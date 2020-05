May 07, 2020 12:15 ET

ROUYN-NORANDA, Québec, 07 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a annoncé la reprise des activités en exploration minière à partir du 11 mai prochain. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les PME québécoises (explorateurs et fournisseurs de service), leurs travailleurs et l’économie des régions ressources.



Afin d’assurer la sécurité des travailleurs et de la population, les entreprises devront se conformer aux règles sanitaires édictées par l’Institut Nationale de la santé publique du Québec (INSPQ) et de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST). Cette dernière a publié un guide des normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur minier – COVID-19 et une liste de vérification quotidienne pour faire respecter les lignes directrices émises par la santé publique.

« Nous accueillons favorablement l’annonce du MERN. Notre préoccupation première demeurera la santé des gens durant la reprise des activités et nos PME d’exploration doivent mettre en place des mesures sanitaires exemplaires visant la protection de nos travailleurs et des communautés où nous œuvrons », a déclaré M. Mathieu Savard, président du conseil d’administration de l’AEMQ.

Une attention particulière doit être apportée aux mesures qui seront mises en place pour assurer une relance efficace et soutenue des activités d’exploration. Pour les entreprises ayant des projets d’exploration près de communautés autochtones, nous les invitons à communiquer avec celles-ci, afin de les informer et de prendre en compte leurs préoccupations. Avant le retour prochain sur le terrain, l’AEMQ préconise la diffusion des mesures qui seront mises en place par les entreprises pour protéger les citoyens et les travailleurs.

« La situation actuelle demande des mesures proportionnelles aux défis que représente un retour sécuritaire sur le terrain. Nos sociétés d’exploration doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer une exploration responsable. La reprise sera variable selon les secteurs et la disponibilité des produits requis pour déployer les mesures sanitaires et de prévention. Un déploiement efficace sur le terrain est possible et permettra aux PME d’exploration de participer à la reprise économique du Québec et de ses régions ressources », a déclaré Mme Valérie Fillion, directrice générale de l'AEMQ.

