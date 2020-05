May 06, 2020 12:00 ET

Vastgoedportefeuille: € 932 miljoen, groei met 4%



Waardestijging door aanscherping rendementen in logistiek vastgoed met gemiddeld 9 bp



EPRA resultaat per aandeel: € 0,36 (€ 0,38 - 1e kwartaal 2019)



EPRA NAV: € 22,45 per aandeel (€ 21,79 - 31 december 2019)



Bezettingsgraad: 91% totaal, daling met 2%-punten

89% kantoren: quasi stabiel

93% logistiek vastgoed: daling met 2%-punten



Beperkte schuldgraad: 40%



Gemiddelde rentevoet van de financieringen: 2,0% (2,4% 1e kwartaal 2019)



Beoogd brutodividend per aandeel voor 2020: € 1,53, op hetzelfde peil als voor 2019



Verwacht EPRA resultaat per aandeel voor 2020 op basis huidige forecasts tussen € 1,60 en € 1,65



Solide basis door sectorale spreiding van huurders, € 119 miljoen ongebruikte kredietlijnen en sterke balans met solide financiële ratio’s

