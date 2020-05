CALHOUN, Ga., May 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto del primo trimestre 2020 di 111 milioni di dollari e un utile diluito per azione (EPS) di $1,54. L’utile netto adjusted ammonta a 119 milioni di dollari, mentre l’EPS ammonta a $1,66, esclusi i costi di ristrutturazione, acquisizione e altri oneri. Il fatturato netto per il primo trimestre 2020 ammonta a 2,3 miliardi di dollari, in flessione del 6,4% come riportato e del 3,5% a parità di cambi e di giorni lavorati. Per il primo trimestre 2019, il fatturato netto si attestava a 2,4 miliardi di dollari, gli utili netti a 122 milioni di dollari mentre l’EPS si attestava a $1,67, l’utile netto adjusted ammontava a 154 milioni di dollari, mentre l’EPS a $2,13, esclusi i costi di ristrutturazione, di acquisizione e altri oneri.



Commentando la performance del primo trimestre di Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, Presidente e CEO, ha dichiarato: “Il mondo è cambiato durante il primo trimestre e ci troviamo ora ad affrontare una situazione senza precedenti. Mohawk ha iniziato l’anno come azienda leader mondiale nel settore dei pavimenti con una forte presenza in tutte le categorie di prodotti, produzione in 18 paesi e vendite in oltre 170 nazioni. Nel corso del 2019, abbiamo generato un flusso di cassa operativo di 1,4 miliardi di dollari e abbiamo uno stato patrimoniale solido e una leva finanziaria di 1,6x, vicino al nostro minimo storico. Abbiamo recentemente ottenuto un prestito a scadenza di 500 milioni di dollari per aumentare la nostra liquidità fino a 1,3 miliardi di dollari dopo il saldo di una nota di 300 milioni di euro questo mese. Senza altre scadenze nel 2020, abbiamo liquidità sufficiente per superare la crisi e rafforzare la nostra posizione quando l’economia si riprenderà. Stiamo riducendo le spese in conto capitale, tagliando le spese non essenziali e sospendendo l’acquisto di azioni fino a quando il contesto non sarà migliorato”.



Fino all’epidemia di COVID-19, i nostri risultati per il trimestre erano in linea con il nostro piano, poiché abbiamo beneficiato delle iniziative attuate nel 2019. Con il progredire del periodo, le azioni del governo volte a ridurre la diffusione del virus hanno influito su tutti i nostri mercati, con la chiusura delle attività di vendita al dettaglio e produzione. In tutti i nostri mercati, la domanda è scesa drasticamente: il settore della ristrutturazione residenziale è stato il più colpito fino ad ora, mentre i prodotti fai-da-te hanno ottenuto la migliore performance, grazie ai progetti che alcuni hanno iniziato durante l’isolamento in casa.



Per rispondere a questo evento globale, abbiamo creato team a livello corporate, di segmento e aziendale per gestire le nostre operazioni con il cambiare delle condizioni. Stiamo mantenendo i dipendenti al sicuro, aumentando il lavoro da casa e adattando le strategie secondo necessità. Con il calo della domanda, abbiamo ridotto in modo significativo la produzione e stiamo apportando modifiche ogni settimana per adattarci al contesto in continua evoluzione. Anche nei casi in cui sono state messe in atto chiusure obbligatorie, stiamo effettuando spedizioni di prodotti dal magazzino ai nostri clienti operativi. Stiamo abbassando i nostri costi attraverso tagli al personale e congedi obbligatori, utilizzando l’assistenza pubblica dove possibile e assorbendo i costi della manodopera dove richiesto. Stiamo beneficiando di una riduzione dei costi delle materie prime e dell’energia, ma stiamo affrontando difficoltà notevolmente maggiori su altri fronti. Stiamo limitando le nostre spese e gli investimenti al livello necessario per la gestione dell’attività e stiamo aumentando i report per gestire le principali aree di intervento, tra cui i livelli delle scorte, il personale, i crediti e i debiti.



Ciascuno dei nostri segmenti e delle singole aziende ha dei leader forti che hanno affrontato più volte situazioni difficili durante la loro carriera. Tutto il nostro team globale sta adottando misure straordinarie per supportare i nostri clienti e proteggere il nostro personale e le nostre attività. Abbiamo un’organizzazione flessibile per adattarci a condizioni instabili e stiamo mettendo in pratica le lezioni che abbiamo imparato dall’11 settembre e dall’ultima recessione per guidarci alla fine di questo periodo.



Nel trimestre, il nostro segmento Global Ceramic ha registrato un calo dei ricavi del 6% come riportato e del 2% a parità di cambi e di giorni lavorati. Il margine operativo del segmento è stato pari al 6% come riportato, in calo rispetto all’anno precedente principalmente a causa dei volumi ridotti, di prezzi e mix sfavorevoli e dei costi imprevisti dovuti alla chiusura per il COVID-19, parzialmente compensati dalla produttività e dai minori costi di avviamento. Tutte le regioni del segmento sono state colpite dal virus in diversi momenti del periodo, specialmente l’Italia. In ogni regione, stiamo diminuendo la produzione allineandola alla domanda, riducendo la nostra struttura dei costi e adattandoci ai diversi programmi governativi in ogni paese. La nostra attività nel settore della ceramica negli Stati Uniti ha una percentuale più alta di nuove vendite nei settori residenziale e commerciale, pertanto la domanda è diminuita più lentamente poiché quei progetti sono ancora in corso. Nel mese di febbraio, le importazioni di ceramica negli Stati Uniti sono state inferiori del 18% rispetto all’anno precedente e il prezzo medio delle importazioni è aumentato del 5%. La nostra produzione di ceramica a click continua a crescere con l’introduzione di nuove collezioni in diversi canali. Stiamo incrementando i nostri piani di lavoro in quarzo di maggior valore, grazie al continuo miglioramento della nostra produttività e dei nostri costi. In Messico, le vendite del primo trimestre sono leggermente migliorate rispetto allo scorso anno, con il nostro mix in calo a causa della maggiore concorrenza, dell’inflazione più elevata e degli investimenti per espandere la distribuzione commerciale. Anche se il governo messicano ha chiuso la produzione nel mese di aprile, abbiamo continuato le spedizioni dei prodotti in magazzino. In Brasile, abbiamo ottenuto buoni risultati, nonostante l’impatto negativo del virus alla fine del periodo. Il nostro business europeo della ceramica è rimasto in linea con il piano fino a quando l’epidemia non ha causato l’interruzione della produzione, mentre le spedizioni ai clienti sono proseguite. In Russia, abbiamo avuto un volume maggiore del previsto a causa dell’aumento dei livelli di scorte dei clienti, in previsione di un aumento dell’inflazione. Gran parte della Russia è ora bloccata, con molti negozi e cantieri chiusi.



Durante il trimestre, le vendite del nostro segmento Flooring North America hanno subito una flessione dell’8% come riportato e circa del 5,5% con un giorno lavorato in meno e il ritiro di prodotti in legno e altri prodotti poco redditizi con un margine operativo del 4% come riportato e del 5% escludendo la ristrutturazione e altri oneri. Il risultato operativo del segmento è aumentato principalmente per effetto del miglioramento della produttività e della riduzione dell’inflazione, parzialmente controbilanciato da volumi, prezzi, e mix più bassi e dagli effetti del COVID-19. In tutta l’azienda, stiamo riducendo la produzione e ricorrendo a tagli del personale e congedi obbligatori per adeguarci al brusco calo della domanda. Il segmento ha una percentuale più elevata di vendite derivanti da lavori di ristrutturazione e un gran numero di nostri rivenditori non è operativo. Molti rivenditori che distribuiscono le nostre collezioni di tappeti sono stati chiusi. Le nostre vendite di moquette hanno registrato migliori prestazioni nel settore delle costruzioni e dell’edilizia multifamiliare, scolastica e della pubblica amministrazione con il proseguimento dei progetti in corso. Nel corso del trimestre, LVT e fogli in vinile hanno ottenuto i migliori risultati nel segmento. Le nostre operazioni LVT sono migliorate con una maggiore produttività giornaliera e un maggiore tempo di attività. Per migliorare i nostri margini e il nostro mix, abbiamo introdotto collezioni con design e prestazioni migliorate con i nostri marchi premium. Come i pavimenti resilienti, il nostro laminato all’avanguardia offre anche un’alternativa fai-da-te con grafiche realistiche, tecnologia impermeabile e maggiore durata. Per quanto riguarda le pavimentazioni in legno, abbiamo ristrutturato le nostre attività produttive e aumentato la produttività e i rendimenti, migliorando i nostri margini.



Per il trimestre, le vendite del nostro segmento Flooring Rest of the World sono diminuite del 5% come riportato e sono rimaste stabili a parità di cambi e di giorni lavorati. Il margine operativo del segmento è stato del 13% come riportato e del 14% escludendo gli oneri di ristrutturazione e altri oneri dovuti a prezzi, mix e volumi più bassi, oltre che alla chiusura per il COVID-19, parzialmente compensati da una minore inflazione e da una maggiore produttività. Nelle nostre categorie di prodotti, abbiamo continuato a effettuare spedizioni dal magazzino per supportare i clienti operativi. Durante il primo trimestre, le categorie di prodotti in cui abbiamo recentemente investito, tra cui LVT rigido, fogli in vinile e moquette, hanno favorito la crescita in un contesto difficile. LVT ha sovraperformato acquisendo quota di mercato da altre categorie di prodotti. Il nostro business dei fogli in vinile è cresciuto grazie alle esportazioni al di fuori della regione e delle maggiori vendite in Russia, dove il nostro nuovo impianto è operativo. Alla fine del trimestre, il volume dei laminati è diminuito con il resto dell’attività, principalmente nei paesi più colpiti dall’epidemia. Abbiamo completato la chiusura del nostro impianto di pavimenti in legno in Repubblica Ceca, che ridurrà i costi della nostra sede in Malesia, la quale riaprirà dopo la chiusura obbligatoria. I nostri impianti di isolamento in Francia e Irlanda hanno cessato la produzione, mentre gli altri nostri impianti stanno riducendo la produzione e mettendo i lavoratori in disoccupazione temporanea. Le nostre operazioni nel settore dei pannelli risentono dell’impatto del COVID-19 in modo simile al resto dell’attività mentre avviamo e arrestiamo la produzione con sospensioni temporanee. In Australia e Nuova Zelanda, le vendite sono leggermente aumentate con una crescita per le superfici dure e un calo nelle vendite di moquette che ha ridotto i margini. Un importante aggiornamento di molte delle nostre linee di prodotti è stato accolto positivamente. Alla fine di marzo, il governo neozelandese ha adottato severe misure di blocco, chiudendo le nostre sedi e i punti vendita al dettaglio per tutto il mese di aprile.



Anche nei primi giorni di maggio, il coronavirus sta drammaticamente sconvolgendo le economie di tutto il mondo. Alcuni paesi stanno iniziando ad allentare le restrizioni, mentre altri le stanno ampliando. Attualmente, tutti i nostri impianti nel mondo sono in funzione ad eccezione di quelli in Messico e di un piccolo impianto in Pennsylvania. Siamo focalizzati sul mantenimento della liquidità, sull’adeguamento della produzione, sulla riduzione delle rimanenze e sulla conservazione delle nostre capacità operative. Stiamo inoltre riducendo spese e investimenti e allineandoci con i requisiti e il supporto del governo. Non è possibile determinare a quale ritmo i governi riapriranno il commercio e la conseguente risposta dei consumatori. Alcune aziende hanno rimandato gli investimenti sia nella ristrutturazione che nella nuova costruzione fino a quando la ripresa si farà più evidente. Alla fine di aprile, con la maggior parte delle persone rifugiate in casa in tutto il mondo, il nostro tasso di vendite è inferiore del 35% circa rispetto all’anno precedente e non possiamo prevedere il ritmo a cui riprenderà. Date queste circostanze, non siamo in grado di fornire indicazioni sull’EPS per il secondo trimestre e prevediamo una perdita operativa nel periodo dovuta all’impatto del COVID-19. Il nostro stato patrimoniale è solido, con una notevole liquidità pari a 1,3 miliardi di dollari per riuscire a superare questa crisi. Il nostro modello di business rimane solido, con team locali forti in ogni mercato che intraprendono le azioni necessarie per gestire la crisi. Con il tempo, le economie torneranno alla normalità. Siamo ottimisti sul futuro a lungo termine della nostra attività.

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di pavimenti in moquette, piastrelle di ceramica, laminati, legno, pietra e vinile. La nostra innovazione leader del settore ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più riconosciuti nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Nel corso dell’ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette alla più grande azienda mondiale di pavimenti con sedi in Australia, Brasile, Canada, Europa, India, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Alcune dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare quelle che prevedono performance future, prospettive commerciali, strategie di crescita e operative e aspetti simili e quelle che comprendono parole come “potrebbe”, “dovrebbe”, “ritiene”, “prevede”, “si aspetta” e “stima” o espressioni simili sono “dichiarazioni previsionali”. Per queste dichiarazioni Mohawk si avvale della tutela riconosciuta dalla legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995 in materia di dichiarazioni previsionali. Non è possibile assicurare l'esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori rilevanti potrebbero causare uno scostamento dei risultati futuri: cambiamenti delle condizioni economiche o settoriali; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle materie prime e di altri costi dei fattori di produzione; inflazione e deflazione nei mercati di consumo; costi e fornitura di energia; tempistiche e livello degli investimenti in conto capitale; tempistiche e realizzazione degli aumenti dei prezzi dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforme fiscali; cause relative a prodotti o di altro genere; controversie legali; rischi e incertezze correlati alla pandemia di COVID-19 e altri rischi segnalati nelle relazioni di Mohawk alla SEC e nelle sue dichiarazioni pubbliche.

La società integra il suo bilancio consolidato abbreviato, preparato e presentato secondo i principi contabili US GAAP, con alcuni indicatori finanziari non GAAP. Come previsto dalle regole della Securities and Exchange Commission, le tabelle che precedono presentano una riconciliazione degli indicatori finanziari non GAAP della società con gli indicatori US GAAP più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non GAAP presentato sopra deve essere considerato in aggiunta all’indicatore US GAAP comparabile, e potrebbe non essere comparabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La società ritiene che questi indicatori non GAAP, una volta riconciliati con i corrispondenti indicatori US GAAP, siano di ausilio per gli investitori nel seguente modo: Gli indicatori di ricavi non GAAP aiutano a individuare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi con i periodi precedenti e futuri, mentre le misure di redditività non GAAP aiutano a comprendere le tendenze a lungo termine della redditività del business della società e a confrontare i suoi utili con i periodi precedenti e futuri. La società esclude dalle proprie misurazioni dei ricavi non GAAP alcune voci perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze business. Tra le voci escluse dalle misure dei ricavi non GAAP della società vi sono: risultato della conversione valutaria e impatto delle acquisizioni. La società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Tra le voci escluse dalle misure di redditività non GAAP della società vi sono: costi di ristrutturazione, acquisizione e integrazione e altri costi, contabilizzazione dei prezzi di acquisto, ad es. incremento delle scorte, svincolo di attività destinate al soddisfacimento di pretesi terzi e storno di alcune posizioni fiscali.