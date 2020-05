May 07, 2020 11:45 ET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 7 mai 2020

DELFINGEN toujours éligible au PEA-PME

DELFINGEN, cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR 0000054132 - Mnémonique : ALDEL) confirme respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME indiqués par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n° 2014-283), à savoir :

un effectif de moins de 5 000 personnes ;

un chiffre d’affaires n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros.





En conséquence, les actions DELFINGEN peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

A propos de DELFINGEN

Créée en 1954, DELFINGEN est un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués.





En 2019, DELFINGEN a réalisé un chiffre d’affaires de 230 M€ avec un résultat opérationnel courant en progression de 31 %.



La progression des ventes et l’amélioration de la performance opérationnelle confirment le potentiel de croissance de DELFINGEN, conformément à son plan stratégique : leadership dans le domaine de la protection des réseaux embarqués et diversification dans le domaine des tubes techniques pour les transferts de fluide.

L’augmentation des contenus média et des contraintes de sécurité, le développement des motorisations hybrides et électriques, ainsi que l’apparition des voitures connectées et autonomes, font du câblage électrique le véritable système nerveux du véhicule.





La mission de DELFINGEN : le protéger en apportant des solutions toujours plus innovantes.







DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection

et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués





EURONEXT GROWTH Paris - Code ISIN : FR 0000054132 - Mnémonique : ALDEL

Contact : M. Christophe CLERC : +33 (0)3.81.90.73.00 - www.delfingen.com

