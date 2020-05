May 07, 2020 11:35 ET

May 07, 2020 11:35 ET

Résultats 2019



Valenciennes, le 07 Mai 2020 – Le Groupe HIOLLE Industries présente sur 2019 une année de maintien de son développement avec un chiffre d’affaires stable, une rentabilité opérationnelle courante de 5.4 % et un résultat net conforme aux performances de l’industrie.

En milliers d’euros 2019 2018 Var. Chiffre d’affaires consolidé 85 832 85 773 + 0.1 % Secteur Services et Environnement 27 297 28 021 - 2.6 % Secteur Ferroviaire et Aéronautique 58 535 57 752 + 1.4 % EBITDA 7 538 6 863 + 9.8 % Secteur Services et Environnement 2 231 1 285 + 73.6 % Secteur Ferroviaire et Aéronautique 5 307 5 578 - 4.9 % Résultat opérationnel courant 4 648 5 028 - 7.6 % Résultat opérationnel 3 662 5 028 - 27.2 % Résultat net 2 088 3 609 - 42.1 % Résultat net part du Groupe 1 925 3 476 - 44.6 % Capitaux Propres 32 414 31 767 Endettement financier 10 596 8 244 Trésorerie active 7 548 7 043

Activité 2019

HIOLLE Industries enregistre pour l’exercice 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 85 832 K€, stable par rapport à 2018.

L’EBITDA s’établit à 7 538 K€ contre 6 863 K€ en 2018. La hausse est principalement due à l’application de la norme IFRS 16 qui transforme les contrats de locations immobilières en droits d’utilisation activables et amortissables. Avant impact de cette nouvelle norme, l’EBITDA s’élève à 6 198 K€.

Le résultat opérationnel d’un montant de 3 662 K€, impacté par la dépréciation du goodwill du secteur Services et Environnement pour 650 K€ et d’une rectification du calcul du goodwill du secteur Ferroviaire et Aéronautique pour 336 K€, affiche une baisse de 27.2 %. La rentabilité avant ces dépréciations « non récurrentes » est de 5.4 %

Après déduction de la charge d’impôt d’un montant de 1 424 K€, le résultat net ressort à 2 088 K€ pour une rentabilité nette proche de 2.5 %.

L’année 2019 a été témoin de nombreux succès commerciaux, tant en France, qu’à l’étranger.

La force de vente et la capacité de production du Groupe ont franchi un nouveau palier de performances principalement dans le secteur Ferroviaire et Aéronautique .

Ce secteur (68 % du CA) présente une activité soutenue. Le chiffre d’affaires s’établit à 58 535 K€ au 31/12/2019, en légère hausse de 1.4 %. Les démarrages des grands projets ferroviaires, notamment en Ile-de-France mais aussi au Canada, ont connu quelques retards mais le secteur a su conserver son dynamisme et ainsi afficher une rentabilité opérationnelle de 6.7 %.

Le secteur Services et Environnement (32 % du CA) avec un chiffre d’affaires de 27 297 K€ est en léger retrait de 2.6 %. Le Groupe a constaté un ralentissement de ses activités industrielles sur le second semestre 2019 et une faible visibilité sur 2020. Cependant malgré la dépréciation du goodwill pour un montant de 650 K€ euros, ce secteur maintient un équilibre d’exploitation.

Situation financière au 31/12/2019

L’endettement financier atteint 10 596 K€. L’augmentation de ce poste provient essentiellement (+ 2 524 K€) de l’application de la norme IFRS 16, les engagements de location immobilière actualisés étant reclassés en dettes financières. La trésorerie active est en hausse à 7 548 K€. Le groupe présente donc un endettement net, corrigé des impacts IFRS 16, de 524 K€. Les capitaux propres s’élèvent à 32 414 K€ et le ratio d’endettement n’est que de 1.6 %.

Note relative à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Le Groupe a estimé à la date d’arrêté de ses comptes que cette situation relève d’un évènement post-clôture sans lien avec une situation existante au 31 décembre 2019.

Par conséquent, le Groupe n’a procédé à aucun ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

Dividende

En raison de la crise économique liée à la pandémie de COVID 19, le Directoire adopte une ligne financière très conservatrice et préserve sa trésorerie pour assurer la pérennité du Groupe HIOLLE Industries.

Aucune distribution de dividende ne sera proposée à l’assemblée générale des actionnaires.

Perspectives 2020

Face à la crise économique émergeante, le Groupe HIOLLE Industries a tenu, dès le début des annonces gouvernementales effectuées sur le premier trimestre 2020, à mettre en place un plan de continuation de l’activité afin de limiter autant que possible l’impact néfaste d’une telle crise.

La santé des travailleurs du Groupe ayant toujours été une priorité pour le Directoire et l’équipe managériale, les prescriptions de protection individuelle et collective ont été mises en place afin que chaque salarié puisse poursuivre son activité de manière sereine et protégée : télétravail, postes et horaires de travail aménagés si le télétravail n’est pas possible, mise en place des mesures barrières.

Aussi, le Groupe a eu recours à l’activité partielle dans la majeure partie de ses filiales et a effectué des demandes de prêts garantis par l’état afin d’assurer un niveau de trésorerie suffisant pour assumer le fonds de roulement de chaque société composant le Groupe.

Il est évident que la crise sanitaire et le contexte économique mondial mèneront inexorablement à une baisse de chiffre d’affaires sur l’exercice 2020. Cependant, le Groupe bénéfice d’un important carnet de commandes (plus de 98 millions d’euros) et d’une visibilité sur 4 ans dans le secteur Ferroviaire et Aéronautique. La charge de travail s’est seulement décalée de plusieurs semaines et toutes les forces du Groupe sont mobilisées afin de préparer la reprise totale des activités industrielles à partir du second semestre 2020.

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec plus de 43 années d’expérience, près de 800 collaborateurs et 15 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu’à l’étranger.

