthopédie, selon différentes modalités : pour son compte, en sous-traitance et pour des tiers, en tant que fabricant d’équipement d’origine (OEM) ou dans le cadre de

co-développement. Les installations industrielles de LCI seront renforcées pour répondre au besoin d’innovation de la marque Safe mais aussi pour offrir aux clients actuels de LCI Medical de nouveaux services industriels.

Les synergies dégagées par l’intégration de LCI Médical se traduiront par une amélioration de la marge brute sur les produits de la marque Safe Orthopaedics, ainsi qu’une diminution significative du besoin en fonds de roulement (BFR) grâce à la réduction du délai entre la production et la vente.

Jean-Marc Feige, Président-Directeur Général de LCI Medical, commente : « Depuis la fondation de notre société, Safe Orthopaedics est un client majeur qui nous a toujours poussé à innover et à développer notre outil industriel, de l’usinage à la finition des implants et instruments médicaux, de l’injection à la livraison de composants propres. Parallèlement, notre structure internationale a permis à Safe Orthopaedics de développer des technologies de qualité répondant aux critères stricts de l’usage unique.

Nous nous réjouissons aujourd’hui du rapprochement de nos deux sociétés. Dans une perspective de conquête commercial et un souci d’innovation constante, nous poursuivrons le développement de nos capacités industrielles, notamment sur notre site français, en région lyonnaise, au service des technologies futures de notre du groupe tout en proposant à nos autres clients des prestations de plus en plus larges. »

Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général de Safe Orthopaedics, déclare : « Safe Orthopaedics a été pionnier en mettant sur le marché la première technologie « prête-à-l’emploi » pour la chirurgie du dos. Nous sommes fiers que nos innovations aient pu bénéficier, à ce jour, à plus 16500 patients dans

24 pays, en seulement 6 ans. A l’écoute de nos clients, avec la volonté d’offrir un cycle d’innovation court et proposer des services logistiques et commerciaux inédits, nous travaillions depuis plusieurs trimestres à la transformation de notre société. L’acquisition de LCI medical va nous permettre de renforcer notre position de leader sur le marché du rachis mais également de promouvoir le prêt-à-l’emploi sur de nouveaux marchés par partenariat avec des fabricants et/ou par une sous-traitance industrielle à forte valeur ajoutée. Enfin, en combinant la croissance organique de l’activité du rachis et l’acquisition d’une activité structurellement profitable de sous-traitance, nous estimons être en mesure d’atteindre l’équilibre financier début 2022».

Modalité de l’acquisition

La finalisation de l’acquisition est prévue pour juillet 2020. Safe Orthopaedics prévoit de financer cette opération en titres et en numéraire. Les actionnaires de LCI Medical recevront des actions nouvelles Safe Orthopaedics dont le prix sera établi sur la base d’une valorisation de Safe Orthopaedics fixée à 6,1M€. Safe Orthopaedics recourra en parallèle au dispositif de financement par émission d’OCABSA actuellement à sa disposition. L’émission des actions pour le paiement de l’acquisition sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires en juillet 2020.

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègre dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé́ en région parisienne (95610 Eragny sur Oise – France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, et emploie environ

50 collaborateurs pour un chiffre d’affaires total de 4.7M€ en 2019.







Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

