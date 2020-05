May 07, 2020 01:30 ET

Hoofdpunten eerste kwartaal 2020:



Omzet: 37,6 miljoen euro (Q1 2019: 36,7 miljoen)

Brutowinst: 11,7 miljoen euro (Q1 2019: 11,5 miljoen)

Brutomarge: 31,2% van de omzet (Q1 2019: 31,4%)

EBITDA: 6,0 miljoen euro (Q1 2019: 5,0 miljoen)

EBITDA-marge: 16,0% (Q1 2019: 13,6%)

Resultaat: 2,9 miljoen euro (Q1 2019: 2,0 miljoen)

Eén werkdag meer dan in Q1 2019: impact 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op de brutowinst en EBITDA

Kerncijfers DPA Group1

in miljoenen euro’s tenzij anders aangegeven Q1 2020 Q1 2019 Omzet 37,6 36,7 Brutowinst 11,7 11,5 Brutomarge 31,2% 31,4% Operationele kosten 5,7 6,5 EBITDA 6,0 5,0 EBITDA-marge 16,0% 13,6% Resultaat 2,9 2,0

1. Op deze cijfers is geen accountantscontrole uitgevoerd. DPA publiceert cijfers met toepassing van IFRS 16.

Quote Arnold van Mameren, CEO van DPA

“DPA is clean, lean and mean ingericht met een compacte en efficiënte organisatiestructuur. Dit zien we terug in de sterke start van het eerste kwartaal van 2020. Zo is 2,5% omzetgroei gerealiseerd en 20% EBITDA-toename. De lockdownmaatregelen samenhangend met COVID-19 vanaf medio maart hadden gezien de korte periode in dit kwartaal een beperkte impact op de resultaten.

De diversiteit en de onderlinge samenhang van onze activiteiten zijn en blijven van groot belang, omdat wij gezamenlijk in staat blijven om de vraag van opdrachtgevers met ervaren professionals in te vullen. Ik ben trots op de inzet en vindingrijkheid van onze medewerkers om inzetbaar te blijven en aan hun vakinhoudelijke ontwikkeling te werken.”

“We treffen doorlopend passende maatregelen waardoor onze professionals zo goed mogelijk kunnen doorwerken gedurende de intelligente lockdown en aan de veranderende behoeften bij onze klanten kunnen voldoen. Tevens zien we er dagelijks op toe dat uit de op dat moment bekende operationele kasstromen en de beschikbare kredietfaciliteit voldoende liquiditeiten voorhanden zijn om de operationele kosten te dekken en aan de financiële verplichtingen te voldoen. Omdat het effect van COVID-19 toeneemt, kijken we ook naar de steunmaatregelen van de overheid.”

Resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2020

In het eerste kwartaal van 2020 steeg de omzet met 2,5% naar 37,6 miljoen euro (Q1 2019: 36,7 miljoen). Het eerste kwartaal telde 64 werkdagen: één werkdag meer dan in Q1 2019. De impact hiervan is circa 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op de brutowinst en EBITDA.

In het eerste kwartaal van 2020 profiteerde DPA van het stevige fundament dat in 2018 en 2019 is gelegd. Hierbij is de organisatiestructuur vereenvoudigd en zijn de interne processen verder geoptimaliseerd. Dit resulteerde in een daling van de indirecte kosten met 12,3% naar 5,7 miljoen euro (Q1 2019: 6,5 miljoen). Door de daling van de indirecte kosten en de toename van de brutowinst steeg de EBITDA met 20% naar 6,0 miljoen euro (Q1 2019: 5,0 miljoen). De EBITDA-marge steeg naar 16,0% (Q1 2019: 13,6%). Het resultaat bedraagt 2,9 miljoen euro (Q1 2019: 2,0 miljoen).

Medewerkers

De aanhoudende druk op de arbeidsmarkt zorgde in het eerste kwartaal van 2020 voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers. DPA werkt met de beste professionals en die zijn zeer gewild bij opdrachtgevers en andere werkgevers. Op 31 maart 2020 waren 1.196 professionals (31 december 2019: 1.266) en 185 interne medewerkers (31 december 2019: 178) in dienst van DPA. Deze daling van het aantal professionals komt voort uit de voorziene afloop van een project dat het cluster Legal & Overheid een aantal jaren heeft mogen invullen. Op 31 maart 2020 had DPA op fulltime basis 190 zzp’ers onder contract (31 december 2019: 179).

Eind 2019 en in de eerste maanden van 2020 hebben wij ingezet op focusgedreven groei. De verhouding direct/indirect (professionals in loondienst/interne medewerkers) is daardoor teruggelopen in Q1 2020: van 7,1 op 31 december 2019 naar 6,5 op 31 maart 2020.

(op FTE basis) 31-3-2019 30-6-2019 30-9-2019 31-12-2019 31-3-2020 Professionals 1.255 1.234 1.240 1.266 1.196 ZZP 159 215 185 179 190 Interne medewerkers 195 186 172 178 185

Vooruitzichten

DPA bouwt met haar strategie voort aan een solide organisatie die dagelijks relevant is voor haar professionals en opdrachtgevers. In 2020 doet DPA er alles aan om de ingezette lijn vast te houden. Gezien de effecten van COVID-19 op de marktvraag verwacht DPA voor het gehele jaar 2020 een daling van het aantal medewerkers. Door de onzekerheden rondom het coronavirus is het niet mogelijk om een inschatting te doen van de impact op de toekomstige resultaten.

Over DPA Group N.V.

DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. De ondermeming biedt haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl .

