RECORDATI: RISULTATI ECONOMICI IN CRESCITA NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2020. RICAVI +12,1%, EBITDA +20,1%.

Isturisa® (osilodrostat) approvata commercializzazione in Europa e negli Stati Uniti d’America, designazione farmaco orfano confermata. Richiesta autorizzazione presentata in Giappone.

Milano, 7 maggio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione della Recordati S.p.A. ha approvato, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria (4), la relazione finanziaria al 31 marzo 2020. La relazione è stata redatta utilizzando i principi di valutazione, misurazione ed esposizione previsti dai principi contabili internazionali (IFRS). La relazione finanziaria al 31 marzo 2020 viene depositata in data odierna presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società (www.recordati.it) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it).

Principali risultati consolidati

I ricavi consolidati , pari a € 429,2 milioni, sono in crescita del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi internazionali crescono del 15,6%. Comprendono l’effetto di una accelerazione degli acquisti da parte di grossisti e farmacie nel mese di marzo per fare fronte alla emergenza da COVID-19 sia in Italia che all’estero, stimato in € 20 milioni, che si prevede verrà riassorbito nel secondo trimestre. Comprendono i ricavi relativi a Signifor® e Signifor® LAR, consolidati dal 24 ottobre 2019, per € 14,7 milioni.



, pari a € 429,2 milioni, sono in crescita del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi internazionali crescono del 15,6%. Comprendono l’effetto di una accelerazione degli acquisti da parte di grossisti e farmacie nel mese di marzo per fare fronte alla emergenza da COVID-19 sia in Italia che all’estero, stimato in € 20 milioni, che si prevede verrà riassorbito nel secondo trimestre. Comprendono i ricavi relativi a Signifor® e Signifor® LAR, consolidati dal 24 ottobre 2019, per € 14,7 milioni. L’ EBITDA (1) è pari a € 172,9 milioni, in crescita del 20,1% rispetto al primo trimestre del 2019, con un’incidenza sui ricavi del 40,3% rispetto a 37,6% nel primo trimestre del 2019. L’EBITDA esclude costi non ricorrenti di € 2,0 milioni relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevalentemente costituiti da donazioni agli ospedali.



è pari a € 172,9 milioni, in crescita del 20,1% rispetto al primo trimestre del 2019, con un’incidenza sui ricavi del 40,3% rispetto a 37,6% nel primo trimestre del 2019. L’EBITDA esclude costi non ricorrenti di € 2,0 milioni relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevalentemente costituiti da donazioni agli ospedali. L’ utile operativo è pari a € 148,4 milioni, in crescita del 17,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un’incidenza sui ricavi del 34,6%.



è pari a € 148,4 milioni, in crescita del 17,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un’incidenza sui ricavi del 34,6%. L’ utile netto, pari a € 111,2 milioni, è in crescita del 20,7% rispetto al primo trimestre del 2019, grazie al miglioramento del risultato operativo e minore incidenza degli oneri finanziari e fiscali con un’incidenza sui ricavi del 25,9%. L’ utile netto rettificato (2) , pari a € 125,2 milioni, è in crescita del 23,5% rispetto al primo trimestre del 2019, con un’incidenza sui ricavi del 29,2%. Data la crescente consistenza delle attività immateriali nel bilancio del Gruppo e dei relativi ammortamenti, ed al fine di fornire una informativa in linea con le best practice del settore, è stato introdotto un parametro aggiuntivo, l’utile netto rettificato, pari all’utile netto esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell’avviamento, oltre gli eventi non ricorrenti, al netto degli effetti fiscali.



pari a € 111,2 milioni, è in crescita del 20,7% rispetto al primo trimestre del 2019, grazie al miglioramento del risultato operativo e minore incidenza degli oneri finanziari e fiscali con un’incidenza sui ricavi del 25,9%. L’ , pari a € 125,2 milioni, è in crescita del 23,5% rispetto al primo trimestre del 2019, con un’incidenza sui ricavi del 29,2%. Data la crescente consistenza delle attività immateriali nel bilancio del Gruppo e dei relativi ammortamenti, ed al fine di fornire una informativa in linea con le best practice del settore, è stato introdotto un parametro aggiuntivo, l’utile netto rettificato, pari all’utile netto esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell’avviamento, oltre gli eventi non ricorrenti, al netto degli effetti fiscali. La posizione finanziaria netta (3) al 31 marzo 2020 evidenzia un debito netto di € 880,8 milioni che si confronta con un debito netto di € 902,7 milioni al 31 dicembre 2019. Nel periodo sono stati pagati $ 20,0 milioni a Novartis a seguito dell’autorizzazione alla commercializzazione di Isturisa® in Europa e sono state acquistate azioni proprie per un esborso totale, al netto delle vendite a seguito di esercizi di stock options, di € 44,0 milioni. Il patrimonio netto è pari a € 1.242,9 milioni.



Iniziative per lo sviluppo

Nel mese di gennaio la Commissione Europea ha approvato l’immissione in commercio del prodotto farmaceutico orfano Isturisa® (osilodrostat), indicato per il trattamento della sindrome di Cushing endogena negli adulti. Inoltre, nel mese di marzo la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato l’immissione in commercio negli Stati Uniti d’America di Isturisa® per il trattamento di pazienti affetti dalla malattia di Cushing per i quali l’intervento chirurgico non è indicato o non è stato risolutivo. Sia la Commissione Europea sia l’FDA hanno confermato lo status di farmaco orfano per questo prodotto. Sempre nel mese di marzo la richiesta per l’immissione in commercio in Giappone (JNDA, Japanese New Drug Application) di Isturisa® è stata presentata al Ministero della Sanità, Lavoro e Welfare giapponese.

Il principio attivo di Isturisa® è l’osilodrostat, un inibitore della produzione di cortisolo che agisce inibendo l’11 beta-idrossilasi, un enzima che catalizza la fase finale della sintesi di cortisolo nella corteccia surrenale. I benefici di Isturisa® sono legati alla sua capacità di controllare o normalizzare i livelli di cortisolo in pazienti adulti affetti dalla sindrome di Cushing e al suo gestibile profilo di sicurezza, caratteristiche che fanno di Isturisa® un’opzione terapeutica importante per i pazienti affetti da questa patologia.

Sempre nell’ambito degli accordi con Novartis nel mese di febbraio sono state trasferite a Recordati Rare Diseases Inc. le autorizzazioni all’immissione in commercio negli Stati Uniti d’America di Signifor® e Signifor® LAR ed è iniziata la commercializzazione diretta di questi prodotti in questi mercati.

Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione

In data 14 febbraio la Società ha reso pubbliche le previsioni per l’anno 2020, che prevedevano tra gli altri un utile netto compreso tra € 360 e € 370 milioni, rispetto a € 368,9 milioni nel 2019 che comprendevano un beneficio non ricorrente di € 27 milioni derivante dai benefici fiscali del così detto “patent box” relativi ad anni precedenti. La previsione dell’utile netto rettificato per il 2020, che esclude gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell’avviamento, oltre gli eventi non ricorrenti, al netto degli effetti fiscali sarebbe stata tra € 408 e €418 milioni, in crescita rispetto a € 383,0 milioni del 2019 secondo la stessa definizione.

L’Italia e tutti gli altri paesi principali in cui il Gruppo opera continuano ad essere interessati da provvedimenti restrittivi sulla circolazione delle persone e provvedimenti di sostegno all’attività economica delle imprese posti in essere a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata nel mese di marzo una pandemia da parte del OMS. Per fare fronte all’emergenza, in Italia e successivamente anche in altri paesi la società si è attivata implementando tutte le possibili misure e iniziative per poter garantire la fornitura dei farmaci ai propri pazienti e la sicurezza dei propri dipendenti.

Data la situazione complessa e in costante evoluzione non sono al momento pienamente prevedibili eventuali impatti futuri ma la Società si attende un risultato in termini di EBITDA e utile netto rettificato in linea con il limite inferiore delle previsioni annunciate a febbraio.

Commenti dell’Amministratore Delegato

“Il primo trimestre del 2020 è stato segnato dall’insorgere della pandemia da COVID-19 in tutte le aree geografiche in cui opera il Gruppo. Come è noto, sono state applicate restrizioni alla mobilità delle persone, ai trasporti, alla produzione, al commercio, tuttora in essere”, ha dichiarato Andrea Recordati, Amministratore Delegato. “Per quanto riguarda l’industria farmaceutica invece, è stato consentito il proseguimento delle attività per assicurare la disponibilità di medicinali alla popolazione. Pur rispettando tutte le disposizioni volte ad assicurare la sicurezza sanitaria dei nostri dipendenti, Recordati non ha interrotto le sue attività produttive e distributive, adottando misure atte a garantire la continua disponibilità sul mercato delle proprie specialità medicinali”, ha continuato Andrea Recordati. “Nonostante l’emergenza sanitaria e le restrizioni implementate in tutti i paesi, i risultati ottenuti nel primo trimestre sono nettamente positivi e confermano la continua crescita del Gruppo. Vorrei ringraziare sinceramente tutti i dipendenti del Gruppo per il grande sforzo e l’ottimo lavoro svolto in questa difficile situazione. La loro professionalità, dedizione e senso di responsabilità, in particolare degli addetti della produzione e distribuzione, hanno permesso che le nostre attività siano proseguite nel miglior modo possibile assicurando ai pazienti la continuata disponibilità dei nostri farmaci, in molti casi per malattie croniche gravi. Siamo orgogliosi del contributo che abbiamo potuto dare all’emergenza, anche attraverso le donazioni che abbiamo effettuato a sostegno delle strutture sanitarie impegnate instancabilmente e con coraggio nella lotta contro l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle zone più colpite”.

Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), con più di 4.300 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano, e attività operative in tutti i paesi Europei, compresa la Russia, in Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d’America, Canada, Messico, alcuni paesi del Sud America, Giappone e Australia. Un’efficiente rete di informatori scientifici del farmaco promuove un’ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali sia su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche compresa un’attività specializzata nelle malattie rare. Recordati si propone come partner di riferimento per l’acquisizione di nuove licenze per i suoi mercati. Recordati è impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi e in particolare di terapie per malattie rare. I ricavi consolidati nel 2019 sono stati pari a € 1.481,8 milioni, l’utile operativo è stato pari a € 465,3 milioni e l’utile netto è stato pari a € 368,9 milioni.

GRUPPO RECORDATI

Sintesi dei risultati consolidati, secondo i principi contabili internazionali (IFRS)

(in migliaia di €)

CONTO ECONOMICO Primo trimestre 2020 Primo trimestre 2019 Variazione % RICAVI NETTI 429.235 382.990 12,1 Costo del venduto (125.511) (116.466) 7,8 UTILE LORDO 303.724 266.524 14,0 Spese di vendita (99.854) (94.563) 5,6 Spese di ricerca e sviluppo (34.928) (29.152) 19,8 Spese generali e amministrative (18.369) (17.254) 6,5 Altri (oneri)/proventi netti (2.147) 455 n.s. UTILE OPERATIVO 148.426 126.010 17,8 (Oneri)/Proventi finanziari netti (2.896) (3.991) (27,4) UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 145.530 122.019 19,3 Imposte (34.335) (29.907) 14,8 UTILE NETTO DEL PERIODO 111.195 92.112 20,7 Attribuibile a: Soci della controllante 111.183 92.100 20,7 Partecipazioni di terzi 12 12 0,0 UTILE NETTO PER AZIONE Base(1) € 0,540 € 0,451 19,7 Diluito(2) € 0,532 € 0,440 20,9 UTILE NETTO RETTIFICATO (3) 125.175 101.364 23,5 EBITDA(4) 172.872 143.939 20,1



(1) L’utile netto per azione base è calcolato sul numero medio di azioni in circolazione nei rispettivi periodi, pari a n. 205.786.745 per il 2020 e n. 204.019.974 per il 2019. Tali valori sono calcolati deducendo le azioni proprie in portafoglio, la cui media è pari a n. 3.338.411 per il 2020 e a n. 5.105.182 per il 2019.

(2) L’utile netto per azione diluito è calcolato tenendo conto delle opzioni assegnate ai dipendenti.

(3) Utile netto esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell’avviamento, e gli eventi non ricorrenti, al netto degli effetti fiscali.

(4) Utile netto prima delle imposte, degli oneri e proventi finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, e degli eventi non ricorrenti.









COMPOSIZIONE RICAVI NETTI Primo trimestre 2020 Primo trimestre 2019 Variazione % Totale ricavi 429.235 382.990 12,1 Italia 81.536 82.223 (0,8) Internazionali 347.699 300.767 15,6

GRUPPO RECORDATI

Sintesi dei risultati consolidati,

secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)

(in migliaia di €)

ATTIVITA’ 31.03.2020 31.12.2019 Immobili, impianti e macchinari 130.415 133.342 Attività immateriali 1.157.390 1.161.760 Avviamento 570.518 577.973 Altre partecipazioni e titoli 28.469 38.566 Crediti 16.291 16.426 Attività fiscali differite 69.160 71.513 TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 1.972.243 1.999.580 Rimanenze di magazzino 224.549 226.885 Crediti commerciali 336.124 296.961 Altri crediti 63.131 79.949 Altre attività correnti 13.510 7.683 Strumenti derivati valutati al fair value (cash flow hedge) 17.041 9.949 Investimenti finanziari a breve termine e disponibilità liquide 196.089 187.923 TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 850.444 809.350 TOTALE ATTIVITA’ 2.822.687 2.808.930







GRUPPO RECORDATI

Sintesi dei risultati consolidati,

secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)

(in migliaia di €)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 31.03.2020 31.12.2019 Capitale sociale 26.141 26.141 Riserva sovrapprezzo azioni 83.719 83.719 Azioni proprie (132.460) (93.480) Riserva per strumenti derivati valutati al fair value (2.794) (5.357) Differenza da conversione dei bilanci in valuta estera (164.084) (146.866) Altre riserve 54.847 64.651 Utili indivisi 1.364.879 999.708 Utile 111.183 368.825 Acconto sul dividendo (98.764) (98.764) Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 1.242.667 1.198.577 Patrimonio netto attribuibile a partecipazioni di terzi 246 234 TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.242.913 1.198.811 Finanziamenti – dovuti oltre un anno 937.442 937.344 Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 20.430 20.557 Passività per imposte differite 41.809 43.172 Altri debiti 21.511 22.292 TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 1.021.192 1.023.365 Debiti commerciali 156.152 175.481 Altri debiti 166.796 185.706 Debiti tributari 37.085 21.094 Altre passività correnti 11.715 12.543 Fondi per rischi e oneri 17.065 17.933 Strumenti derivati valutati al fair value (cash flow hedge) 15.125 10.788 Finanziamenti – dovuti entro un anno 145.452 149.817 Debiti verso banche e altri 9.192 13.392 TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 558.582 586.754 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 2.822.687 2.808.930

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi La Corte dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

