May 07, 2020 05:31 ET

Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2020; koncernens hidtil bedste 1. kvartal og med fremgang i både omsætning og EBITDA sammenlignet med året før.

Hovedpunkter

Det hidtil bedste 1. kvartal med fremgang i omsætning og EBITDA

Koncernens diversificering afdæmper konsekvenser af coronavirus

Alle virksomhederne tilpasser aktiviteter og omkostninger

Styrket kapitalberedskab med 1 mia. kr. sikrer betydeligt råderum

De finansielle forventninger for året er fortsat suspenderet

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

”Den nære fremtid er præget af usikkerhed som følge af den globale coronapandemi, men når vi ser tilbage på 1. kvartal 2020, er der tydelig positiv effekt af vores strategiske indsatser og de seneste års betydelige investeringer. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi kan præsentere koncernens hidtil bedste 1. kvartal med fremgang i både omsætning og driftsindtjening.

Vi har fortsat suspenderet vores finansielle forventninger for året, men den diversificerede portefølje af førende virksomheder, koncernens stærke finansielle beredskab, samt virksomhedernes mange tilpasninger til de aktuelle forhold betyder, at Schouw & Co. er godt positioneret til at håndtere den usædvanlige situation.”

Telefonkonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

Torsdag den 7. maj 2020 kl. 14:00

Telefonnummer til deltagere (pin ikke nødvendig): DK: +4582333194, UK: +443333009263, US: +18338230590

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.

