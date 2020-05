May 07, 2020 01:00 ET

Inbanki 2020. aasta esimese kvartali puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot. Omakapitali tootlus oli esimeses kvartalis 18%.

2020. aasta esimese kvartali puhaskasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8% ehk 2,0 miljonilt eurolt 2,2 miljoni euroni.

Inbanki laenuportfell kasvas 2019. aasta esimese kvartaliga võrreldes 40% ja ulatus 345 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 34% ja ulatus 2020. aasta esimese kvartali lõpus 370 miljoni euroni.

Esimese kvartali müügimaht oli kokku 67 miljonit eurot. Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes kasvas see 15%. Riikide arvestuses on Inbanki suurima kasvuga turg endiselt Poola, kus müügimahud suurenesid mullusega võrreldes 86%.

Kvartali lõpus oli Inbankil 600 000 aktiivset kliendilepingut ja 2900 koostööpartnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

„2020. aasta esimesed kaks ja pool kuud läksid prognooside järgi – äritegevuse mahud, kasvutempo ja muud olulised näitajad olid kooskõlas meie plaanidega. Jaanuaris ja veebruaris kasvasime võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga keskmiselt 36%. Märtsi teist poolt iseloomustasid juba koroonaviiruse puhangu tõttu muutunud majandusolud, kuid esimese kvartali tulemusi mõjutasid need siiski vähesel määral.



Märtsi keskpaigast alates kiiresti halvenenud majanduskeskkonna valguses vaatasime üle 2020. aasta eesmärgid ja tegime korrektiivid oma fookuses. Võtsime vastu otsuse keskenduda oluliselt suuremas mahus meie põhitegevusele ja projektidele, mis on seotud eraisikute finantseerimisega partnerite kanalites. Oleme uute investeeringute osas konservatiivsemad, kuid jätkame siiski olulises ulatuses oma 2020. aasta strateegiliste prioriteetide elluviimist.

Lisaks kvartali lõpus kahanema hakanud müügimahtudele suurenes ka huvi refinantseerimise ja maksepuhkuste vastu, mida oma klientidele kohe kriisi alguses võimaldasime. Olukorda arvestades on maksepuhkuste taotluste arv siiski ootuspärasel tasemel.

Mis puudutab meie meeskonda, siis me ei plaani töötajaid koondada ega nende palkasid vähendada. Pigem näeme, et ka sel aastal liitub Inbankiga nii mõnigi uus talent.

Kindlasti näeme 2020. aastal kasvu olulist aeglustumist ja laenukahjumite osakaalu suurenemist, kuid praeguse analüüsi kohaselt suudame mõistlikku kasumlikkust säilitades kriisi läbida.“

Inbanki olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.03.2020

Bilansimaht 452 miljonit eurot

Laenuportfell 345 miljonit eurot

Hoiuseportfell 370 miljonit eurot

Puhaskasum 2,2 miljonit eurot

Omakapital 49 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 18%





Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)



I kvartal

2020 I kvartal

2019 3 kuud

2020 3 kuud

2019 Intressitulu 10 887 8 155 10 887 8 155 Intressikulu -1 936 -1 390 -1 936 -1 390 Neto intressitulu 8 951 6 765 8 951 6 765 Teenustasutulu 294 204 294 204 Teenustasukulu -490 -375 -490 -375 Neto teenustasutulu -196 -171 -196 -171 Muud põhitegevusega seotud tulud 140 245 140 245 Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku 8 895 6 839 8 895 6 839 Personalikulud -2 399 -1 856 -2 399 -1 856 Turunduskulud -507 -391 -507 -391 Halduskulud -1 047 -799 -1 047 -799 Põhivara kulum -479 -277 -479 -277 Tegevuskulud kokku -4 432 -3 323 -4 432 -3 323 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 4 463 3 516 4 463 3 516 Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt 416 0 416 0 Laenude allahindluse kulu -2 419 -1 195 -2 419 -1 195 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 2 460 2 321 2 460 2 321 Tulumaks -279 -299 -279 -299 Aruandeperioodi puhaskasum 2 181 2 022 2 181 2 022 sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 2 181 2 022 2 181 2 022 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed -116 -1 -116 -1 Aruandeperioodi koondkasum 2 065 2 021 2 065 2 021 sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 2 065 2 021 2 065 2 021





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 31.03.2020 31.12.2019 Varad Nõuded keskpankadele 64 033 83 080 Nõuded krediidiasutustele 21 809 20 655 Laenud ja nõuded 344 799 338 157 Investeeringud sidusettevõtetesse 3 317 3 276 Materiaalsed varad 916 840 Vara kasutusõigus 687 773 Immateriaalsed varad 12 886 11 721 Muud finantsvarad 840 1 692 Muud varad 715 588 Edasilükkunud tulumaksu vara 1 839 1 985 Varad kokku 451 841 462 767 Kohustised Klientide hoiused 370 037 377 518 Muud finantskohustised 7 932 13 545 Muud kohustised 2 889 2 837 Emiteeritud võlaväärtpaberid 4 010 4 010 Allutatud võlaväärtpaberid 17 535 17 537 Kohustised kokku 402 403 415 447 Omakapital Aktsiakapital 903 903 Ülekurss 15 908 15 908 Kohustuslik reservkapital 90 88 Muud reservid 1 400 1 463 Jaotamata kasum 31 137 28 958 Omakapital kokku 49 438 47 320 Kohustised ja omakapital kokku 451 841 462 767



Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 2900 aktiivset koostööpartnerit ja 600 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



Merit Arva

Inbank AS

korporatiivkommunikatsiooni juht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550

