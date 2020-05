May 07, 2020 00:45 ET

May 07, 2020 00:45 ET

Baselworld: Accord avec les exposants et étude de nouvelles plates-formes



MCH Group et les représentants des exposants de Baselworld ont trouvé un accord sur le règlement du salon Baselworld 2020 annulé. Une solution de compromis a été élaborée en commun avec le Comité des Exposants suisses, qui est soutenue à l’unanimité par le Comité Consultatif ainsi que par d'autres associations industrielles.

"Je salue l’attitude constructive des représentants de MCH Group qui nous a permis de trouver cette solution équilibrée", dit Hubert J. du Plessix, Président du Comité des Exposants suisses. "Je remercie également les maisons Patek Philippe, Rolex, Tudor, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith et Tag Heuer qui, dans un esprit de solidarité envers l’ensemble de l’industrie, ont accepté un remboursement moindre de façon à ce que les autres exposants bénéficient de meilleures conditions."

Bernd Stadlwieser, CEO de MCH Group, souligne: "Nous sommes heureux d’avoir trouvé ensemble une solution acceptable par tous en peu de temps. Compte tenu de l’importante perte de recettes due au COVID-19 et de notre responsabilité envers tous les groupes de parties concernées, nous sommes à la limite de ce qui est possible pour nous avec cette solution. Avec la clôture à l’amiable de Baselworld 2020, nous pouvons désormais nous concentrer pleinement sur l’avenir."

MCH Group a décidé de ne pas organiser Baselworld 2021 prévu du 28 janvier au 2 février 2021. "Nous travaillons intensivement avec les exposants et les visiteurs pour déterminer et étudier les besoins et les possibilités de nouvelles plates-formes," déclare Michel Loris-Melikoff, Managing Director de Baselworld. "Nous déciderons des futurs formats possibles d’ici l’été et communiquerons alors sur le nouveau concept et le calendrier."





