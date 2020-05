May 07, 2020 08:34 ET

May 07, 2020 08:34 ET

BRUSSEL, België, May 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST brengt met veel plezier de beroemde provider Novomatic naar hun website, wat hun iconische spellen voor de eerste keer beschikbaar maakt voor de Belgische betFIRST markt.



We zijn blij dat onze klanten nu de allerbeste spellen van Novomatic hier op betFIRST zullen kunnen spelen. Ze zijn experten in hun gebied en maken al jaren populaire slotmachines en tafelspellen, met uitstekende titels zoals Book of Ra Dice, Always Hot Deluxe en Pharaoh's Gold II - die nu allemaal beschikbaar zullen zijn voor ons Belgisch publiek.

betFIRST is altijd op zoek naar de meest opwindende en innovatieve providers. Novomatic is een van de grootste spelproviders ter wereld, met een spel catalogus die wereldwijd beschikbaar is in 75 landen. Het beste van hun spellen toevoegen aan ons spelgamma betekent dat betFIRST klanten nu kunnen genieten van fantastische producten die al decennia lang spelers onderhouden.

Alexis Murphy, de CEO van betFIRST, deelde mee: “Hier bij betFIRST zijn wij toegewijd aan het brengen van de beste en meest recente spellen van de beste providers. We zijn zeer blij Novomatic in de familie te verwelkomen zodat onze Belgische klanten kunnen genieten van alles wat zij te bieden hebben.”

De recente integratie van Novomatic in het Belgische domein bevestigt de internationale aanwezigheid van betFIRST en hun reputatie voor het bieden van de beste en meest moderne casinospellen op de markt.

Contact: pr@betfirst.be