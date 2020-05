May 07, 2020 07:30 ET

LE DÉCOMPTE DU DÉCLOISONNEMENT COVID-19 EST LANCÉ. NOS AÎNÉS MÉRITENT QU’ON TIRE LES BONNES CONCLUSIONS DES DONNÉES DISPONIBLES; LE RISQUE POUR EUX EST AU MOINS 20 FOIS PLUS GRAND.



OTTAWA, 07 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le confinement de six semaines a été un des plus grands défis collectifs de la société canadienne. Le défi des 18 prochains mois le sera tout autant. Nous devons passer à travers sans y perdre nos aînés ni notre économie. C’est un enjeu national colossal.

Outhiink publie aujourd’hui son analyse approfondie :

COVID-19: Choisir La Bonne Direction

Bien que la plupart des victimes à ce jour proviennent des établissements de soins de longue durée (CHSLD au Québec), la protection de nos aînés sera un défi beaucoup plus large et complexe avec le déconfinement qui s’amorce.

Notre analyse présente les facteurs dont nous devons tenir compte dans l’évaluation de nos options pour relancer l’économie.

POINTS CLÉS DE NOTRE ANALYSE:

Les personnes âgées courent au moins 20 fois plus de risques de succomber au COVID-19

Le confinement national a fourni une protection ponctuelle à la majorité des aînés qui étaient confinés chez eux comme le reste de la population.

Cette “protection imposée” durant le confinement va s’affaiblir avec la reprise des activités.

95% des personnes âgées au Québec et au Canada ne vivent pas dans des foyers de soins de longue durée (8.6M)

Le défi sera d’autant plus amplifié, car près de la moitié des aînés âgés de 60 à 70 ans font toujours partie de la main-d’œuvre active.

Le Québec et le Canada sont sur le point « d’aplanir la courbe » et il est maintenant temps de porter toute notre attention sur les mesures de protection qui doivent être mises en place pour gérer la nouvelle dynamique de risque de l’ère “post-confinement”; une période qui pourrait être longue et qui ne se terminera qu’avec la venue éventuelle d’un vaccin efficace et disponible à grande échelle.

Lien vers notre rapport d’étape : https://www.outhiink.com/covid-19-special-report/

