QUÉBEC, 07 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir de fournir une nouvelle mise à jour, à la suite de son communiqué du 31 mars dernier, en réponse à situation actuelle entourant la COVID-19. Compte tenu de la bonne santé financière de la Société, la direction a décidé d’alléger ses mesures de réductions salariales extraordinaires. De plus, la Société se prépare à reprendre ses activités manufacturières pour ses lignes d’affaires d’Érablière et de Projets, en raison des livraisons à venir et de la réouverture des différents chantiers de construction.



À la lumière de la situation financière d’H 2 O Innovation au courant des dernières semaines, la Société a pris la décision de revoir certaines mesures extraordinaires mises en place depuis le 30 mars dernier. Le 4 mai dernier, la réduction de 10% du salaire d’une partie de ses employés est passée à une réduction de 5%. « Puisque nous n’avons observé aucune détérioration significative de la situation financière de la Société, la direction a décidé d’assouplir les mesures de baisses salariales, qui avaient été implantées de façon préventive au début de la pandémie », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation. Toutefois, la réduction de 15% pour ses dirigeants et son conseil d'administration demeure, jusqu’à nouvel ordre.

L’équipe d'intervention interne COVID-19 (réunissant la haute direction, les ressources humaines, le département légal, les opérations et les communications) poursuit ses rencontres à fréquence de trois fois par semaine. L’équipe travaille présentement, en collaboration avec les dirigeants des différentes lignes d'affaires, sur un protocole de retour au travail graduel des employés en télétravail, et ce, dans le respect des mesures de prévention et de sécurité mises en place par les différents gouvernements. Un protocole spécifique à chaque bureau, à chaque usine de fabrication et à chaque site sera élaboré et partagé aux employés la semaine prochaine. « Étant considérée comme une entreprise fournissant des services essentiels, H 2 O Innovation a pu maintenir ses activités d’opération et maintenance, de services après-vente, de production et de distribution de produits chimiques de spécialité, et de conception et de fabrication de composantes pour le dessalement d’eau de mer ainsi que pour la vente d’équipements acéricoles. Seule la ligne d’affaires de Projets s’est vu ralentir en raison de l’accès limité aux différents chantiers de construction. Puisque nous avons l’indication que diverses régions rouvrent progressivement, il est maintenant temps de préparer la réintégration progressive de nos employés en télétravail. Tout en assurant la continuité de nos opérations, la sécurité demeure notre priorité, et c’est pourquoi, nous continuerons d’adapter nos environnements de travail, d’encourager la distanciation physique et de promouvoir les meilleures pratiques d’hygiène », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d’eau et d’eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com