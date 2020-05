May 07, 2020 04:10 ET

May 07, 2020 04:10 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2020 KLO 11.10



CFO, ILKKA MIETTINEN JÄTTÄÄ TEHTÄVÄNSÄ ROBITISSA

Robit Oyj:n CFO, Ilkka Miettinen on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta ja jättää tehtävänsä heti. Miettinen on toiminut Robit Oyj:n palveluksessa sekä johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2017.

Arto Halonen toimii yhtiön CFO:na ja toimitusjohtajan varamiehenä tästä päivästä lähtien. Yhtiön Group Controllerina jatkaa edelleen Ville Peltonen.

"Haluan kiittää Ilkka Miettistä Robitin eteen tehdystä työstä integraatioiden ja muutosten aikana. Toivotan hänelle kaikkea hyvää jatkossa", toteaa Robit Oyj:n toimitusjohtaja, Tommi Lehtonen.

Yhtiön johtoryhmän muodostavat tästä lähtien Tommi Lehtonen (CEO), Arto Halonen (CFO) sekä Jaana Rinne (HR Director).

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Robit Oyj

Tommi Lehtonen

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com