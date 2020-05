May 07, 2020 04:00 ET

FRANKFURT/MAIN, May 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Nachfrage nach Beratung, Integration und Implementierung durch Microsoft-Partner zieht in Deutschland derzeit an. Grund ist das steigende Interesse von Unternehmen an Microsofts größer werdendem Produktangebot. Dies meldet eine heute veröffentlichte Studie der Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), ein führendes globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesegment.



Laut „ISG Provider Lens Microsoft Ecosystem Report 2020“ wenden sich sowohl deutsche Großunternehmen als auch Mittelständler Serviceanbietern zu, die Beratung und Design für Microsoft-Implementierungen bieten, während der Software-Gigant sein Produktangebot fortlaufend erweitert. Endanwender in Deutschland würden einen zunehmend mobilen und universell nutzbaren Arbeitsplatz erwarten, auch in kleinen und mittleren Unternehmen. Serviceanbieter könnten diesen Unternehmen dabei helfen, den Anforderungen seitens ihrer Mitarbeiter gerecht zu werden, so die Studie weiter.

„Mitarbeiter fordern heute eine nutzerzentrierte Sichtweise auf Technologien“, sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei Information Services Group DACH. „Der Übergang zu diesem Modell ist oft ziemlich komplex. Smarte Unternehmen arbeiten deshalb mit Servicepartnern zusammen, die über Change-Management-Programme alle Endanwender mit an Bord holen.“

Viele deutsche Unternehmen wollen zudem Ausfallzeiten und Unterbrechungen für Endanwender reduzieren, so die Studie. So würden häufig auftretende Störungen, wie zum Beispiel vergessene Passwörter, zunehmend über Selbstbedienungsportale und Chatbots von Microsoft-Partnern gelöst. Laut Studie erwarten die Mitarbeiter zudem automatisierte Funktionen bei Standardprozessen wie dem Einführen neuer Mitarbeiter oder dem Ausrollen neuer Software.

Darüber hinaus setzen der Studie zufolge große Unternehmen zunehmend auf Automatisierungswerkzeuge sowie auf DevOps-Services und den Einsatz von Software-Containern bei der Einrichtung und dem Management von Cloud-Plattformen. Dabei sind die Anwenderunternehmen an ergebnisorientierten Preismodellen interessiert.

Fast ein Drittel aller deutschen Unternehmen haben Aufgaben nach Microsoft Azure verlagert und nutzen dabei vorwiegend einen hybriden Cloud-Ansatz, so die Studie. Azure stelle die zweitgrößte Cloud-Plattform in Deutschland dar, wobei ihr Marktanteil derzeit zunehme. Der Wettbewerbsvorsprung des Marktführers AWS (Amazon Web Services) habe sich gegenüber Azure zuletzt deutlich verkleinert, zumal viele Programmierer zu Azure überwechseln. Der Studie zufolge wächst in Deutschland derzeit das Interesse am Einsatz von Azure Stack als Plattform für den Betrieb von miteinander unverbundenen Cloud-Services.

Die ISG-Studie stellt zudem fest, dass sich der ERP-Anbieter SAP zunehmend von Hosting-Lösungen in Eigenregie verabschiedet und stattdessen auf Cloud-Hyperscaler wie insbesondere Azure setzt.

Der ISG-Anbietervergleich verzeichnet zudem, dass aktuell viele deutsche Unternehmen aktiv zur Kollaborations-Suite Microsoft Teams wechseln, da Kommunikation und Zusammenarbeit die wichtigsten Faktoren dafür sind, die Art des Arbeitens im Büro neu zu definieren.

Darüber hinaus zeigen deutsche Unternehmen zunehmendes Interesse an Workplace-as-a-Service- und Software-as-a-Service-Lösungen aus dem Microsoft-Ökosystem, so die Studie.

Der „ISG Provider Lens Microsoft Ecosystem Report Germany 2020“ bewertet die Fähigkeiten von 59 Anbietern in sechs Marktsegmenten: „Managed Services for Azure für mittelständische Unternehmen“, „Managed Services for Azure für Großunternehmen“, „Office 365 Integration für mittelständische Unternehmen“, „Office 365 Integration für Großunternehmen“, „SAP on Azure“ sowie „SharePoint Integration“.

Der Anbietervergleich führt Arvato Systems in fünf sowie Atos, CANCOM und Devoteam | Alegri in vier Marktsegmenten als „Leader“ auf. Accenture (Avanade), AppSphere, Axians, Capgemini, Deutsche Telekom (TSI) und DXC Technology werden in jeweils drei Segmenten als „Leader“ genannt, Computacenter in zweien. Accenture, All for One Group, Bechtle, Cognizant, Data One, Deutsche Telekom (TDG), Fujitsu, GAB ExactlyIT, Glück & Kanja, Infosys, Scheer und Wipro sind in jeweils einem Marktsegment „Leader“.

Eine bearbeitete Version der Studie ist bei Scheer abrufbar.

Die Studie „ISG Provider Lens Microsoft Ecosystem Report Germany 2020“ ist für „ISG Insights“-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.

