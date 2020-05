May 06, 2020 12:01 ET

BRAMPTON, Ontario, 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medtronic Canada ULC, une filiale de Medtronic plc (NYSE:MDT), le chef de file mondial des technologies médicales a annoncé aujourd’hui l’expansion du Programme d’assurance de Medtronic, qui offrira une nouvelle option pour soutenir ses clients canadiens atteints de diabète qui ont perdu leur couverture d’assurance médicale privée en raison d’une perte d’emploi associée à la pandémie de COVID-19. Les clients admissibles pourront maintenant recevoir une provision de trois mois de capteurs de glucose, de tubulures de perfusion et/ou de réservoirs sans frais.



Ce nouvel ajout au Programme d’assurance de Medtronic se fonde sur l’approche holistique de l’entreprise visant à assurer que ses clients aient un accès continu à la technologie et aux fournitures de soins du diabète. Le Programme d’assurance de Medtronic offre de multiples options aux clients dans le besoin, qui comprennent des modes de paiement flexibles et des paiements différés en cas de perte d’emploi ou de mise à pied.

« Nous vivons des moments difficiles et la pandémie de COVID-19 a un impact important sur de nombreux aspects de la vie des gens et de leur famille. Medtronic comprend que ses produits jouent un rôle important dans la prise en charge quotidienne du diabète. Nous avons mobilisé nos équipes pour offrir du soutien à distance, augmenté notre offre de formation en ligne afin de fournir des ressources additionnelles et offert de nouvelles options de soutien financier pour les personnes qui éprouvent des difficultés, dit Laura Cameron, directrice principale du groupe Diabète et des services aux consommateurs de Medtronic au Canada. Nous voulons que nos clients sachent que nous sommes là pour eux. »

Les clients actuels qui aimeraient en apprendre davantage sur le nouveau Programme d’assurance de Medtronic et évaluer leur admissibilité peuvent visiter le www.medtronicdiabete.ca/covid19 ou communiquer avec Medtronic au 1 800 284‑4416 et choisir l’option 4 (du lundi au vendredi de 8 h à 20 h HNE). Des pièces justificatives sont requises et les modalités habituelles s’appliquent.

À propos du groupe Diabète de Medtronic (www.medtronicdiabete.ca)

Medtronic collabore avec la communauté mondiale pour changer la façon dont les gens gèrent le diabète. L’entreprise cherche à transformer le traitement du diabète en favorisant l’accès aux soins, en intégrant les soins et en améliorant les résultats, de sorte que les personnes atteintes de diabète puissent jouir d’une plus grande liberté et d’une meilleure santé.

À propôs de Medtronic Canada ULC

Fière de servir l’industrie des soins de santé canadiens depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC (www.medtronic.ca) est une filiale de Medtronic plc, l’une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Au service des médecins, des hôpitaux et des patients à l’échelle du pays, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, et possède des bureaux régionaux à Montréal et Vancouver ainsi qu’un Centre de ressources Medtronic à Surrey en Colombie-Britannique. L’objectif de l’entreprise est de collaborer avec des intervenants partout dans le monde pour amener les soins de santé plus loin, ensemble.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes, y compris les risques associés à l'impact de la COVID-19 sur nos activités commerciales, opérationnelles et de production, ainsi qu’à la demande envers nos offres, à nos facteurs concurrentiels, aux difficultés et retards inhérents au développement, à la fabrication, au marketing et à la vente de produits médicaux, à la réglementation gouvernementale et aux conditions économiques générales et autres risques et incertitudes tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris le plus récent Rapport annuel sur le formulaire 10-K de la Société, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Dans certains cas, il est possible d'identifier ces énoncés par l'utilisation de termes prospectifs comme « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « prévoir », « prévisions », « avoir l'intention », « projeter », « planifier », « possible », « potentiel », « projet », « devoir » et autres mots ou expressions similaires, ainsi que la négative ou le pluriel de ces mots ou expressions et autre terminologie comparable. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés. Medtronic ne s'engage aucunement à mettre à jour ses énoncés prospectifs ou toute autre information contenue dans ce communiqué de presse en fonction d’événements ou de circonstances futurs.