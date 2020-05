May 07, 2020 01:30 ET

Communiqué de presse

Informations financières du 1er trimestre 2020

Chiffre d’affaires consolidé du 1 er trimestre 2020

en hausse de 5,5% à 2,40 millions d’euros

Crise sanitaire : accompagnement des locataires et préparation à la reprise de l’activité à partir du 11 mai

Paris, le 7 mai 2020 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2020, correspondant aux revenus locatifs bruts générés par ses actifs sur la période.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 atteint 2,40 millions d’euros en hausse de 5,5% par rapport au 1er trimestre 2019. La progression des revenus locatifs reflète essentiellement la prise d’effet de nouveaux baux, dont plusieurs entrés en vigueur au cours de l’année 2019 à Sud-Canal (St-Quentin-en-Yvelines), au sein de l’ensemble mixte Carré Vélizy (Vélizy-Villacoublay) pour des surfaces de bureaux ou encore à Aria Parc (Allonnes). Ces nouveaux baux font plus que compenser l’impact de la résiliation d’un bail portant sur deux lots d’une surface totale de 1 000 m² au sein du centre commercial Valentin (près de Besançon) en raison des travaux de restructuration / extension en cours dans ce centre. L’indexation a également eu un impact positif, bien que modéré.

Les mesures de restriction prises en France pour lutter contre la propagation du virus covid-19 et limitant l’activité commerciale depuis le 17 mars 2020 n’ont pas eu d’impact sur le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 de MRM.

Évolution du chiffre d’affaires (données non auditées)

Chiffres d’affaires trimestriels consolidés

en millions d’euros T1

2020 T1

2019 Évolution1 Total revenus locatifs bruts 2,40 2,28 +5,5%

Forte restriction de l’activité des locataires à compter de mi-mars

Conformément aux mesures mentionnées ci-dessus, seuls les commerces de première nécessité ont pu maintenir leur activité au sein des surfaces commerciales de MRM à compter du 17 mars.

Les commerces restés ouverts représentent un peu plus de 25% des loyers annualisés bruts au 1er janvier 2020.

Compte tenu de leur mix enseignes, cinq centres commerciaux de MRM ont ainsi été maintenus en exploitation afin de permettre l’accès aux commerces assurant les besoins essentiels de leurs clients. Les jardineries sont restées ouvertes. En revanche, la moyenne surface de centre-ville à Reims ainsi que les surfaces de commerce de Carré Vélizy et du Passage de la Réunion (Mulhouse) sont fermées depuis le 17 mars 2020.

De plus, tout en maintenant les moyens nécessaires à la sécurité des personnes et la préservation des biens, MRM a mis en œuvre toutes les mesures permettant de réduire les charges immobilières de fonctionnement des centres commerciaux.

Impact de la crise liée au Covid-19 et mesures prises

Face aux prolongations successives de la période de confinement en France et à l’ampleur de leur impact économique sur l’activité de ses locataires, MRM, en accord avec les recommandations émises notamment par le Conseil National des Centres Commerciaux, a, pour tous les locataires restés fermés, suspendu dans un premier temps le recouvrement des loyers et charges afférents au mois d’avril 2020, puis étendu cette mesure au mois de mai 2020.

MRM est pleinement mobilisée afin que, dans ses centres commerciaux, les commerçants puissent reprendre l’exploitation de leur magasin dans les conditions sanitaires adéquates à compter du 11 mai 2020, hormis le secteur de la restauration dont la date de réouverture n’est pour l’instant pas fixée. Le chantier d’extension / restructuration du centre commercial Valentin a repris après plusieurs semaines d’interruption et un nouveau calendrier prévisionnel d’achèvement et d’ouverture au public est en cours d’élaboration.

MRM a mis en place un comité chargé d’évaluer les conditions et critères selon lesquels sera recouvré ou abandonné, en tout ou partie, le paiement des loyers et charges suspendus et d’étudier, au cas par cas, la situation des locataires dont l’activité, sans être interrompue, aura été fortement dégradée pendant la période de confinement.

De multiples incertitudes demeurent sur les modalités de sortie du déconfinement et le temps nécessaire pour revenir à une situation normale. MRM suivra attentivement l’évolution de la reprise de l’activité commerciale de ses locataires et, si nécessaire, prendra les mesures d’accompagnement appropriées.

Assemblée Générale 2020

Pour rappel, le 3 avril 2020, le Conseil d’administration a annoncé reporter au 26 juin 2020 la tenue de son Assemblée Générale initialement fixée au 26 mai 2020 et se réserver la possibilité de revoir les indications relatives à la distribution aux actionnaires au titre de l’exercice 2019 qui avaient été communiquées le 28 février 2020.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre et les résultats semestriels 2020 seront publiés le 29 juillet 2020 avant ouverture de bourse.

