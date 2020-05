May 07, 2020 08:34 ET

BRUSSELS, Belgium, 07 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST est ravi d'avoir fait appel au célèbre fournisseur Novomatic, qui met sa gamme de jeux iconiques à la disposition du marché belge de betFIRST.



Nous sommes heureux que nos clients puissent maintenant jouer à tous les meilleurs jeux de Novomatic sur betFIRST. Ils sont experts dans leur domaine et créent depuis des années des jeux de table et de machines à sous très populaires, avec des titres remarquables comme Book of Ra Dice, Always Hot Deluxe et Pharaoh's Gold II - qui sont tous disponibles pour la première fois pour notre public belge.

betFIRST est toujours à la recherche des fournisseurs les plus passionnants et les plus innovants du secteur. Novomatic est l'une des plus grandes sociétés de jeux au monde et ses jeux sont disponibles dans 75 pays du monde entier. En ajoutant le meilleur de leur gamme à notre bibliothèque, les clients de betFIRST peuvent désormais faire l'expérience de produits qui plaisent au public et qui divertissent les joueurs depuis des décennies.

Alexis Murphy, PDG de betFIRST, parle de cette évolution récente : "Chez betFIRST, nous nous engageons à proposer à nos clients les derniers et les meilleurs jeux des meilleurs fournisseurs. Nous sommes heureux d'accueillir Novomatic dans la famille afin que nos clients belges puissent profiter de tout ce qu'ils ont à offrir".

L'intégration récente de Novomatic dans le domaine belge renforce la présence internationale de betFIRST et la réputation de la marque, qui propose les meilleurs jeux de casino du marché.

Contact: pr@betfirst.be