CALHOUN, Géorgie, 07 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 111 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) dilué de 1,54 $ pour le premier trimestre 2020. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 119 millions de dollars et le BPA à 1,66 $, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Le chiffre d'affaires net du premier trimestre 2020 a atteint à 2,3 milliards de dollars, en baisse de 6,4 % pour le trimestre et de 3,5 % à taux de change et jours constants. Pour le premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires net s'élevait à 2,4 milliards de dollars, le bénéfice net à 122 millions de dollars et le RPA à 1,67 $, le bénéfice net ajusté était de 154 millions de dollars et le BPA de 2,13 $, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais.



Commentant les performances du premier trimestre de Mohawk Industries, le président-directeur général Jeffrey S. Lorberbaum a déclaré : « Le monde a changé au cours du premier trimestre, et nous sommes à présent en train de gérer une situation sans précédent. Mohawk a débuté l'année en tant que première société de revêtements de sol au monde avec une forte présence dans toutes les catégories de produits, une fabrication répartie dans 18 pays et des ventes dans plus de 170 nations. Au cours de l'année 2019, nous avons généré 1,4 milliard de dollars de flux de trésorerie d'exploitation, notre bilan est solide et nous bénéficions d'un levier financier de 1,6 milliard de dollars, ce qui est proche de notre niveau historique. Nous avons récemment obtenu un prêt à terme de 500 millions de dollars visant à étendre notre trésorerie à 1,3 milliard de dollars, après avoir remboursé une dette de 300 millions d'euros ce mois-ci. En l'absence d'autres échéances en 2020, nos liquidités nous permettront de traverser la récession et de renforcer notre position après la reprise économique. Nous réduisons nos dépenses d'investissement, annulons nos dépenses non essentielles et mettons en suspens nos achats d'actions jusqu'à ce que l'environnement se soit amélioré ».



Jusqu'à l'arrivée de l'épidémie de COVID-19, nos résultats pour le trimestre étaient conformes à nos prévisions, les initiatives que nous avions mises en œuvre courant 2019 ayant porté leurs fruits. À mesure que nous avons progressé dans cette période, les décisions gouvernementales visant à réduire la propagation du virus ont affecté tous nos marchés, dont certains ont cessé leurs opérations de vente au détail et de fabrication. Sur l'ensemble de nos marchés, la demande a chuté de manière spectaculaire, les rénovations d'habitat ayant été les plus touchées, tandis que les articles de bricolage ont affiché les meilleures performances, certaines personnes ayant commencé leurs projets durant le confinement.



Pour répondre à cet événement mondial, nous avons mis en place des équipes au niveau de l'entreprise, des segments et de l'activité afin de gérer nos actions en suivant l'évolution de la situation. Nous maintenons nos employés à l'abri, renforçons le télétravail et adaptons nos stratégies en fonction des besoins. La baisse de la demande nous a contraints à réduire considérablement notre production et à effectuer des ajustements hebdomadaires pour nous adapter à l'évolution de l'environnement. Même dans les cas où un confinement strict a été prononcé, nous poursuivons les livraisons de produits à nos clients actifs à partir de nos stocks. Pour réduire nos coûts, nous avons mis en place des mesures de congé et de chômage partiel, en faisant appel à l'aide de l'État chaque fois que possible et en absorbant les coûts de la main-d'œuvre dans les cas obligatoires. Si nous bénéficions de la baisse des cours des matières premières et de l'énergie, les autres perturbations sont en revanche considérablement plus marquées. Nous limitons nos dépenses et nos investissements à ce qui est essentiel pour maintenir notre activité, tout en améliorant nos rapports de manière à gérer nos domaines prioritaires, à savoir nos niveaux de stock, nos effectifs, nos dettes et nos créances.



Chacune de nos branches et de nos activités individuelles est encadrée par des dirigeants expérimentés qui ont déjà fait face à des circonstances difficiles plusieurs fois au cours de leur carrière. L'ensemble de notre équipe mondiale adopte des mesures extraordinaires visant à soutenir nos clients, et protéger notre personnel et notre activité. Notre organisation s'adapte avec souplesse à la fluidité des conditions. Par ailleurs, nous appliquons les enseignements que nous avons tirés du 11-Septembre et de la dernière récession afin de nous orienter durant cette période.



Les ventes de notre segment Global Ceramic enregistrent une baisse de 6 % sur le trimestre, soit 2 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du secteur s'est établie à 6 %, avec un déclin en exercice annuel principalement lié à la baisse des volumes, à des tarifs et un mix défavorables, ainsi qu'au coût des cessations d'activité imprévues dues au COVID-19, un phénomène partiellement compensé par la productivité et des coûts de départ plus faibles. Chacune des régions du segment a été affectée par le virus à différents moments au cours de cette période, dont l'Italie au premier chef. Sur l'ensemble des régions, nous adaptons notre production à la baisse de la demande, réduisons notre structure de coûts et appliquons les programmes gouvernementaux préconisés dans chaque pays. L'activité de notre branche Céramique aux États-Unis représente un pourcentage plus élevé sur les nouvelles ventes résidentielles et commerciales, où la demande a diminué plus lentement en raison de projets en cours d'achèvement. Jusqu'au mois de février, les importations de céramique aux États-Unis ont été 18 % plus faibles que l'année précédente, tandis que le prix moyen des importations a augmenté de 5 %. Notre production de céramique clipsable poursuit sa croissance et nous commençons à introduire de nouvelles collections sur différents canaux. Le segment des plans de travail en quartz haut de gamme progresse à mesure que nos améliorations en termes de productivité et de coûts se confirment. Au Mexique, nos ventes du premier trimestre ont été légèrement supérieures à celles de l'an dernier, avec un tassement de l'activité dû à une concurrence accrue, une inflation plus élevée et des investissements visant à étendre la distribution commerciale. La fabrication a été stoppée par le gouvernement mexicain en avril, mais nous avons poursuivi nos livraisons à partir de nos stocks. Au Brésil, nos résultats ont été bons, même si le coronavirus a eu une incidence négative sur la fin de la période. Notre activité européenne sur la céramique a été conforme à nos prévisions jusqu'à ce que l'épidémie entraîne la cessation de la production, mais nous avons continué à livrer nos clients. Concernant notre activité en Russie, notre volume a été plus élevé que prévu en raison d'une augmentation des stocks des clients, qui ont anticipé une hausse de l'inflation. La Russie est en grande partie confinée, et de nombreux commerces et sites de construction sont fermés.



Une baisse de 8 % a été enregistrée sur les ventes de notre segment de revêtements de sol en Amérique du Nord au cours du trimestre, ainsi qu'environ 5,5 % avec un jour en moins et la sortie des produits en bois et autres produits non rentables avec une marge d'exploitation publiée de 4 %, soit 5 % hors frais de restructuration et autres frais. Le bénéfice d'exploitation du segment a augmenté principalement suite à la hausse de productivité et à une moindre inflation, malgré une compensation partielle due à la réduction des volumes, des prix et de l'offre en raison du COVID-19. Sur l'ensemble de l'entreprise, nous réduisons la production et mettons en œuvre des mesures de congés et de chômage partiel afin de nous aligner sur le brusque déclin de la demande. Le pourcentage de nos ventes est plus élevé sur le secteur de la rénovation, mais un grand nombre de nos revendeurs détaillants sont fermés. De nombreux détaillants qui commercialisent nos gammes de moquettes ont également interrompu leur activité. Nos ventes de moquette ont enregistré leurs meilleurs résultats dans les secteurs de la construction, de l'habitat collectif, de l'éducation et des services publics grâce aux projets en cours de réalisation. Au cours du trimestre, le LVT et le vinyle en feuilles ont obtenu les meilleurs résultats du segment. Nos opérations LVT ont progressé avec une production quotidienne plus élevée et une disponibilité accrue. Pour accroître nos marges et nos gammes, nous avons introduit des collections présentant un niveau supérieur de design et de performances parmi nos marques de prestige. De même que les revêtements de sol résilients, notre stratifié ultramoderne constitue également une bonne alternative pour le bricolage individuel avec des visuels réalistes, une technologie étanche et une durabilité accrue. Sur notre secteur des revêtements de sol en bois, nous avons restructuré nos opérations de fabrication et augmenté notre productivité et nos rendements, d'où un gain sur nos marges.



Sur l'ensemble du trimestre, le chiffre d'affaires du segment des revêtements de sol pour le reste du monde a diminué de 5 %, mais est demeuré stable à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du segment était de 13 % telle que publiée et de 14 % hors frais de restructuration et autres charges, en raison de la baisse des prix, de l'offre et des volumes, ainsi que des coûts d'interruption liés au COVID-19, partiellement compensés par une moindre inflation et une meilleure productivité. Sur l'ensemble de nos catégories de produits, nous avons continué à soutenir nos clients par le biais de livraisons prélevées dans nos stocks. Au cours du premier trimestre, les catégories de produits dans lesquelles nous avions récemment investi, notamment le LVT rigide, le vinyle en feuilles et les dalles de moquette, nous ont permis de maintenir notre croissance malgré un contexte difficile. Les performances du LVT ont été supérieures aux prévisions grâce aux gains de parts de marché réalisés par rapport à d'autres catégories de produits. Notre activité de vinyle en feuilles a progressé grâce à des exportations extra-régionales et une hausse des ventes en Russie, où notre nouvelle usine fonctionne bien. Au tournant du trimestre, notre volume de stratifiés a diminué avec le reste de l'activité, principalement dans les pays les plus touchés par l'épidémie. Nous avons achevé la fermeture de notre site de production de revêtements de sol en bois en République tchèque, ce qui réduira les coûts de nos opérations en Malaisie après la levée du confinement obligatoire. Nos usines de produits d'isolation implantées en France et en Irlande ont interrompu leur fabrication, tandis que nos autres sites ont restreint leur production et mis leurs employés au chômage technique. Concernant les planches de bois, nos activités sont affectées de la même manière que dans le reste de l'entreprise, et nous adaptons les démarrages et arrêts de la production en appliquant des mesures de chômage temporaire. Nos ventes ont légèrement augmenté en Australie et en Nouvelle-Zélande, où les revêtements rigides enregistrent une progression, tandis que les ventes de moquette connaissent une pression sur les marges. Le renouvellement majeur d'un grand nombre de nos gammes de produits a été bien accueilli. Fin mars, le gouvernement néo-zélandais a promulgué un confinement rigoureux qui a entraîné l'arrêt de nos opérations et la fermeture de nos points de vente durant tout le mois d'avril.



Alors que nous abordons le mois de mai, le coronavirus perturbe considérablement les économies du monde entier. Certains pays commencent à envisager un assouplissement des restrictions, tandis que d'autres les étendent. À l'heure actuelle, toutes nos usines à travers le monde sont opérationnelles, hormis au Mexique et dans une moindre mesure en Pennsylvanie. Nous concentrons nos efforts sur la préservation de notre trésorerie et de nos capacités opérationnelles, l'ajustement de notre production et la réduction de nos stocks. Nous réduisons également nos dépenses et investissements, et alignons nos décisions sur les exigences et le soutien du gouvernement. Le rythme auquel les gouvernements rouvriront les commerces, de même que la réponse ultérieure des consommateurs, sont indéterminés à ce jour. Certaines entreprises ont différé leurs investissements à la fois dans le secteur de la rénovation et de la nouvelle construction jusqu'à ce que les signes de reprise se soient affirmés. À la fin avril, alors que la plupart des gens sont confinés chez eux à travers le monde, notre taux de vente est environ 35 % inférieur à l'année dernière et nous ne sommes pas en mesure de prédire le rythme de son rétablissement. Compte tenu de ces circonstances, nous ne sommes pas non plus en mesure de fournir des indications de BPA pour le deuxième trimestre, et nous prévoyons une perte d'exploitation au cours de la période en raison de l'impact du COVID-19. Notre bilan est solide, avec une trésorerie substantielle de 1,3 milliard de dollars qui nous permet de traverser cette crise. Notre modèle économique demeure robuste et s'appuie sur de solides équipes locales qui adoptent sur chaque marché les mesures nécessaires pour aborder la récession. Les économies reviendront à la normale au fil du temps et nous sommes optimistes quant à l'avenir de notre activité sur le long terme.

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Téléconférence le mardi 5 mai 2020 à 11 h 00, heure de l'Est

Le numéro de téléphone est 1-800-603-9255 pour les États-Unis et le Canada et 1-706-634-2294 pour les appels internationaux et locaux. Identifiant de la conférence : 5997678. Une rediffusion sera disponible jusqu'au 5 juin 2020, en composant le 1-855-859-2056 pour les appels depuis les États-Unis / locaux et le 1-404-537-3406 pour les appels internationaux / locaux et en saisissant l'identifiant de la conférence 5997678.

Contact : Frank Boykin, Directeur financier au (706) 624-2695

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) March 28, 2020 March 30, 2019 Net sales $ 2,285,763 2,442,490 Cost of sales 1,669,323 1,817,563 Gross profit 616,440 624,927 Selling, general and administrative expenses 464,957 459,597 Operating income 151,483 165,330 Interest expense 8,671 10,473 Other (income) expense, net 5,679 (3,736 ) Earnings before income taxes 137,133 158,593 Income tax expense 26,668 37,018 Net earnings including noncontrolling interest 110,465 121,575 Net income (loss) attributable to noncontrolling interest (49 ) (10 ) Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 110,514 121,585 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.54 1.68 Weighted-average common shares outstanding - basic 71,547 72,342 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.54 1.67 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,777 72,646 Other Financial Information (Amounts in thousands) Depreciation and amortization $ 145,516 137,291 Capital expenditures $ 115,632 136,948 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) March 28, 2020 March 30, 2019 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 263,086 105,668 Receivables, net 1,644,750 1,743,581 Inventories 2,195,434 2,338,125 Prepaid expenses and other current assets 509,761 501,591 Total current assets 4,613,031 4,688,965 Property, plant and equipment, net 4,472,913 4,674,435 Right of use operating lease assets 331,329 320,800 Goodwill 2,519,979 2,548,997 Intangible assets, net 904,023 950,564 Deferred income taxes and other non-current assets 415,667 421,314 Total assets $ 13,256,942 13,605,075 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,210,525 1,763,332 Accounts payable and accrued expenses 1,554,085 1,571,273 Current operating lease liabilities 106,673 99,642 Total current liabilities 2,871,283 3,434,247 Long-term debt, less current portion 1,514,000 1,497,975 Non-current operating lease liabilities 238,830 227,595 Deferred income taxes and other long-term liabilities 785,186 868,213 Total liabilities 5,409,299 6,028,030 Total stockholders' equity 7,847,643 7,577,045 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,256,942 13,605,075 Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) March 28, 2020 March 30, 2019 Net sales: Global Ceramic $ 848,450 898,352 Flooring NA 848,330 921,980 Flooring ROW 588,983 622,158 Intersegment sales - - Consolidated net sales $ 2,285,763 2,442,490 Operating income (loss): Global Ceramic $ 49,089 84,335 Flooring NA 33,682 649 Flooring ROW 77,227 90,431 Corporate and intersegment eliminations (8,515 ) (10,085 ) Consolidated operating income $ 151,483 165,330 Assets: Global Ceramic $ 5,237,631 5,503,807 Flooring NA 3,841,815 4,020,336 Flooring ROW 3,810,348 3,799,591 Corporate and intersegment eliminations 367,148 281,341 Consolidated assets $ 13,256,942 13,605,075