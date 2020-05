May 07, 2020 07:00 ET

Ventes record de 503 M$ pour un premier trimestre, en hausse de 14 %



% Progression de 19 % du bénéfice brut par rapport à l’an dernier

BAIIA stable de 63 M$ en raison de l’incidence négative d’une perte de 7 M$ découlant de la réévaluation à la valeur du marché d’instruments financiers dérivés liés au diésel

Mise à jour des perspectives pour l’exercice 2020 en raison de l’impact incertain de la pandémie de la COVID-19

MONTRÉAL, 07 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son premier trimestre clos le 31 mars 2020.

« Nous avons bien démarré l’année avec une solide progression des ventes de 14 %. La croissance des ventes de nos produits en bois traité sous pression est attribuable à un accroissement de la demande pour les poteaux destinés aux sociétés de services publics et le bois d’œuvre à usage résidentiel, ainsi qu’à une amélioration des prix de vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics et des traverses de chemin de fer. Bien que la progression des ventes ait engendré une hausse de 19 % du bénéfice brut, le BAIIA a été touché de façon défavorable par la réévaluation à la valeur du marché de contrats dérivés sur le diésel. Par conséquent, le BAIIA est demeuré stable par rapport à la même période l’an dernier, » a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones.

« Bien que les activités et les produits de Stella-Jones soient considérés comme indispensables pour assurer l’intégrité des chaînes d’approvisionnement des sociétés de services publics, des exploitants de chemin de fer et de l’industrie de la construction en Amérique du Nord, nous nous attendons à ce que la pandémie de la COVID-19 provoque des vents contraires et avons par conséquent mis à jour nos perspectives pour l’exercice 2020. Nous continuons à faire preuve de prudence dans la gestion de notre entreprise, tout en appliquant des mesures d’hygiène rigoureuses et des politiques de distanciation sociale dans l’ensemble de l’organisation. Nous sommes persuadés que notre modèle d’affaires résilient et notre équipe de direction chevronnée, de pair avec un bilan solide et des capacités financières suffisantes, nous positionnent favorablement pour traverser la crise actuelle et poursuivre notre croissance, » a conclu M. Vachon.

Faits saillants financiers

(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action et les marges) T1-20 T1-19 Ventes 503 441 Bénéfice brut (1) 83 70 BAIIA (1) 63 64 Marge du BAIIA (%) (1) 12,5% 14,5% Résultat d’exploitation (1) 45 46 Résultat net de la période 28 29 Par action – de base et dilué ($) 0,41 0,43 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (de base, en milliers) 67 469 69 136 (1) Il s’agit d’une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l’on puisse la comparer avec des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Les ventes réalisées au premier trimestre ont atteint un niveau record de 503 millions de dollars, en hausse de 62 millions de dollars, soit 14 %, par rapport aux ventes de 441 millions de dollars effectuées lors du précédent exercice. Les ventes de bois traité sous pression ont progressé de 59 millions de dollars, tandis que les ventes de billots et de bois d’œuvre ont augmenté de 3 millions de dollars. Si on exclut l’incidence positive de la conversion des devises de 3 millions de dollars, l’augmentation des ventes de bois traité sous pression s’est élevée à 56 millions de dollars, soit 13 %, et est attribuable à une hausse de la demande et à une amélioration des prix de vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics, à un accroissement des volumes de bois d’œuvre à usage résidentiel et de produits industriels, ainsi qu’à une hausse des prix de vente des traverses de chemin de fer.

Produits en bois traité sous pression :



Poteaux destinés aux sociétés de services publics (40 % des ventes au T1-20) : Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 202 millions de dollars, en hausse de 18 % par rapport aux ventes de 171 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante l’an dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 29 millions de dollars, en raison principalement de la croissance soutenue de la demande générée par les programmes de remplacement ainsi que de l’amélioration des prix de vente.



: Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 202 millions de dollars, en hausse de 18 % par rapport aux ventes de 171 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante l’an dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 29 millions de dollars, en raison principalement de la croissance soutenue de la demande générée par les programmes de remplacement ainsi que de l’amélioration des prix de vente. Traverses de chemin de fer (34 % des ventes au T1-20) : Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 172 millions de dollars, en hausse de 6 % par rapport aux ventes de 162 millions de dollars réalisées lors de la même période l’an dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont augmenté de 9 millions de dollars, en raison essentiellement de la hausse des prix de vente. Le volume est demeuré stable alors que la hausse des expéditions aux exploitants de chemin de fer de catégorie 1 a été contrebalancée par une baisse de volume des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1, une situation liée en grande partie au calendrier des projets.



: Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 172 millions de dollars, en hausse de 6 % par rapport aux ventes de 162 millions de dollars réalisées lors de la même période l’an dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont augmenté de 9 millions de dollars, en raison essentiellement de la hausse des prix de vente. Le volume est demeuré stable alors que la hausse des expéditions aux exploitants de chemin de fer de catégorie 1 a été contrebalancée par une baisse de volume des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1, une situation liée en grande partie au calendrier des projets. Bois d’œuvre à usage résidentiel (14 % des ventes au T1-20) : Les ventes dans la catégorie du bois d’œuvre à usage résidentiel ont totalisé 71 millions de dollars, en hausse de 25 % par rapport aux ventes de 57 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante du précédent exercice. Cette hausse est principalement attribuable à un accroissement de la demande, tant au Canada qu’aux États-Unis.



: Les ventes dans la catégorie du bois d’œuvre à usage résidentiel ont totalisé 71 millions de dollars, en hausse de 25 % par rapport aux ventes de 57 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante du précédent exercice. Cette hausse est principalement attribuable à un accroissement de la demande, tant au Canada qu’aux États-Unis. Produits industriels (6 % des ventes au T1-20) : Les ventes de produits industriels ont augmenté pour atteindre 29 millions de dollars, en hausse de 16 % par rapport aux ventes de 25 millions de dollars réalisées au premier trimestre du précédent exercice, en raison principalement d’un accroissement des ventes de ponts ferroviaires.

Billots et bois d’œuvre

Billots et bois d’œuvre (6 % des ventes au T1-20) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois d’œuvre se sont chiffrées à 29 millions de dollars, comparativement à 26 millions de dollars l’an dernier. Les ventes ont augmenté en raison principalement d’une hausse des prix du bois d’œuvre sur le marché nord-américain durant la majeure partie du premier trimestre, comparativement à la même période l’an dernier, alors que les volumes sont demeurés relativement inchangés.

Grâce à une forte croissance des ventes, le bénéfice brut a augmenté de 19 % pour atteindre 83 millions de dollars, comparativement à un bénéfice brut de 70 millions de dollars au premier trimestre du précédent exercice. Malgré l’amélioration du bénéfice brut, le résultat d’exploitation et le BAIIA sont demeurés relativement inchangés par rapport à la même période l’an dernier et se sont établis respectivement à 45 millions de dollars et 63 millions de dollars, du fait qu’une perte de 7 millions de dollars découlant de la réévaluation à la valeur du marché de contrats dérivés sur le diésel a été comptabilisée durant le trimestre. Si on exclut l’incidence de la réévaluation à la valeur du marché des contrats dérivés sur le diésel, les BAIIA pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2020 et 2019 s’établissent respectivement à 70 millions de dollars et 60 millions de dollars, ce qui représente des marges du BAIIA respectives de 13,9 % et 13,6 %.

Le résultat net s’est établi à 28 millions de dollars, soit 0,41 $ par action diluée, comparativement au résultat net de 29 millions de dollars, ou 0,43 $ par action, obtenu un an plus tôt.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL

Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de la Société, avant l’incidence des variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, des intérêts versés et des impôts sur le résultat payés, se sont élevés à 69 millions de dollars au premier trimestre de 2020. Jumelés aux emprunts supplémentaires de 108 millions de dollars effectués aux termes de ses facilités de crédit syndiquées, la Société a utilisé ses liquidités pour soutenir la hausse saisonnière de ses besoins en fonds de roulement et a continué d’investir dans les dépenses en immobilisations. Au 31 mars 2020, la dette à long terme de la Société s’élevait à 766 millions de dollars et le ratio de la dette à long terme sur le BAIIA des 12 derniers mois affichait une hausse saisonnière et s’établissait à 2,5x.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 6 mai 2020, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ par action ordinaire, payable le 26 juin 2020, aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 5 juin 2020. Il s’agit d’un dividende admissible.

MISE À JOUR DES PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2020

La direction estime que le caractère résilient des catégories de produits de la Société, à savoir les poteaux destinés aux sociétés de services publics, les traverses de chemin de fer et le bois d’œuvre à usage résidentiel, jumelé à son bilan solide et des liquidités suffisantes, la positionnent favorablement pour faire face au contexte actuel difficile.

Toutefois, compte tenu des répercussions incertaines de la pandémie de la COVID-19 et du ralentissement économique en Amérique du Nord sur la demande pour les principales catégories de produits de la Société, la Société a mis à jour ses perspectives pour l’exercice 2020. La Société s’attend maintenant à ce que le BAIIA pour l’exercice 2020 se situe dans une fourchette de 300 à 325 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 20 millions de dollars par rapport à la fourchette publiée antérieurement et que la marge du BAIIA sera inférieure à celle dégagée en 2019. La prévision de la Société a été révisée pour rendre compte soit d’une absence d’amélioration, ou encore d’un léger recul, des volumes de vente dans les catégories des poteaux destinés aux sociétés de services publics, des traverses de chemin de fer et des produits industriels, ainsi que d’un affaiblissement de la demande pour le bois d’œuvre à usage résidentiel par rapport à 2019. . Pour de plus amples renseignements concernant les hypothèses, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société.

TÉLÉCONFÉRENCE

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le BAIIA (le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles), le bénéfice brut, le résultat d’exploitation et la marge du BAIIA sont des mesures financières qui n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. La direction considère toutefois que ces mesures non conformes aux IFRS constituent de l’information utile pour les investisseurs avertis relativement aux résultats d’exploitation, à la situation financière et aux flux de trésorerie de la Société puisqu’elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. Veuillez consulter la section traitant des mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications nord-américaines, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer à l’échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l’exception de l’information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, la conjoncture économique et la situation des marchés (y compris les répercussions de l’éclosion du nouveau coronavirus à l’échelle mondiale), l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les fluctuations des taux de change et la capacité de la Société à lever des capitaux. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.