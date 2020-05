May 07, 2020 10:00 ET

May 07, 2020 10:00 ET







CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE

MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE

Société coopérative à capital variable, Établissement de crédit,

Société de courtage d’assurances

4, rue Louis Braille – 35 136 Saint-Jacques de la Lande

775 590 847 RCS RENNES

Descriptif du programme de rachat de ses propres certificats coopératifs d’investissement, autorisé par l’assemblée générale mixte des sociétaires

du 25 mars 2020.

En application de l’article 241-2 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, le présent document constitue le descriptif du programme de rachat approuvé par l’assemblée générale mixte du 25 mars 2020.

I – Répartition des objectifs par titres de capital détenus

Au 30 avril 2020, 7 970 CCI (représentant 0,35 % de l’ensemble des CCI composant le capital social de la Caisse régionale, et 0,13 % du capital social) sont détenus par la Caisse régionale.

Ces CCI sont répartis comme suit :

- 7 970 CCI sont détenus au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie approuvée par l’AMF, et conclu avec le prestataire de services d’investissement Kepler Cheuvreux ;

- 0 CCI sont affectés à l’objectif d’annulation.

II – Objectifs du programme de rachat

L’autorisation conférée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 25 mars 2020 est destinée à permettre à la Caisse régionale de Crédit Agricole Ille-et-Vilaine d’opérer en bourse ou hors marché sur ses certificats coopératifs d’investissement en vue de toute affectation permise ou qui viendrait à être permise par la loi ou la réglementation en vigueur.

En particulier, la Caisse régionale pourra utiliser cette autorisation en vue :

d’assurer l’animation du marché des CCI par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité, dans le respect de la pratique de marché admise par l’Autorité des marchés Financiers ;

de procéder à l’annulation totale ou partielle des CCI acquis.

III – Part maximale du capital, nombre maximal, et caractéristiques des titres susceptibles d’être rachetés, ainsi que prix maximum d’achat

1- Part maximale du capital à acquérir par la Caisse régionale

La Caisse régionale est autorisée à acquérir un nombre de certificats coopératifs d’investissement ne pouvant excéder 10 % du nombre total de certificats coopératifs d’investissement composant son capital social à la date de réalisation des achats, ce qui, au 30 avril 2020, représente 227 724 des certificats coopératifs d’investissement.

2 - Caractéristiques des titres concernés

Nature des titres rachetés : certificats coopératifs d’investissement cotés sur l’Eurolist d’Euronext Paris (compartiment C)

Libellé : CCI du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Code ISIN : FR 0000045213

3 – Prix maximal d’achat

L’acquisition de ses propres CCI par la Caisse Régionale dans le cadre du programme de rachat ne peut excéder 170 euros par titre.

IV – Durée du programme

Conformément à l’article L. 225-209 du code de commerce et à la 9ième résolution qui a été approuvée par l’assemblée générale mixte du 25 mars 2020, ce programme de rachat peut être mis en œuvre jusqu’à son renouvellement par une prochaine assemblée générale, et dans tous les cas, pendant une période maximale de 18 mois à compter de la date de l’assemblée générale mixte, soit au plus tard jusqu’au 25 septembre 2021.

