May 07, 2020 07:00 ET

May 07, 2020 07:00 ET

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 7.5.2020 KELLO 14:00

KUTSU HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Honkarakenne Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 29.5.2020 klo 14:00 alkaen Honkarakenteen Tuusulan toimipisteessä osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13:30.

Koronavirustilanteesta johtuen kokous järjestetään vain siinä tapauksessa, että se pystytään järjestämään viranomaisten ohjeistamissa tai määräämissä osallistumisrajoissa. Honkarakenne Oyj suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojaamiseksi yhtiö tässä poikkeustilanteessa pyytää osakkeenomistajia olemaan saapumatta kokouspaikalle.

Osakkeenomistajia pyydetään sen sijaan käyttämään yhtiön tarjoamaa maksutonta valtakirjapalvelua, seuraamaan kokousta videolähetyksen kautta sekä esittämään mahdolliset kysymykset yhtiön johdolle ennakkoon. Erityisjärjestelyjä koskevat tarkemmat ohjeet ovat tämän kutsun lopussa sekä yhtiön internetsivuilla www.honka.fi ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Yhtiökokous ja esitykset siellä pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja kokouksessa käsitellään vain

yhtiökokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta sekä pääoman palautuksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Lisäksi hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,12 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 2.6.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä on 9.6.2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

10. Palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen hyväksymän yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely. Palkitsemispolitiikka on tämän kokouskutsun liitteenä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 1.700 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, ehdotetaan, että em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 38 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 38 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet valitaan jatkamaan toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Timo Kohtamäki, Arimo Ristola, Helena Ruponen, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla.

- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.

- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin.

- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien

rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

18. Kokouksen päättäminen



YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Honkarakenne Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.honka.fi. Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa wwwh.honka.fi. Palkitsemispolitiikka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä. Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemispolitiikka ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.6.2020.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE:

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.5.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 26.5.2020 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

sähköpostitse info@honka.com tai

kirjeitse osoitteeseen Honkarakenne Oyj, PL 31, 04401 Järvenpää.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja riittävät tunnistetiedot asiamiehen tunnistamiseksi. Osakkeenomistajien Honkarakenne Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJAT

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Kokouksessa läsnä olevien henkilömäärän minimoimiseksi osakkeenomistajia pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti kokoukseen ja sen sijaan käyttämään oikeuksiaan antamalla valtakirja yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua hyödyntäen. Osakkeenomistajat voivat valtuuttaa Honkarakenne Oyj:n talousjohtaja Leena Aallon tai hänen määräämänsä edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksutonta). Valtakirjapohja äänestysohjeineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.honka.fi. Valtakirjat tulee toimittaa viimeistään 26.5.2020 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@honka.com tai osoitteeseen Honkarakenne Oyj, PL 31, 04401 Järvenpää.

KOKOUKSEN SEURAAMINEN SUORANA VIDEOLÄHETYKSENÄ

Kokouksessa läsnä olevien henkilömäärän minimoimiseksi osakkeenomistajia pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti kokoukseen ja sen sijaan halutessaan seuraamaan yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä.

Honkarakenne Oyj:n osakasluetteloon viimeistään täsmäytyspäivänä 18.5.2020 rekisteröidyllä osakkeenomistajalla on mahdollisuus seurata kokousta suomenkielisen videolähetyksen välityksellä. Videolinkin voi tilata 26.5.2020 klo 16.00 asti lähettämällä asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteella: info@honka.com. Pyynnöstä tulee ilmetä osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Videolinkki on henkilökohtainen.

Videoyhteyden kautta yhtiökokousta seuraavia ei lueta kokouksen osallistujiksi, eikä videon kautta ole mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää kokouksessa.

OSAKKEENOMISTAJAN KYSELYOIKEUS

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajan kyselyoikeuden toteuttamiseksi kokoukseen ilmoittautuneilla on mahdollisuus toimittaa ennakkoon kysymyksiä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kysymyksiin vastataan kokouksessa siltä osin, kuin ne koskevat yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita, eikä niihin vastaaminen voi aiheuttaa yhtiölle olennaista haittaa.

Kysymyksiin on liitettävä osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti yhtiölle viimeistään 26.5.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@honka.com tai postitse osoitteeseen Honkarakenne Oyj, PL 31, 04401 Järvenpää.

HALLINTAREKISTERÖIDYN OSAKKEEN OMISTAJA

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 26.5.2020 klo 10:00, edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.5.2020. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.honka.fi.

MUUT TIEDOT

Honkarakenne Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 5.911.323 B-sarjan osaketta, jotka tuottavat 5.911.323 ääntä ja 300.096 A-sarjan osaketta, jotka tuottavat 6.001.920 ääntä, eli yhteensä 6.211.419 osaketta ja 11.913.243 ääntä.

Tuusulassa 7. toukokuuta 2020

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com tai

talousjohtaja Leena Aalto, puh 040 769 4590, leena.aalto@honka.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi

Liite