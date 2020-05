オレゴン州ポートランド, May 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allied Market Researchが発表したレポートによると、ヘルスケア市場のグローバルビッグデータの価値は2017年には168億7,700万ドルで、2025年までに678億2,800万ドルになると予測されており、予測期間中のCAGRは19.1%です。レポートは、業界のダイナミクス、主要市場セグメント、市場の傾向と推定、上位の投資ポケット、および競争環境の包括的な分析を提供します。

ヘルスケア業界でのビッグデータの採用の増加、人口の健康管理を支援する分析ソリューションの需要の増加、およびサービスの支払いモデルから価値ベースのケアモデルへの選好のシフトは、ビッグデータ分析の成長を促進しますヘルスケア市場で。ただし、データのセキュリティと熟練した労働力の不足に関連する問題は、ある程度の成長を妨げると予想されます。一方、クラウドベースの分析ソリューションへの傾向の高まり、およびテレヘルスやゲノミクスの革新などのヘルスケアの新たなトレンドは、市場に有利な機会を提供すると予想されます。

ヘルスケア市場のグローバルビッグデータ分析は、コンポーネント、導入、分析タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、および地域に基づいて分割されます。コンポーネントに基づいて、市場はソフトウェアとサービスに分かれています。ソフトウェアセグメントは、2017年の総市場シェアの3分の2以上を占め、2025年までその優位性を維持すると予測されています。ただし、サービスセグメントは、予測期間中に最速のCAGR 21.3%を登録すると予測されています。

ヘルスケア市場のビッグデータ分析に関する詳細なCOVID-19影響分析を取得します。

展開に基づいて、市場はオンプレミスとクラウドに分かれています。オンプレミスセグメントは2017年に最大のシェアを占め、シェア全体の59.3%を占めており、予測期間を通じてその優位性を継続すると予想されます。一方、クラウドベースの展開モデルは、予測期間中に20.8%の最速CAGRを登録すると予想されます。

地域別では、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA全体で分析されています。 2017年には北米全体の地域が市場を支配し、総市場シェアの半分以上を占めています。一方、ヨーロッパ全域で、予測期間中にCAGRが21.8%と最も高くなると予測されています。

レポートで分析された主要なプレーヤーには、Cerner Corporation、Dell EMC、Allscripts、Epic System Corporation、Microsoft、Optum、Inc.、International Business Machines(IBM)Corporation、Oracle Corporation、Hewlett Packard Enterprise Development LP、およびGE Healthcareが含まれます。

