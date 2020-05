May 07, 2020 01:10 ET

Communiqué de Presse, Paris, France 7 Mai 2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES DU T1 2020

Chiffre d’affaires stable sur fond de crise sans précédent

Programme de transformation renforcé et déployé dans l’ensemble du Groupe

Bâtir un Nexans plus solide

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 de 1 569 millions d’euros à cours des métaux constant, en croissance organique de -0,1 % en base comparable

Solide carnet de commandes de l’activité sous-marine (1,6 milliards d’euros 1 ) sans retard dans l’exécution des projets

) sans retard dans l’exécution des projets L’activité a pleinement repris en Chine, tandis qu’elle reste affectée par le confinement partiel en Europe et en Amérique du Nord

Mesures fortes pour faire face à la crise sanitaire et préserver la liquidité : Objectifs de réduction de coûts renforcés et gestion rigoureuse de la trésorerie Proposition de ne pas verser les dividendes aux actionnaires Réduction de 30% des rémunérations fixes du Conseil d’Administration et du Directeur Général, et de 15 % pour les membres du Comité exécutif Prêt garanti par l’État français de 280 millions d’euros, en cours de négociation

Le 24 mars, Nexans a suspendu ses prévisions pour 2020, qui seront mises à jour lorsque la situation s'éclaircira





Christopher Guérin, Directeur général :

« Depuis le premier trimestre, le monde fait face à une pandémie sans précédent. Après un démarrage solide, Nexans a dû adapter son modèle opérationnel pour anticiper et protéger ses salariés, tout en maintenant la continuité de son activité de manière à protéger aussi ses clients clés. Grâce à notre capacité d’anticipation, nous avons pu prendre des mesures de sécurité en matière de santé mais aussi de continuité d’activité industrielle, puisque 90% de nos usines tournent. Lorsque la crise sanitaire se déployait, nous avons accéléré nos efforts de réduction des coûts, renforcé notre programme de transformation (SHIFT) et sauvegardé notre liquidité tout en développant davantage nos Services et Solutions. Nexans a clôturé l’année 2019 avec un carnet de commandes solide et résilient d’1.8 milliards d’euros2, renforçant notre exposition long terme. Grâce à des fondamentaux solides, un plan de transformation interne et un niveau de liquidité saine, nous bâtissons un Nexans plus solide à la fois opérationnellement et financièrement. »





CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE PAR METIER

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) T1 2019 T1 2020 Croissance organique A cours des métaux constants, Standard cuivre à €5 000/t Bâtiment et Territoires 671 645 -5,5% Industrie et Solutions 344 332 -6,0% Télécommunication et Données 145 114 -10,0% Haute tension et Projets 134 193 55,8% Autres 292 285 0,3% Total Groupe 1 587 1 569 -0,1%

I. Analyse du chiffre d’affaires au 31 mars 2020 et contexte opérationnel général

Dans le contexte sans précédent de la pandémie du Covid-19, Nexans a pris dès mi-février des mesures pour renforcer et poursuivre le déploiement de « New Nexans ». Grâce à sa méthodologie développée en interne, des routines quotidiennes et des mesures rigoureuses de réduction des coûts, le Groupe est armé pour rapidement et efficacement faire face à cette crise sanitaire. Le plan de gestion de Nexans, piloté par les membres du Comité Exécutif, est concentré sur cinq objectifs clés :

la protection de nos équipes ; la continuité de l'activité et de la production ; la tenue des engagements clients ; la préservation de la liquidité et la modélisation financière ; les parties prenantes externes et la communication renforcée avec le Conseil d’Administration

Grâce à nos processus de contrôle interne rigoureux, aux mesures d’anticipation identifiées par notre équipe en Chine, à l’engagement de nos collaborateurs et au soutien des syndicats, nous avons déployé des mesures sanitaires dans l’ensemble des unités tout en maintenant la continuité de la production. Pour préserver les activités et renforcer la cohésion sociale, Nexans a mis en place une prime mensuelle de 750 euros pour ses employés en première ligne sur certains sites européens, et les top managers du Groupe ont accepté de baisser leur rémunération de 15 % à 30 %. Dans toutes nos zones géographiques, aucune de nos usines n’a connu de perturbation majeure. À fin mars 2020, 90 % de nos sites étaient ouverts et affichaient un taux d’utilisation élevé.

Dans le cadre de notre programme SHIFT, nous avons intensifié notre engagement clients, privilégiant les clients les plus importants et stratégiques, qui représentent 90 % de notre chiffre d’affaires. Nous avons également renforcé les mesures de gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement afin de préserver la liquidité du Groupe. En outre, Nexans a suspendu ses perspectives 2020 et a proposé de ne pas verser le dividende de 0,40 euro par action initialement envisagé au titre de l’exercice 2019.

Alors que la crise sanitaire s’étendait, Nexans a développé des mesures préventives afin de se préparer destinées à se préparer à la reprise industrielle, notamment en augmentant le plan de réduction des coûts, en mettant davantage l’accent sur la préservation de la trésorerie via une optimisation du besoin en fonds de roulement, et en interrompant les dépenses d’investissement pour nos entités « cash tanks » et en difficulté (« value burners »).

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 se monte à 1 569 millions d’euros (à cours des métaux constants3), stable par rapport au premier trimestre 2019 avec une croissance organique de -0,1 %. Le Covid-19 a eu un impact contrasté sur nos activités. Certains marchés finaux tels que les Harnais automobiles, le Bâtiment, les Télécommunications, les activités d’Automatismes industriels (câbles pour robots et machine-outil) et l’Aérospatial ont enregistré une baisse de la demande dès la mi-mars, ce qui a entraîné un recul du chiffre d’affaires. En revanche, d’autres segments, tels que les Réseaux de distribution d’énergie et le ferroviaire, ont démontré une certaine résilience. Enfin, le segment Haute Tension et Projets affiche une hausse de +55,8 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2020, porté par une production de câbles soutenue et des séquences d’installation qui n’ont pas été perturbées dans l’activité Haute tension sous-marine, à comparer avec une activité faible au premier trimestre 2019.

~ ~ ~

À cours des métaux courants, le chiffre d’affaires s’élève à 1 614 millions d’euros au premier trimestre 2020 contre 1 664 millions d’euros sur la même période en 2019.

L’évolution des ventes au premier trimestre 2020 se décline par segment comme suit.

| Bâtiment et Territoires

Le chiffre d’affaires de l’activité Bâtiment et Territoires s’établit à 645 millions d’euros à cours des métaux constants au premier trimestre 2020, soit une décroissance organique de -5,5 % par rapport à la même période de 2019. Les effets de cette crise inédite ont été de deux ordres.

Premièrement, un impact significatif sur l’activité Bâtiment, atténué par un impact moins élevé sur le segment Territoires (Réseaux de distribution d’énergie). Le segment Bâtiment, lié au marché de la construction et fortement corrélé au PIB, après un fort démarrage en janvier et février, a été confronté à une contraction de la demande mi-mars lors de la mise en place des mesures de confinement pour nos principaux clients dans la plupart des zones géographiques. En revanche, étant moins dépendantes du PIB, les activités du segment Territoires ont mieux résisté. Dans un tel contexte de crise, les Réseaux de distribution d’énergie et les renouvellements de réseaux bénéficient généralement de mesures de soutien budgétaire sur fond d’obsolescence des réseaux et de réchauffement climatique.

Deuxièmement, dans les différentes régions, l’ampleur des impacts du Covid-19 a été contrastée à mesure que la pandémie se répandait : à commencer par l’Asie, progressant ensuite en Europe et au Moyen-Orient, et pour terminer en Amérique du Nord.

En Europe, le chiffre d’affaires est resté stable au premier trimestre avec une croissance organique de +0,4 %. La demande s’est maintenue en Europe du Nord, notamment en Suède où les ventes ont augmenté de +8,9 %. En revanche, l’Europe du Sud affiche une décroissance des ventes, notamment de -6,6 % en France, en raison d’un fort ralentissement dès la mi-mars.

En Amérique du Sud, les ventes ont également été stables au premier trimestre 2020 comparativement à 2019, avec une croissance organique nulle. Durant la période, le Chili et la Colombie sont restés assez dynamiques et concentrés sur les réseaux de distribution d’énergie malgré les mesures de confinement, tandis que le Pérou et le Brésil ont connu des perturbations temporaires dues à la mise en place progressive du confinement.

Première à avoir été touchée par le Covid-19 le 15 janvier, la zone Asie-Pacifique a enregistré une décroissance organique de -11 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2020. En Chine, les sites ont été fermés pendant plusieurs semaines en janvier et février, puis ont réouvert progressivement à compter de mi-mars, augmentant rapidement leur production. Les ventes en Corée du Sud et en Nouvelle-Zélande ont été assez fortement impactées, avec une baisse respectivement de -14,3 % et -12,8 % par rapport au premier trimestre 2019, tandis qu’en Australie, grâce à une demande soutenue et aux mesures d’anticipation concernant le Covid-19, le chiffre d’affaires a progressé de +12,7 %.

En Amérique du Nord, les ventes aux États-Unis et au Canada accusent une baisse de -12,2 % par rapport au premier trimestre 2019 sous l’effet du ralentissement du marché et du confinement de la région de New York.

Les ventes de la zone Moyen-Orient ont enregistré une baisse de -15,7 % par rapport au premier trimestre 2019 : malgré le maintien d’une partie des activités durant la période, notamment au Maroc, dans d’autres régions, les activités ont impacté par le Covid-19 et, dans le cas du Liban, également par des événements politiques.

Sur l’ensemble des unités, nous avons mis en œuvre des initiatives pour s’adapter à la crise sanitaire et réduire nos coûts pour préserver un niveau de liquidité sain. Les mesures du programme de transformation SHIFT ont été renforcées et accélérées. L’accent a rapidement été mis sur les clients de premier plan, la production a été rigoureusement contrôlée et basée sur la demande, tandis que des actions drastiques ont été lancées pour réduire les stocks et la trésorerie gérée de près, avec les encaissements dans les délais.





| Industrie et Solutions

Dans ce contexte de crise sanitaire, le chiffre d’affaires de l’activité Industrie et Solutions a reculé de -6,0 % par rapport au premier trimestre 2019 pour s’établir à 332 millions d’euros à cours des métaux constants. Durant le trimestre, la plupart des marchés finaux ont connu un ralentissement dû au Covid-19 et aux mesures de confinement qui en résultent, le segment Automobile étant le plus affecté. Grâce aux mesures de réduction des coûts prises dans le cadre du plan de transformation « New Nexans » au cours des 18 derniers mois, le Groupe a su poursuivre l’adaptation de sa structure de coûts et atténuer une partie des effets négatifs.

Compte tenu du ralentissement général, les ventes sont en baisse significative pour l’Aérospatial et la Défense (-8,5 % par rapport au premier trimestre 2019) ainsi que l’Automatisme industriel (câbles pour robots et machine-outil) (-30 % par rapport au premier trimestre 2019), les activités Infrastructures ferroviaires et ferroviaires ont fait preuve de résistance avec une baisse de -1,4 % par rapport au premier trimestre 2019, dans une moindre mesure dans la Construction navale (-3,8 % par rapport au premier trimestre 2019). En revanche, l’activité des Fermes éoliennes affiche une bonne dynamique (+26 % organique par rapport au premier trimestre 2019) portée par la transition énergétique, où Nexans continue de servir les constructeurs leaders sur le marché tels que Siemens-Gamesa, GE et Vestas principalement en Allemagne et au Danemark.

Les ventes de l’activité Harnais automobiles ont enregistré une baisse de -6,4 % au premier trimestre 2020 en raison de la fermeture d’usines chinoises critiques en février, puis de clients européens à partir de mi-mars, du fait du Covid-19. Conformément aux mesures de transformation mises en œuvre il y a plus d’un an dans le cadre de « New Nexans », les effets négatifs sur l’activité ont été atténués par le renforcement des réductions de coûts et par l’adaptation de la main-d’œuvre. L’impact sur les ventes en Amérique du Nord (-6 % par rapport à la même période de 2019) est resté assez limité au premier trimestre, General Motors ayant maintenu la production de SUV et de pick-ups. En Chine, malgré l’arrêt de la production pendant trois semaines fin janvier et début février en raison du confinement local, la demande a connu une forte reprise par la suite, ce qui a plus que compensé la baisse. Enfin, en Europe (-8 % par rapport au premier trimestre 2019), la plupart des clients ayant commencé à fermer leurs sites de production la dernière semaine de mars, l’impact sur les ventes du trimestre est par conséquent modéré.

| Télécommunications et Données

Également affecté par cette crise sans précédent, le chiffre d’affaires du segment Télécommunications et Données a enregistré une baisse de -10,0 % au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019, pour s’établir à 114 millions d’euros, à cours des métaux constants.

Le chiffre d’affaires de câbles et systèmes LAN a reculé de -2,3 % sur le trimestre en raison du ralentissement en Chine dû à l’apparition de la pandémie du Covid-19 en janvier et aux mesures de confinement qui ont suivi. La croissance des ventes en Europe et en Amérique du Nord est restée positive durant le trimestre avec une croissance de respectivement +8,9 % et +5,6 %, soutenue par une forte demande locale.

Les ventes en infrastructures Télécom s’inscrivent en baisse de -19,1 % au premier trimestre 2020 par rapport à l’année dernière, les mesures de confinement prises par les pouvoirs publics empêchant la plupart des campagnes d’installation de câbles à fibre optique en Europe. Malgré un bon début d’année, la plupart des pays européens ont été affectés par une baisse de la demande de câbles à fibre optique à partir de la mi-mars, à l’exception de la Suède où les activités d’installation ont été soutenues avec une croissance organique de +19,7 % par rapport au premier trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires du segment des télécommunications spéciales (sous-marines) recule de -3,2 % par rapport au premier trimestre 2019. Télécommunications spéciales (sous-marines) a un carnet de commandes solide et résilient pour les 12 prochains mois.

| Haute Tension et Projets

Pendant la pandémie de Covid-19, les activités se sont poursuivies tant en termes de production que d’installation de câbles haute tension sous-marine et terrestre. Le chiffre d’affaires du segment Haute Tension et Projets a augmenté de +55,8 % par rapport au premier trimestre 2019 pour s’établir à 193 millions d’euros à cours des métaux constants.

L’activité de Haute Tension sous-marine, soutenue par un solide carnet de commandes de 1,64 milliard d’euros avec une visibilité à long terme, a poursuivi la forte dynamique enclenchée en 2019 et enregistré une hausse de +66,1 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2020 par rapport à la même période 2019. Du fait de l’implantation géographique de Nexans, la production de câbles a soutenu la dynamique de l’activité et n’a pas été perturbée par les mesures de confinement. Les activités d’installation sur les projets clé en main Lavrion-Syros et Majorque-Minorque se sont déroulées comme prévu, et deux projets de réparation importants ont été gérés en parallèle, renforçant le poids de Nexans sur le segment de marché de l’inspection, de la maintenance et de la réparation.

Sur le trimestre, les dernières étapes de la réorganisation de la Haute Tension terrestre ont été franchies. La fermeture du site d’Hanovre a été achevée, les projets transférés à Charleroi et à d’autres sites sont en cours d’exécution. Le chiffre d’affaires s’élève à 36 millions d’euros au premier trimestre 2020, en croissance organique de +22,4 % par rapport au premier trimestre 2019.

| Autres

Les ventes des autres activités, essentiellement des fils de cuivre, affichent une croissance organique de +0,3 % au premier trimestre 2020.

II. Accélération du Plan « New Nexans » 2019-2021

Lancé en novembre 2018 et mis en œuvre depuis, le plan « New Nexans », dans cette crise sans précédent du Covid-19, a été renforcé et déployé simultanément partout dans le Groupe et dans toutes les zones géographiques.

| Réductions des coûts

Les mesures de réduction des coûts mises en œuvre ces 18 derniers mois pour simplifier l’organisation et réduire les coûts indirects se sont révélées être un excellent outil pour le Groupe, lui permettant d’atténuer les effets de la crise. Les mesures de réduction des coûts sont encore renforcées :

grâce à une nouvelle structure simplifiée et rationalisée, le Groupe a réagi avec agilité et réactivité à la crise Covid-19, adoptant rapidement au sein de l’ensemble de l’organisation un mode « gestion de crise » quotidien ;

les mesures de réduction des coûts indirects ont été renforcées et des objectifs de réduction des coûts ont été fixés pour toutes les unités opérationnelles, en dépit des effets collatéraux positifs de la crise sur la réductions des coûts, tels que la réduction des frais de déplacement, de conseil et la réduction des contrats à durée déterminée.

| Déploiement du programme SHIFT

En s’appuyant sur sa méthodologie interne, le Groupe a déployé le programme de transformation SHIFT dans toutes ses unités opérationnelles au même tempo. En règle générale, toutes nos équipes adaptent les activités, se concentrent sur les générateurs de profit (« profit drivers ») et gèrent la demande de « cash tanks » en conséquence. Pour préserver les liquidités, les investissements dans toutes les entités « value burners » ont été suspendus et les investissements non stratégiques dans d'autres entités sont réduits au minimum.

Les routines des dirigeants de Nexans sur le cycle de conversion de trésorerie par unités ont été augmentées avec de nouveaux objectifs, renforçant ainsi le contrôle de notre trésorerie.

|Croissance stratégique

Les initiatives de croissance restent axées sur la Haute Tension sous-marine ainsi que sur les énergies renouvelables terrestres, le ferroviaire et la robotique. Nexans est plus que jamais activement engagé dans la transition énergétique, en poursuivant la convergence de toutes les entreprises autour des 3 P – Profit, Personnes & Planète.

Le Groupe continue à être très sélectif sur toutes les opportunités commerciales et les projets clé en main. Nos procédures de revue interne concentrent leur attention sur les risques, les bénéfices financiers, les termes contractuels ainsi que sur l’adéquation avec la stratégie du Groupe Nexans. Par conséquent, bien que nous soyons toujours prêts à relever des défis commerciaux et industriels raisonnables, nous n’acceptons pas ce qui, sur la base de notre jugement discrétionnaire, constitue un risque commercial excessif ou non rémunéré à sa juste valeur.





III. Priorité à la préservation de la liquidité

Le niveau de liquidité de Nexans se situe à 1,0 milliard d’euros au 31 mars 2020, y compris une facilité de crédit renouvelable non tirée de 600 millions d’euros. Début avril 2020, le Groupe a tiré 200 millions d’euros sur la ligne de crédit renouvelable pour rembourser des billets de trésorerie arrivant à échéance.

En outre, des négociations sont en cours pour sécuriser un prêt de 280 millions d'euros garanti par l'Etat français.

Durant cette crise sans précédent, le Groupe a pris des mesures fortes pour réduire significativement son besoin en fonds de roulement et préserver sa trésorerie. Les investissements non stratégiques seront réduits au minimum.

Nexans dispose de liquidités suffisantes pour ses activités et ses engagements financiers prévus, sans remboursement de dette avant 2021.

IV. Perspectives

Le 24 mars 2020, en raison de la crise du Covid-19 et des mesures restrictives prises par les gouvernements impactant la chaine logistique et le calendrier de production, Nexans a suspendu ses prévisions pour 2020. Elles seront mises à jour lorsque la situation s'éclaircira.

Le Conseil d’administration a décidé de ne pas proposer de distribution de dividende pour 2019 à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

~ ~ ~

Une conférence téléphonique (en anglais) est organisée ce jour à 9h (heure de Paris).

Pour y participer, merci de vous enregistrer via le lien ci-dessous :

emea.directeventreg.com/registration/8978417

Calendrier financier

13 mai 2020 : Assemblée Générale des actionnaires

29 juillet 2020 : Rapport financier du premier semestre 2020





Note: Les écarts éventuels sont liés aux arrondis

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est également invité à consulter le site Internet du Groupe sur lequel sont disponibles en particulier la présentation aux analystes des résultats annuels, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et le document d’enregistrement universel où figurent les facteurs de risque du Groupe, notamment confirmation des risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence lancées en 2009.

Outre les risques inhérents à l’exécution du plan de Transformation « New Nexans », les éléments majeurs d’incertitudes comprennent notamment :

l’incertitude relative à l’environnement économique et politique aux États-Unis et en Europe avec notamment des évolutions significatives possibles dans la politique commerciale américaine d’une part, et les conséquences potentielles du Brexit d’autre part, qui pourraient conduire à une croissance plus faible ;

l’impact des politiques commerciales protectionnistes (notamment celles mise en œuvre par le gouvernement américain actuel), ainsi que les pressions croissantes pour augmenter les exigences de contenu local ;

l’instabilité géopolitique, notamment dans certains pays ou zones géographiques comme le Qatar, la Libye, le Liban, l’Irak, le golfe arabo-persique et Hong Kong ;

l’impact que pourrait avoir la pandémie de coronavirus et l’adoption par les autorités étatiques de nombreux pays dans le monde de mesures restrictives nationales (y inclus des mesures prolongées destinées à contrôler la pandémie) sur les activités du Groupe de nature, le résultat opérationnel et la situation financière de Nexans

les incertitudes politiques, sociales et économiques en Amérique du Sud, notamment au Brésil, au Chili, au Venezuela et en Bolivie, qui (i) affectent le marché de la construction et les grands projets d’infrastructure dans la région (comme le projet Maracaibo au Venezuela), (ii) provoquent la volatilité des taux de change et (iii) accroissent le risque de défaillance des clients ;

une baisse marquée des cours des métaux non-ferreux se traduisant par une perte de valeur du Stock Outil, celle-ci n’ayant pas d’impact cash ni sur la marge opérationnelle, mais ayant un impact sur le résultat net ;

l’impact des pressions inflationnistes croissantes, notamment sur les coûts des matières premières (résines, acier, etc.) et les coûts de main d’œuvre qui peuvent affecter la compétitivité en fonction de la capacité à les répercuter sur les prix de vente aux clients ;

la pérennité des taux de croissance du marché du câblage structuré (LAN) en fibre et en cuivre et la capacité du Groupe à saisir les opportunités liées au passage à des catégories plus performantes sur ce marché ;

la rapidité de déploiement de solutions de fibre optique « FTTH » (« Fiber To The Home » - jusque chez l’abonné) en Europe et en Afrique du Nord-Ouest et la capacité du Groupe à saisir les opportunités liées au développement de ce marché ;

le risque que la croissance soutenue attendue sur les marchés de l’automobile en Amérique du Nord et sur le marché des véhicules électriques dans le monde ne se concrétise pas ;

en raison des fluctuations des prix du pétrole et du gaz, les clients Oil & Gas sont amenés à revoir dans des délais courts leurs programmes d’investissement dans l’exploration et la production de l’Oil & Gas. Cette évolution crée une importante incertitude quant à la mise en œuvre de programmes d’investissement et peut aussi affecter la capacité du Groupe à planifier des projets pour les câbles et ombilicaux destinés à ce secteur ;

le risque de retard ou d’accélération de l’attribution ou de l’entrée en vigueur des contrats de câbles sous-marins et terrestres, qui pourrait perturber la planification au cours d’une année donnée ;

les risques inhérents à l’exécution de grands projets haute tension clé en main, risques accrus dans les années à venir par la concentration de cette activité sur un nombre réduit de projets de grande ampleur (NSL, East Anglia One, Hornsea 2, Mindanao-Visayas, Lavrion-Syros, Seagreen, Mallorca-Menorca et DolWin 6, qui sera la première liaison haute tension à courant continu à isolant extrudé réalisée par le Groupe), au taux d’utilisation élevé des capacités des usines concernées, à la localisation géographique des projets et à la situation politique et socio-économique des pays concernés (Venezuela, Philippines) ;

l’incertitude concernant l’attribution d’une partie des projets German Links, en raison des défis techniques, de délais de livraison et d’investissement ainsi que les risques liés à l’étendue des responsabilités contractuelles ;

les risques inhérents associés aux grands projets d’investissement, en particulier le risque de retard dans leur réalisation et dans l’obtention de projets pour utiliser les nouvelles capacités. Ces risques concernent notamment la construction d’un nouveau navire de pose de câbles sous-marins et l’extension de l’usine de Charleston en Amérique du Nord pour augmenter la production de câbles haute tension sous-marins, deux projets qui seront déterminants pour l’atteinte des objectifs 2020 et 2021 ;

les risques inhérents (i) au projet de réorganisation annoncé en janvier 2019 de l’activité Haute Tension terrestre, qui pourrait entraîner des retards dans les projets ou générer des coûts supplémentaires, et (ii) au projet de transformation de l’activité Haute Tension terrestre pour la fabrication de nouvelles technologies telles que les câbles à courant continu haute tension à isolation extrudée de 525 kV pour les mégaprojets onshore, qui pourrait remettre en cause un rapide retour à l’équilibre.

Sans impacts opérationnels majeurs, les deux incertitudes suivantes pourront avoir un impact sur les états financiers :

les changements soudains des prix des métaux qui peuvent avoir une incidence sur les habitudes d’achat des clients à court terme ;

l’impact des variations de change sur la conversion des états financiers des filiales du Groupe situées en dehors de la zone euro.









À propos de Nexans

Acteur clé de la transition énergétique au niveau mondial, Nexans œuvre en faveur d’un avenir plus connecté et plus durable. Depuis plus d’un siècle, le Groupe apporte de l’énergie à la vie en fournissant à ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients un service complet qui tire parti des technologies digitales, afin d’optimiser la performance et l’efficacité de leurs actifs stratégiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents et l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l’industrie du câble à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.





Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

